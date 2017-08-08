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BNP Paribas group

Акції від УкрСиббанку BNP Paribas group
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:43

Срібна монетка

З 15 липня по 15 жовтня 2019 року — протягом трьох місяців UKRSIBBANK BNP Paribas Group разом зі своїми клієнтами збиратиме кошти на організацію інклюзивного середовища, яке сприятиме розвитку та професійному спрямуванню дітей з синдромом Дауна. Це вже десятий проект, який банк позитивних змін щороку реалізовує спільно з Всеукраїнською благодійною організацією (ВБО) «Дaун Синдром».

UKRSIBBANK як частина міжнародної Групи BNP Paribas, дотримується принципів корпоративної соціальної відповідальності, які дозволяють адаптуватися до змін, що відбуваються в нашому суспільстві.

«Перший професійний досвід надовго лишається у пам’яті і часто впливає на подальшу кар’єру, формує русло її розвитку та надає впевненості, — розповіла Яніна Ольховська, начальник Служби бренду та комунікацій, Голова Благодійного фонду UKRSIBBANK BNP Paribas Group. — Діти з синдромом Дауна, яких ми підтримуємо вже 10 років, стали дорослими та прагнуть самостійності. Разом ми можемо створити для них можливість розправити крила та зробити такий важливий перший крок до успішного польоту – розкриття своїх талантів та професійної реалізації».

Цього року зібрані кошти будуть спрямовані на поліпшення якості життя дітей та молоді з синдромом Дауна, що відповідає цілям сталого розвитку ООН.

«Ми збираємо кошти, щоб допомогти молоді з синдромом Дауна знайти своє перше робоче місце та почувати себе комфортно у колективі. Завдяки проекту будуть поширені кращі практики профорієнтації, працевлаштування та створення якісного інклюзивного середовища для людей з особливими потребами». — продовжила Яніна Ольховська.

Долучитися до проекту можна, зробивши готівковий внесок у спеціальний бокс у одному із 300 відділень банку або ж скористатися QR-кодом і перевести безготівкові кошти на рахунок ВБО «Дaун Синдром».

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/n ... 7/?lang=ru
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 11:55

Срібна монетка

Більш ніж 120 тис грн вдалося зібрати за шість тижнів акції «Срібна монетка» — спільної ініціативи UKRSIBBANK BNP Paribas Group та Всеукраїнської благодійної організації «д*** Синдром». Разом зі своїми клієнтами банк збирає кошти на створення якісних умов для допрофесійної підготовки молоді із синдромом Дауна. Мета цьогорічної акції — розробити методології та поширити кращі практики профорієнтації людей з особливостями адаптації у колективі.

«Як живе і працює українська молодь з 47-ою хромосомою суспільство дізнається з медіа джерел. Батьки ж дітей з синдромом Дауна вирішують безліч питань щодня. Особливо важливим є момент, коли дитина дорослішає і потрібно створити умови для її незалежного життя, — підкреслила президент ВБО «д*** Синдром» Олена Большаніна. — Для кожної людини визначення професійного вектору – це базовий фундамент успіху у майбутньому, а у людей з синдромом Дауна реалізація професійних навичок має певні особливості. Тому тільки об'єднавши наші зусилля, ми зможемо сприяти створенню кращого інклюзивного середовища для дітей із особливими освітніми потребами в Україні. Дякуючи підтримці нашого надійного партнера UKRSIBBANK, ми зможемо зробити більше, щоб досягти мети».

Кожен бажаючий може підтримати ініціативу, зробивши «внесок» у спеціальні бокси у будь-якому з майже 300 відділень UKRSIBBANK або перерахувати кошти на користь ВБО «д*** Синдром» в один клік через iPay.ua.

Акція «Срібна монетка» триватиме до 15 жовтня 2019 року.

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/n ... 7/?lang=ru
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 15:52

Online подарунки

Користуватися UKRSIB online зручно та вигідно.

Здійснюйте свої поточні фінансові операції у інтернет-банкінгу UKRSIBBANK BNP Paribas Group та отримуйте можливість виграти Online подарунки: сучасні смартфони або отримати кешбеки за проведені операції.

Так, банк щомісяця розігруватиме по три сучасних смартфона серед тих, хто протягом з 1 вересня по 31 грудня 2019 року поповнив рахунок мобільного телефону через UKRSIB online.

Також у цей час банк щомісяця розігруватиме кешбеки у розмірі до 10 000 грн серед користувачів UKRSIB online, що перераховували кошти з картки на картку або/та за реквізитами одержувача, користувалися можливостями обміну валюти онлайн.

Більше операцій в UKRSIB online – більше можливостей виграти Online подарунки!

