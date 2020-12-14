|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 лис, 2025 20:02
Бетон написав: kingkongovets написав:
Бетон написав:Всё это фигня. Нужно делать, как я в 2014, строить многоквартирник бюджетный. Баблом скинуться
ага, якраз саме час
Freza написав:
https://censor.net/ua/news/3585293/sternenko-poperedjaye-pro-zagrozu-vtraty-derjavnosti
в 2014 році така сама ситуація. Донецькі купували, зараз дніпро буде. (Якщо що, то це жарт, нічого почитати не треба)
Мій знайомий ось на днях приїхав з дружиною - отримав право власності на 12 будинок у грейті, який я їм купив колись. Продавати передумали. Можливо будуть тікати з Дніпра до Києва і жити в цій квартирі
Пару років назад мало хто думав що прийдеться тікати з Дніпра до Києва.Як би тут не довелося з Києва тікати...Люди живуть роблячи вигляд що нічого не відбувається.Типу війна є, але десь там далеко і до них не прийде.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1553
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 234 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 16 лис, 2025 20:39
посетитель написав:Пару років назад мало хто думав що прийдеться тікати з Дніпра до Києва.Як би тут не довелося з Києва тікати...
і це теж було вже, забули?
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 12001
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2756 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 16 лис, 2025 21:26
Бетон написав:
в 2014 році така сама ситуація. Донецькі купували, зараз дніпро буде. (Якщо що, то це жарт, нічого почитати не треба)
Мій знайомий ось на днях приїхав з дружиною - отримав право власності на 12 будинок у грейті, який я їм купив колись. Продавати передумали. Можливо будуть тікати з Дніпра до Києва і жити в цій квартирі
Да, я тоже не вижу альтернативы. Днепр умирает экономически в моей сфере, самый жир был бы Львов, но с ними я не уживусь, как и с поляками.
С вами-попробую. Я хитрый, личину одену, начну на мови балакать
Делал мониторинг рынка- половина звонила и тупо по русски базарила, и слыша в ответ мову, отчаянно пыталась соответствовать.
Короче Киев покатит
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 994
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 17 лис, 2025 01:28
kingkongovets написав:
посетитель написав:Пару років назад мало хто думав що прийдеться тікати з Дніпра до Києва.Як би тут не довелося з Києва тікати...
і це теж було вже, забули?
Без сцикливої піzдоди в Києві було добре.
А коли роздали АК з вантажівок, різко така взаємна повага настала))
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9887
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1885 раз.
- Подякували: 2369 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17314766
|
|
|1380
|6795001
|
|
|3
|82012
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|