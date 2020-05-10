RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1885188618871888

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 64
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
3
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
30
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
23
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 17:19

Re: Monobank

  ingtrans написав:AVF
Тут кто-то давал zootovary.com.

Спасибо, но там при оплате картой, только платная доставка и цены 10-20% выше, что нивелирует кэшбек. Может у кого-то будут лучше варианты?
AVF
 
Повідомлень: 222
З нами з: 23.11.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 17:35

  AVF написав:
  ingtrans написав:AVF
Тут кто-то давал zootovary.com.

Спасибо, но там при оплате картой, только платная доставка и цены 10-20% выше, что нивелирует кэшбек. Может у кого-то будут лучше варианты?

писали еще о таких
https://zoocomplex.com.ua
https://pethouse.ua
https://korm.com.ua
но практики у меня нет
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2657
З нами з: 06.03.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 17:43

AVF
Я покупал на masterzoo.ua. MCC
правильный. Платил именно Моно.
При заказе от 300грн доставка на НП бесплатная.
Gost2013
 
Повідомлень: 140
З нами з: 15.09.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1885188618871888
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: SHURICK76, Zonenor і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.