Детальніше про умови акції за посиланням.

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/n ... 7/?lang=ru
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:03

Re: Акції від УкрСиббанку BNP Paribas group

Акційна пропозиція від UKRSIBBANK — безкоштовна NEW card (картка "Респаун") миттєвого випуску з кешбеком 5% за розрахунки карткою в мережі Інтернет. Підключення всіх рахунків NEW card до програми сash-back відбувається до 31.12.2019. Cash-back підключається на 6 місяців.

Условия: https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
Ссылка для заказа: https://respawncard.welcome-to-ukrsibbank.com/

PS SMS — 15 грн/місяць.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 16:03

200 ПОДАРУНКІВ ПЕРШИМ

Відсьогодні клієнти UKRSIBBANK — держателі карток Mastercard — можуть скористатися перевагами безконтактних платежів, взяти участь у акції та виграти подарунок.

UKRSIBBANK BNP Paribas запрошує встигнути до свят, оформити картку з лімітом у період дії акції у відділення банку (або через канал 729) та здійснити покупку від 500 гривень і більше одним платежем у торгових точках або у мережі інтернет без використання UKRSIB online. Перших 200 учасників гарантовано отримають електронний подарунковий сертифікат* роздрібної мережі «Алло» на суму 500 гривень.

Акція триває з 2 грудня 2019 року по 15 січня 2020 року.

Більше інформації за посиланням.

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/410350/
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 21:01

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только не хотят открывать карту с лимитом. Говорят, Вы новый клиент, не можем. А я думал, с этого начинается знакомство с банком. :)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:11

ПОДАРУНКИ ЗА ОНЛАЙН РОЗРАХУНКИ

UKRSIBBANK BNP Paribas Group успішно розвиває та вдосконалює платформу UKRSIB online та враховує побажання її користувачів, постійно заохочуючи до використання нових можливостей інтернет-банкінгу.

Клієнти UKRSIBBANK сплачують усі комунальні послуги в інтернет банкінгу UKRSIB online без жодних комісій та в один клік з будь-якого місця, де є доступ до інтернету. Користувачі UKRSIB online також активно поповнюють рахунки мобільного телефону, перераховують кошти з картки на картку, здійснюють операції з онлайн купівлі чи продажу валюти в UKRSIB online.

Ці прості дії є важливою складовою росту економіки. Таким чином банк збільшує обсяг безготівкових розрахунків, розвиває cashless культуру безготівкового обігу коштів та нагороджує активних користувачів UKRSIB online, які завдяки цим простим діям стали учасниками акцій.

Так, за результатами проведених UKRSIBBANK акцій у 2019 році користувачі UKRSIB online, які виконали умови, стали учасниками розіграшу 12 мобільних телефонів, річної компенсації оплати комунальних послуг для 100 переможців. Також банк виплатив кешбеки за поповнення мобільного рахунку, оплату комунальних послуг, а також здійснив розіграш коштів за грошові перекази та обмін валют в акційний період.

Зазначимо, що за 2 роки з дня запуску більш ніж 1 млн клієнтів UKRSIBBANK BNP Paribas Group стали користувачами оновленої онлайн платформи інтернет-банкінгу UKRSIB online.


https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/n ... 0/?lang=ru
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:11

ОФОРМЛЮЙТЕ КАРТКУ «АШАН» ТА ПОРИНЬТЕ У СВІТ КІНО

UKRSIBBANK BNP Paribas Group пропонує скористатися спеціальною пропозицією від торгової мережі «Ашан» та взяти участь у акції «Бонусна кредитка до Дня закоханих».

Щоб стати учасником акції, оформлюйте картку з лімітом «Ашан» впродовж строку дії спеціальної пропозиції. Перші 50 поціновувачів шопінгу, які виконають умови, отримають по 2 квитки у кіно.

Акція «Бонусна кредитка до дня закоханих» діє з 29 січня до 14 лютого 2020 року.

Оформивши нову платіжну картку «Персональний бонус» та активувавши її, щомісяця ви будете отримувати 4% гарантованого кешбеку за покупки в мережі «Ашан» — 2% від суми розрахунків карткою і 2% від вартості придбаних товарів.

Умови користування карткою з лімітом «Ашан» передбачають:

Кредитний ліміт до 50 000 грн.
Безкоштовне користування лімітом до 56 днів (при безготівкових розрахунках).
Безкоштовне зняття готівки в банкоматах та у відділеннях UKRSIBBANK.
Сервіси: sms banking, UKRSIB online, Apple Pay та Google Pay.
Детальні правила участі в акції за посиланням.

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/n ... 2/?lang=ru
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