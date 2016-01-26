Адам Смит @_Smithchenko · 2h Индекс доверия к Пу (по методу открытого опроса) продолжает бить отрицательные (для Пу) рекорды. По августу - 17% (в 2014 было около 70%). Сейчас достаточно одного небольшого толчка, чтобы обрушить на голову Путина лавину народной любви по примеру Лукашенко
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Волгарь написав:Экономика сократилась за полгода на всего 1/30 - очень неплохо по европейским ми американским меркам. Особенно с учетом того, что до сих пор реально трудно купить новую машину или квартиру в новостройке - с удешевлением кредита в августе все расхватали.
За последние 20 лет Россия превратилась из страны, которая импортировала пшеницу из-за рубежа, в страну, на долю которой приходится пятая часть всех мировых продаж пшеницы. Это стало возможным благодаря тому, что ее плодородные земли дают высокие урожаи и по весьма привлекательным ценам. Сегодня российскую пшеницу покупают более 100 стран, от Египта до Филиппин, и Россия стремится расширить список своих клиентов, добавив туда те рынки, где ее пшеница пока не продается из-за действующих там правил, касающихся качества зерна.
И действительно, в 20-ом году РФ соберет около 135 млн. т зерновых (лучший или 2-ой результат за всю историю) и экспортирует около 50 млн. т зерна. Для страны, еще 30 лет назад ИМПОРТИРОВАВШЕЙ миллиард пудов зерновых, это несомненное достижение. Причем на фоне роста производства мяса примерно на 1/5 за эти же 30 лет.
Як там акції грязьпрому? На енергоносіях втратили 130млрд На пшениці заробили 15 млрд з яких додатково всього 5 млрд..... Я бурно аплодую подібній економічній політиці... ще трошки і будете рапортувати про лико з березової кори....