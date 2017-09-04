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Credit-Agricole

Акції від банку Credit-Agricole
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 19:22

ЗДІЙСНЮЙТЕ НОВОРІЧНІ БАЖАННЯ!

Купуйте речі онлайн на сайті helen-marlen.com та в магазинах мережі зі знижкою 10%.

Щоб отримати знижку на сайті, додайте промокод “visapremium” та сплатіть за товари карткою Visa Platinum або Visa Infinite. Для того, щоб скористатися пропозицією в магазинах, просто оплатіть речі вашою преміальною карткою Visa Platinum або Visa Infinite на касі.

*Пропозиція діє на товари без знижки в бутіку Santoni та магазинах Helen Marlen: на вул. Антоновича, 48, Сагайдачного, 12, а також в ТРЦ Mandarin Plaza та Ocean Plaza.

Період акції: 01.12.20-15.01.21
https://credit-agricole.ua/o-banke/pres ... d-pri-1054
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Повідомлень: 1710
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 08:30

ЗИМУЙТЕ АКТИВНО

Вирушайте на гірськолижні курорти України, купуйте скіпаси з картками Visa від Premium banking Grand Prix та отримуйте кешбек до 50%:

30% – на картку Visa Platinum (але не більше 1 000 грн);
50% – на картку Visa Infinite (але не більше 1 500 грн).
Як це працює?

Зареєструйтеся в чат-боті Visa mssg.me/service_concierge, додайте підтвердження купівлі скіпасів та отримайте гроші на картку протягом 14 днів. Пропозицією можна скористатись один раз.

Відпочивайте активно разом з Visa!



Термін дії пропозиції: 30.12.2020-31.03.2021.

Деталі: visa.com.ua

https://credit-agricole.ua/o-banke/pres ... -prix-1067
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1710
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 08:30

ОТРИМУЙТЕ БІЛЬШЕ

Якщо ви думали, що у Буковелі можна тільки кататися на лижах, то ми готові вас здивувати!

Створюйте яскраві моменти на вечірках Atlas Weekend Bar & Apres Ski на вигідних умовах!

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Акція діє 07.01.2021 по 31.03.2021 року за адресою: Буковель, Atlas Weekend Bar & Apres Ski .

А держателям преміальної картки Mastercard World Elite від Premium banking Grand Prix доступний спеціальний лаунж-бар Atlas Weekend Bar & Apres Ski.

Як скористатися пропозицією:

Мати преміальну картку Mastercard World Elite від Premium banking Grand Prix
здійснити за останні 30+5 днів (не враховуючи вихідні перед відвідуванням) карткою транзакції на суму понад 6000 грн
з 7 січня 2021р. по 31 березня2021р. відвідати лаунж-бар на Atlas Weekend Bar & Apres Ski в Буковелі
Акція діє з 07.01.2021 по 31.03.2021 року за адресою: Буковель, Atlas Weekend Bar & Apres Ski

Деталі на сайті mastercard.ua

https://credit-agricole.ua/o-banke/pres ... oveli-1069
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1710
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4567
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