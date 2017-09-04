Акції від УкрСиббанку BNP Paribas group

Додано: Чет 12 жов, 2017 15:50

12 октября с 9:00 до 13:00 приглашаем вас на уже традиционные французские завтраки UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Хрустящие круассаны, изысканные мафины и ароматный кофе будут ждать вас в 30 отделениях по всей Украине. В дружеской атмосфере клиенты смогут ближе познакомиться с нашим банком и сотрудниками, узнать ответы на все финансовые вопросы.Отметим, что в этот день и еще неделю, с 12 по 20 октября, в отделениях-участниках проекта будут действовать эксклюзивные акции.Например, 50% - скидки на обслуживание пакетных предложений All Inclusive и All Inclusive Ultra весь первый год. Пакетные предложения включают карточные и накопительные счета в трёх валютах, до 6 платёжных карт, страхование, интернет-банкинг Star24, скидки от партнеров банка и многое другое.«Встречи за чашкой ароматного кофе с круассанами уже стали замечательной традицией. Более шести лет банк приглашает всех на «Французские завтраки» − нам приятно разделить тепло утреннего кофе с нашими клиентами в неформальной атмосфере, узнать больше друг о друге», – рассказал Константин Лежнин, заместитель председателя правления по вопросам розничного бизнеса UKRSIBBANK BNP Paribas Group.Полный перечень городов и отделений, где пройдут «Французские завтраки»:Бориспіль — вул. Київський шлях, буд. №67Запоріжжя — пр. Соборний, буд. 160Івано-Франківськ — вул. Січових Стрільців, буд. 23Кам’янець-Подільський — вул. Данила Галицького, буд. №11/3.Кам’янське — пр. Тараса Шевченка, буд. 17Київ — вул. Хрещатик, буд. 24Київ — вул. Симиренка/Зодчих, буд. №2/19Київ — вул. Лагерна, буд. №38Київ — вул. Мельникова, буд. 6Київ — вул. Ахматової Анни, буд. №9/18Київ — пр. Героїв Сталінграду, буд. №8Київ — вул. Межигірська, буд. №54Луцьк — вул. Богдана Хмельницького, буд. 10Маріуполь — пр. Миру, 74 (прим. № 65)Миколаїв — вул. Спаська, буд. 48-бМиколаїв — пр. Центральний, буд. 22Миколаїв — вул. Адмірала Макарова, буд. №60Одеса — вул. Черняховського, буд. 4Одеса — вул. Мала Арнаутська, буд. 89/91Одеса — вул. Софіївська, буд. 32Одеса — вул. Рішельєвська, буд. 71Рівне — вул. П. Полтави, буд. №1Ужгород — вул. Перемоги, буд. №11 АХарків — вул. Бекетова, буд. №12/15Харків — вул. Академіка Павлова, буд. №160Херсон — пр. 200 років Херсону / вул.Некрасова, буд. №29Херсон — пр. Ушакова, 51-аЧеркаси — вул. Вернигори, буд. 12/ вул. Смілянська, буд. 99Черкаси — бул. Шевченко, буд. 239Чернівці — вул. Головна, 47