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BNP Paribas group

Акції від УкрСиббанку BNP Paribas group
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Повідомлення Додано: Чет 12 жов, 2017 15:50

Акції від УкрСиббанку BNP Paribas group

12 октября с 9:00 до 13:00 приглашаем вас на уже традиционные французские завтраки UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Хрустящие круассаны, изысканные мафины и ароматный кофе будут ждать вас в 30 отделениях по всей Украине. В дружеской атмосфере клиенты смогут ближе познакомиться с нашим банком и сотрудниками, узнать ответы на все финансовые вопросы.

Отметим, что в этот день и еще неделю, с 12 по 20 октября, в отделениях-участниках проекта будут действовать эксклюзивные акции.

Например, 50% - скидки на обслуживание пакетных предложений All Inclusive и All Inclusive Ultra весь первый год. Пакетные предложения включают карточные и накопительные счета в трёх валютах, до 6 платёжных карт, страхование, интернет-банкинг Star24, скидки от партнеров банка и многое другое.

«Встречи за чашкой ароматного кофе с круассанами уже стали замечательной традицией. Более шести лет банк приглашает всех на «Французские завтраки» − нам приятно разделить тепло утреннего кофе с нашими клиентами в неформальной атмосфере, узнать больше друг о друге», – рассказал Константин Лежнин, заместитель председателя правления по вопросам розничного бизнеса UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Полный перечень городов и отделений, где пройдут «Французские завтраки»:

Бориспіль — вул. Київський шлях, буд. №67
Запоріжжя — пр. Соборний, буд. 160
Івано-Франківськ — вул. Січових Стрільців, буд. 23
Кам’янець-Подільський — вул. Данила Галицького, буд. №11/3.
Кам’янське — пр. Тараса Шевченка, буд. 17
Київ — вул. Хрещатик, буд. 24
Київ — вул. Симиренка/Зодчих, буд. №2/19
Київ — вул. Лагерна, буд. №38
Київ — вул. Мельникова, буд. 6
Київ — вул. Ахматової Анни, буд. №9/18
Київ — пр. Героїв Сталінграду, буд. №8
Київ — вул. Межигірська, буд. №54
Луцьк — вул. Богдана Хмельницького, буд. 10
Маріуполь — пр. Миру, 74 (прим. № 65)
Миколаїв — вул. Спаська, буд. 48-б
Миколаїв — пр. Центральний, буд. 22
Миколаїв — вул. Адмірала Макарова, буд. №60
Одеса — вул. Черняховського, буд. 4
Одеса — вул. Мала Арнаутська, буд. 89/91
Одеса — вул. Софіївська, буд. 32
Одеса — вул. Рішельєвська, буд. 71
Рівне — вул. П. Полтави, буд. №1
Ужгород — вул. Перемоги, буд. №11 А
Харків — вул. Бекетова, буд. №12/15
Харків — вул. Академіка Павлова, буд. №160
Херсон — пр. 200 років Херсону / вул.Некрасова, буд. №29
Херсон — пр. Ушакова, 51-а
Черкаси — вул. Вернигори, буд. 12/ вул. Смілянська, буд. 99
Черкаси — бул. Шевченко, буд. 239
Чернівці — вул. Головна, 47

https://ukrsibbank.com/ru/news/1210-fre ... egJRzdqA==
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Повідомлення Додано: Чет 19 жов, 2017 16:20

«МАШИНА ВРЕМЕНИ» от UKRSIBBABNK BNP Paribas Group

UKRSIBBABNK BNP Paribas Group возвращает средства за купленные или проданные доллары США / Евро клиентам - юридическим лицам - клиентам среднего и малого бизнеса, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. При этом, по условиям акции «Машина времени», банк возвращает разницу между курсом UKRSIBBANK и курсом НБУ за три дня: вчера-сегодня-завтра, но не более 0,15 грн. на 1 единицу валюты. Cashback осуществляется в течение 90 дней с даты открытия счета в долларах США или Евро.

Акция «Машина времени» длится до конца года - 31 декабря 2017.

Кроме того, бесплатное ежемесячное обслуживание счета в течение трех месяцев с даты открытия счета. Банк не тарифицирует ежемесячное расчетное обслуживание текущих счетов, открытых на ТП «Базовий в іноземній валюті для клієнтів сегменту СМБ» или в гривне на ТП «Економ», «Безлімітний», «Рахунки спеціального режиму використання»; а также переход на ТП «Економ» / «Безлімітний» з ТП «Тарифи для формування статутного фонду в національній валюті».

Все участники акции могут получить в подарок уникальный сборник «ЭКСПЕРТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ» по вопросам внешнеэкономической деятельности - в течение следующего месяца после открытия счета в иностранной валюте.

https://ukrsibbank.com/ru/news/mashina- ... 3lTXCyfQ==
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Повідомлення Додано: Чет 19 жов, 2017 16:24

«ЛЕГКИЙ СТАРТ» ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА С UKRSIBBANK

UKRSIBBANK BNP Paribas Group предлагает «Легкий старт» клиентам среднего и малого бизнеса: юридическим и физическим лицам - предпринимателям.

А это значит:
· 6 месяцев - бесплатного расчетного обслуживания текущих счетов, открытых на тарифных пакетах «Эконом», «Безлимитный», «Предприниматель»;
· возможность бесплатно закрыть счет по желанию клиента в течение шести месяцев с даты открытия первого счета.

Акция «Легкий старт» длится до конца 2017 года.

