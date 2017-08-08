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Credit-Agricole

Акції від банку Credit-Agricole
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 10:10

ГОТУЙТЕСЯ ДО ЛІТА РАЗОМ З PREMIUM BANKING CREDIT AGRICOLE

Літо вже зовсім скоро, а отже час до нього готуватись!

Наші партнери HELEN MARLEN, UNMOMENTO та FIZMAT підготували знижки та спеціальні пропозиції для держателів преміальних карток від Credit Agricole.
Пропозиція діє до 10.06.2020
https://credit-agricole.ua/o-banke/pres ... cole-t-944
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Повідомлень: 1266
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 10:53

КОЛИ БІЛЬШЕ – ЦЕ БОМБЕЗНО!

Зустрічайте грандіозне оновлення програми Mastercard Більше!

З 28 травня держателям карток Mastercard від Credit Agricole доступно ще більше унікальних пропозицій і знижок від партнерів, а також круті акції та безцінні подарунки.

Реєструйтеся в програмі Mastercard Більше за посиланням https://bilshe.mastercard.ua

та відкрийте для себе світ привілеїв і ексклюзивних можливостей.

Клієнтам, які були учасниками програми, потрібно пройти повторну реєстрацію на https://bilshe.mastercard.ua та додати свої картки. Після цього в кабінеті будуть доступні бали, що були накопичені за період відпустки програми.

P.S. Готуйтеся до приємних несподіванок із колесом сюрпризів.

https://credit-agricole.ua/o-banke/pres ... mbezno-946
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1266
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1234
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