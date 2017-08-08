Акції від банку Credit-Agricole

Наші партнери HELEN MARLEN, UNMOMENTO та FIZMAT підготували знижки та спеціальні пропозиції для держателів преміальних карток від Credit Agricole.
Пропозиція діє до 10.06.2020
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Чет 21 тра, 2020 10:10
ГОТУЙТЕСЯ ДО ЛІТА РАЗОМ З PREMIUM BANKING CREDIT AGRICOLE
Літо вже зовсім скоро, а отже час до нього готуватись!
Наші партнери HELEN MARLEN, UNMOMENTO та FIZMAT підготували знижки та спеціальні пропозиції для держателів преміальних карток від Credit Agricole.
Пропозиція діє до 10.06.2020
Додано: Вів 02 чер, 2020 10:53
КОЛИ БІЛЬШЕ – ЦЕ БОМБЕЗНО!
Зустрічайте грандіозне оновлення програми Mastercard Більше!
З 28 травня держателям карток Mastercard від Credit Agricole доступно ще більше унікальних пропозицій і знижок від партнерів, а також круті акції та безцінні подарунки.
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та відкрийте для себе світ привілеїв і ексклюзивних можливостей.
Клієнтам, які були учасниками програми, потрібно пройти повторну реєстрацію на
P.S. Готуйтеся до приємних несподіванок із колесом сюрпризів.
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