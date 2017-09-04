Акції від банку Credit-Agricole

Купуйте речі онлайн на сайті helen-marlen.com та в магазинах мережі зі знижкою 10%.
Щоб отримати знижку на сайті, додайте промокод “visapremium” та сплатіть за товари карткою Visa Platinum або Visa Infinite. Для того, щоб скористатися пропозицією в магазинах, просто оплатіть речі вашою преміальною карткою Visa Platinum або Visa Infinite на касі.
*Пропозиція діє на товари без знижки в бутіку Santoni та магазинах Helen Marlen: на вул. Антоновича, 48, Сагайдачного, 12, а також в ТРЦ Mandarin Plaza та Ocean Plaza.
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Створюйте яскраві моменти на вечірках Atlas Weekend Bar & Apres Ski на вигідних умовах!
Держателі преміальних карток Mastercard Platinum та Mastercard World Elite від Premium banking Grand Prix отримують гарантовану знижку 10% на меню.
Як скористатися пропозицією:
з 07 січня 2021 року по 31 березня 2021 року відвідайте вечірки Atlas Weekend Bar & Apres Ski розраховуйтеся преміальною карткою Mastercard Platinum або Mastercard World Elite від Premium banking Grand Prix за допомогою смартфону на території Заходу отримайте гарантовану знижку 10% на меню Акція діє 07.01.2021 по 31.03.2021 року за адресою: Буковель, Atlas Weekend Bar & Apres Ski .
А держателям преміальної картки Mastercard World Elite від Premium banking Grand Prix доступний спеціальний лаунж-бар Atlas Weekend Bar & Apres Ski.
Як скористатися пропозицією:
Мати преміальну картку Mastercard World Elite від Premium banking Grand Prix здійснити за останні 30+5 днів (не враховуючи вихідні перед відвідуванням) карткою транзакції на суму понад 6000 грн з 7 січня 2021р. по 31 березня2021р. відвідати лаунж-бар на Atlas Weekend Bar & Apres Ski в Буковелі Акція діє з 07.01.2021 по 31.03.2021 року за адресою: Буковель, Atlas Weekend Bar & Apres Ski