Акції від УкрСиббанку BNP Paribas group

Отметим, что в этот день и еще неделю, с 12 по 20 октября, в отделениях-участниках проекта будут действовать эксклюзивные акции.
Например, 50% - скидки на обслуживание пакетных предложений All Inclusive и All Inclusive Ultra весь первый год. Пакетные предложения включают карточные и накопительные счета в трёх валютах, до 6 платёжных карт, страхование, интернет-банкинг Star24, скидки от партнеров банка и многое другое.
«Встречи за чашкой ароматного кофе с круассанами уже стали замечательной традицией. Более шести лет банк приглашает всех на «Французские завтраки» − нам приятно разделить тепло утреннего кофе с нашими клиентами в неформальной атмосфере, узнать больше друг о друге», – рассказал Константин Лежнин, заместитель председателя правления по вопросам розничного бизнеса UKRSIBBANK BNP Paribas Group.
Полный перечень городов и отделений, где пройдут «Французские завтраки»:
Бориспіль — вул. Київський шлях, буд. №67
Запоріжжя — пр. Соборний, буд. 160
Івано-Франківськ — вул. Січових Стрільців, буд. 23
Кам’янець-Подільський — вул. Данила Галицького, буд. №11/3.
Кам’янське — пр. Тараса Шевченка, буд. 17
Київ — вул. Хрещатик, буд. 24
Київ — вул. Симиренка/Зодчих, буд. №2/19
Київ — вул. Лагерна, буд. №38
Київ — вул. Мельникова, буд. 6
Київ — вул. Ахматової Анни, буд. №9/18
Київ — пр. Героїв Сталінграду, буд. №8
Київ — вул. Межигірська, буд. №54
Луцьк — вул. Богдана Хмельницького, буд. 10
Маріуполь — пр. Миру, 74 (прим. № 65)
Миколаїв — вул. Спаська, буд. 48-б
Миколаїв — пр. Центральний, буд. 22
Миколаїв — вул. Адмірала Макарова, буд. №60
Одеса — вул. Черняховського, буд. 4
Одеса — вул. Мала Арнаутська, буд. 89/91
Одеса — вул. Софіївська, буд. 32
Одеса — вул. Рішельєвська, буд. 71
Рівне — вул. П. Полтави, буд. №1
Ужгород — вул. Перемоги, буд. №11 А
Харків — вул. Бекетова, буд. №12/15
Харків — вул. Академіка Павлова, буд. №160
Херсон — пр. 200 років Херсону / вул.Некрасова, буд. №29
Херсон — пр. Ушакова, 51-а
Черкаси — вул. Вернигори, буд. 12/ вул. Смілянська, буд. 99
Черкаси — бул. Шевченко, буд. 239
Чернівці — вул. Головна, 47