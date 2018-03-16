Додано: Суб 17 бер, 2018 18:31

Aps написав: Т.е что 01.01 потратил эти 20тыс что 31.01 итог одинаковый будет? И то что весь февраль ими пользовался это прощается? Т.е что 01.01 потратил эти 20тыс что 31.01 итог одинаковый будет? И то что весь февраль ими пользовался это прощается?

Немного дополню от себя. Ничего никому не прощается. Кредит фиксируется каждый день (именно день) по максимальной величине кредита! А то, по какой ставке вы за него будете платить, зависит от того, как вы погашаете. Грейс на самом деле не 62 дня, как пишут в рекламе, а до конца месяца, следующего за тем, в котором у вас сформировалась задолженность. Т.е. ДО 62 дней. Если вы сформируете задолженность 31 января, то грейс будет 28 дней (до конца февраля). Если вы всё погашаете вовремя и из грейса не выпадаете - ставка по кредиту 0%, если пропустили, то получаете ставку за всё время пользования кредитом, а не только за время сверх грейсового. За каждый день пользования. Чтобы оставаться в грейсе нужно полностью погашать в течение месяца все, что вы набрали по состоянию на 1 число месяца. Иначе вам начислят % за все дни кредита и на ту сумму кредита, которая была максимальной в этот день. Т.е. если у вас в один день было -3000, а потом вы пополнили на 10000, то с вас снимут % за этот день с -3000.