«Ежедневно мы улучшаем обслуживание малого и среднего бизнеса - драйвера экономики страны, повышая уровень обслуживания и качество предложения. Уже два года подряд мы предлагаем выгодное кредитование МСБ по самой низкой ставке на рынке - 13,9%, - подчеркнул Константин Лежнин, заместитель Председателя Правления по вопросам розничного бизнеса UKRSIBBANK BNP Paribas Group. - Мы прислушиваемся к пожеланиям клиентов и ищем эффективные пути решения вопросов в каждом конкретном случае. Мы стремимся сделать финансовую жизнь наших клиентов успешным, безопасным и простым».

Сегодня UKRSIBBANK доверяют более 2,5 млн клиентов, из которых 172 тыс. - представители СМБ. Присоединяйтесь и вы к большой бизнес-семьи банка, выбирая «Легкий старт».

https://ukrsibbank.com/ru/news/legkyy-s ... sTkp4CcA==
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2017 17:02

НОВА АКЦІЯ ВІД MASTERCARD — «ТВОРИТИ СІМЕЙНУ ІСТОРІЮ — БЕЗЦІ

Реєструйтесь на bilshe.mastercard.ua, приєднуйтесь до акції та отримайте можливість здійснити незабутню родинну подорож до Ірландії, місцями зйомок нового епізоду «Зоряні війни: Останні Джедаї».

На найактивніших учасників щотижня чекають гарантовані подарунки — рюкзаки, реглани та футболки із символікою улюбленої саги.*

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/405030/
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 18:10

ALL I WISH YOU - ВОПЛОЩЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ НОВОГОДНИХ ПОЖЕЛАНИЙ

BNP Paribas Group и киноиндустрия празднуют 100 лет общей истории: век замечательного опыта сотрудничества с режиссерами, воплощение смелых идей, водоворота творческой энергии и увлекательных путешествий в будущее. Группа поощряет творчество, поддерживая киноиндустрию каждый день, и мы гордимся тем, что объединяемся с вдохновляющими создателями инновационных проектов. На этот раз мы воспользовались видео работами, снятыми наиболее перспективными кинематографистами на Mobile Film Festival.

В меняющемся мире, ваши пожелания раскрывают таланты будущих режиссеров.

Благодаря программе "The wish movie maker" вы имеете уникальную возможность перевоплотиться в режиссера и создать свое неповторимое видео новогоднего поздравления. Достаточно подобрать точные слова - пожелания, выбрать к ним фрагменты видеороликов и отправить самому дорогому человеку, партнеру по бизнесу или даже всем друзьям в любой уголок мира!

Откройте свое творческое начало и отправьте вдохновляющие пожелания в оригинальном видеоролике, фрагменты которого состоять из идей молодых режиссеров - победителей Mobile Film Festival.

Чтобы создать видео поздравления перейдите по ссылке:
https://www.thewishmoviemaker.bnpparibas/

https://ukrsibbank.com/ru/news/thewishm ... pjh-N6VQ==
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 15:51

АКЦІЯ «ВИГРАВАЙ ЯК ЧЕМПІОН» З MASTERCARD ТА UKRSIBBANK

До 28 лютого 2018 року розраховуйтеся будь-якою карткою Mastercard від UKRSIBBANK в мережах магазинів INTERTOP, INTERTOP KIDS, ECCO, GEOX, SKECHERS, TIMBERLAND, CLARKS, intertop.ua за покупки з бонусною карткою INTERTOP PLUS і отримайте шанс виграти:

подорож на двох до Швейцарії на жеребкування ¼ UEFA Champions League Final 2018;
100 сертифікатів1 номіналом 300 грн на придбання товарів від ексклюзивного партнера акції — INTERTOP.
Визначення переможців акції, які здобудуть право на отримання призів, відбудеться до 5 березня 2018 року.

Акція діє з 3 по 28 лютого 2018 року в мережах магазинів INTERTOP, INTERTOP KIDS, ECCO, GEOX, SKECHERS, TIMBERLAND, CLARKS, intertop.ua на території України.

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/405571/
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 15:21

ОПИНИТИСЯ В СВІТІ ВЕЛИКОГО КІНО – БЕЗЦІННО

Вирушай на Каннський кінофестиваль разом з Mastercard та UKRSIBBANK!

З 15 лютого 2018 року розраховуйтеся преміальною карткою Mastercard від UKRSIBBANK та вигравайте унікальну можливість пройти червоною доріжкою під спалахи фотокамер на Каннському міжнародному кінофестивалі.

За традицією 71-й Каннський кінофестиваль, один із найпрестижніших кінофестивалів світу, пройде на Лазурному березі Франції у травні 2018 року.

Акція триває до 10 квітня 2018 року для всіх держателів карток Mastercard від UKRSIBBANK рівня Gold, Platinum та World Elite.

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/405587/
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:53

UKRSIBBANK BNP PARIBAS ПІДТРИМУЄ АКЦІЮ LOTS OF SOCKS

UKRSIBBANK BNP Paribas підтримує акцію «Lots Of Socks» до Міжнародного дня людини із синдромом Дауна. 21 березня усі одягають яскраві непарні шкарпетки, як символ додаткової хромосоми, привертаючи увагу до особливих людей.

UKRSIBBANK спільно з ВБО Синдром д*** запрошує вас приєднатися до акції «Lots Of Socks» уже сьогодні. Добрі справи можуть бути тихими, але суттєво помітними для людей, які цього потребують. Здійсніть відчутну підтримку за допомогою покупки віртуальної шкарпетки на сайті ВБО Синдром д*** за посиланням. Її вартість ви обираєте самі. Здавалось, навіть така звичайна справа може сколихнути хвилю позитивних змін у бурхливому світі необмежених можливостей.

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/405835/
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:57

интересно звёздочками "запикали" синдром :-)
Всё IMHO
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