Додано: Сер 23 вер, 2020 16:11

Bloomberg (США): господство России на мировом рынке пшеницы продолжает расти

За последние 20 лет Россия превратилась из страны, которая импортировала пшеницу из-за рубежа, в страну, на долю которой приходится пятая часть всех мировых продаж пшеницы. Это стало возможным благодаря тому, что ее плодородные земли дают высокие урожаи и по весьма привлекательным ценам. Сегодня российскую пшеницу покупают более 100 стран, от Египта до Филиппин, и Россия стремится расширить список своих клиентов, добавив туда те рынки, где ее пшеница пока не продается из-за действующих там правил, касающихся качества зерна.

И действительно, в 20-ом году РФ соберет около 135 млн. т зерновых (лучший или 2-ой результат за всю историю) и экспортирует около 50 млн. т зерна.Для страны, еще 30 лет назад ИМПОРТИРОВАВШЕЙ миллиард пудов зерновых, это несомненное достижение. Причем на фоне роста производства мяса примерно на 1/5 за эти же 30 лет.