RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12584125851258612587
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 20:02

  Бетон написав:
  kingkongovets написав:
Бетон написав:Всё это фигня. Нужно делать, как я в 2014, строить многоквартирник бюджетный. Баблом скинуться
ага, якраз саме час

  Freza написав:https://censor.net/ua/news/3585293/sternenko-poperedjaye-pro-zagrozu-vtraty-derjavnosti


в 2014 році така сама ситуація. Донецькі купували, зараз дніпро буде. (Якщо що, то це жарт, нічого почитати не треба)
Мій знайомий ось на днях приїхав з дружиною - отримав право власності на 12 будинок у грейті, який я їм купив колись. Продавати передумали. Можливо будуть тікати з Дніпра до Києва і жити в цій квартирі


Пару років назад мало хто думав що прийдеться тікати з Дніпра до Києва.Як би тут не довелося з Києва тікати...Люди живуть роблячи вигляд що нічого не відбувається.Типу війна є, але десь там далеко і до них не прийде.
посетитель
 
Повідомлень: 1553
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 20:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

посетитель написав:Пару років назад мало хто думав що прийдеться тікати з Дніпра до Києва.Як би тут не довелося з Києва тікати...


і це теж було вже, забули?

Зображення
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12001
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2756 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 21:26

  Бетон написав:
в 2014 році така сама ситуація. Донецькі купували, зараз дніпро буде. (Якщо що, то це жарт, нічого почитати не треба)
Мій знайомий ось на днях приїхав з дружиною - отримав право власності на 12 будинок у грейті, який я їм купив колись. Продавати передумали. Можливо будуть тікати з Дніпра до Києва і жити в цій квартирі



Да, я тоже не вижу альтернативы. Днепр умирает экономически в моей сфере, самый жир был бы Львов, но с ними я не уживусь, как и с поляками.
С вами-попробую. Я хитрый, личину одену, начну на мови балакать :mrgreen:
Делал мониторинг рынка- половина звонила и тупо по русски базарила, и слыша в ответ мову, отчаянно пыталась соответствовать.
Короче Киев покатит :mrgreen:
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 994
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 01:28

  kingkongovets написав:
посетитель написав:Пару років назад мало хто думав що прийдеться тікати з Дніпра до Києва.Як би тут не довелося з Києва тікати...


і це теж було вже, забули?

Зображення

Без сцикливої піzдоди в Києві було добре.
А коли роздали АК з вантажівок, різко така взаємна повага настала))
UA
 
Повідомлень: 9887
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2369 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
  #<1 ... 12584125851258612587
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17314766
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6795001
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 82012
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.