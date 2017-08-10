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BNP Paribas group

Акції від УкрСиббанку BNP Paribas group
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:43

Срібна монетка

З 15 липня по 15 жовтня 2019 року — протягом трьох місяців UKRSIBBANK BNP Paribas Group разом зі своїми клієнтами збиратиме кошти на організацію інклюзивного середовища, яке сприятиме розвитку та професійному спрямуванню дітей з синдромом Дауна. Це вже десятий проект, який банк позитивних змін щороку реалізовує спільно з Всеукраїнською благодійною організацією (ВБО) «Дaун Синдром».

UKRSIBBANK як частина міжнародної Групи BNP Paribas, дотримується принципів корпоративної соціальної відповідальності, які дозволяють адаптуватися до змін, що відбуваються в нашому суспільстві.

«Перший професійний досвід надовго лишається у пам’яті і часто впливає на подальшу кар’єру, формує русло її розвитку та надає впевненості, — розповіла Яніна Ольховська, начальник Служби бренду та комунікацій, Голова Благодійного фонду UKRSIBBANK BNP Paribas Group. — Діти з синдромом Дауна, яких ми підтримуємо вже 10 років, стали дорослими та прагнуть самостійності. Разом ми можемо створити для них можливість розправити крила та зробити такий важливий перший крок до успішного польоту – розкриття своїх талантів та професійної реалізації».

Цього року зібрані кошти будуть спрямовані на поліпшення якості життя дітей та молоді з синдромом Дауна, що відповідає цілям сталого розвитку ООН.

«Ми збираємо кошти, щоб допомогти молоді з синдромом Дауна знайти своє перше робоче місце та почувати себе комфортно у колективі. Завдяки проекту будуть поширені кращі практики профорієнтації, працевлаштування та створення якісного інклюзивного середовища для людей з особливими потребами». — продовжила Яніна Ольховська.

Долучитися до проекту можна, зробивши готівковий внесок у спеціальний бокс у одному із 300 відділень банку або ж скористатися QR-кодом і перевести безготівкові кошти на рахунок ВБО «Дaун Синдром».

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/n ... 7/?lang=ru
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