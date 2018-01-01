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В Україні рекордно низький
рівень ВВП на душу населення...

В Україні рекордно низький рівень ВВП на душу населення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 14:33

Спочатку ще раз табличка ВВП України в млн грн проти ВВП РФ в млн руб
____ ____ Україна ____ Росія
2002 ____ 225810 ____ 10830500 ____ 47,96
2003 ____ 267344 ____ 13208200 ____ 49,41
2004 ____ 345113 ____ 17027200 ____ 49,34__Прихід Ющенко
2005 ____ 441452 ____ 21609800 ____ 48,95
2006 ____ 544153 ____ 26917200 ____ 49,47
2007 ____ 720731 ____ 33247500 ____ 46,13
2008 ____ 948056 ____ 41276800 ____ 43,54
2009 ____ 913345 ____ 38807200 ____ 42,49
2010 ___ 1079346 ____ 46308500 ____ 42,90
2011 ___ 1299991 ____ 59698100 ____ 45,92__Прихід януковича
2012 ___ 1404669 ____ 66926900 ____ 47,65
2013 ___ 1465198 ____ 71016700 ____ 48,47
2014 ___ 1586915 ____ 79199700 ____ 49,91_ початок війни
2015 ___ 1988544 ____ 83232600 ____ 41,86
2016 ___ 2383182 ____ 86043600 ____ 36,10
2017 ___ 3000000 ____ 89000000 ____ 29,67

А тепер вишенька яка пояснює що відбувається в РФ
ворожий ресурс https://lenta.ru/news/2018/01/01/reserve_vse/
І вижимки з цього ресурсу
Перше
на 01-11-2017 - Резервний Фонд РФ становив 975,5 млрд руб
на 01-11-2017 - Фонд національного благополуччя становив 4014 млрд руб
Друге
на 01-01-2018 - Резервний Фонд РФ припинив своє існування
на 01-01-2018 - Фонд НБ становив 3700 млрд руб ( з них ліквідних 2300 млрд)

Тепер проста математика
на 01-11-2017 було в двох фондах 975+4014=4989
На 01-01-2018 стало в тому що залишився 3700
Таким чином за 2 місяці було витрачено
4989-3700=1289 млрд руб
Так як ліквідних 2300 млрд , то при збереженні сьогоднішніх темпів витрат ФНБ буде повністю витрачений за 2 місяці.
Збираємо попкорн і вмощуємось коло телевізорів в очікуванні великого гепа....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 15:04

Re: В Україні рекордно низький рівень ВВП на душу населення.

  budivelnik написав:Тепер проста математика
на 01-11-2017 було в двох фондах 975+4014=4989
На 01-01-2018 стало в тому що залишився 3700
Таким чином за 2 місяці було витрачено
4989-3700=1289 млрд руб
Так як ліквідних 2300 млрд , то при збереженні сьогоднішніх темпів витрат ФНБ буде повністю витрачений за 2 місяці.
Збираємо попкорн і вмощуємось коло телевізорів в очікуванні великого гепа....


они, если не ошибаюсь, закупались валютой и еще что-то делали интенсивно, так что темпы не сохранятся, падение откладывается. но в целом тенденция мне нравится.
у них нарисовался новый претендент на "еслинепутин_токот", из КПРФ, но по складу мышления скорее хозяйственник капиталистического уклада, такой себе продвинутый Лукашенко. вроде без скреп в голове, но "Крым не отдам"(что в общем-то безальтернативно для любого реального кандидата). Думаю шансов у него все-таки не так много, через год было бы больше.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 15:29

  galex написав:
  budivelnik написав:Тепер проста математика
на 01-11-2017 було в двох фондах 975+4014=4989
На 01-01-2018 стало в тому що залишився 3700
Таким чином за 2 місяці було витрачено
4989-3700=1289 млрд руб
Так як ліквідних 2300 млрд , то при збереженні сьогоднішніх темпів витрат ФНБ буде повністю витрачений за 2 місяці.
Збираємо попкорн і вмощуємось коло телевізорів в очікуванні великого гепа....
они, если не ошибаюсь, закупались валютой и еще что-то делали интенсивно, так что темпы не сохранятся, падение откладывается. но в целом тенденция мне нравится.
у них нарисовался новый претендент на "еслинепутин_токот", из КПРФ, но по складу мышления скорее хозяйственник капиталистического уклада, такой себе продвинутый Лукашенко. вроде без скреп в голове, но "Крым не отдам"(что в общем-то безальтернативно для любого реального кандидата). Думаю шансов у него все-таки не так много, через год было бы больше.
Табличка з паралельної гілочки доповнена
В рф був ще такий резервний фонд , станом на
рік___________резервний________ФНБ____ЗВР_______всього(резерв+фнб+звр)
01-01-2013 - 95 млрд доларів____88_____537 млрд ______720
01-01-2014 - 95 млрд доларів____88____509 млрд________692
01-01-2015 - 100 млрд доларів___78____385 млрд________563
01-01-2016 - 50 млрд доларів____76____368 млрд________494
01-01-2017 - 19 млрд доларів____74____377 млрд________470
01-01-2018 - 0 млрд доларів______68____432 млрд_______500

Як бачите по цій табличці можна праналізувати попередні періоди
Пеше - спочатку діри закривались за рахунок ЗВР
Друге - загнавши ЗВР до величин які могли привести до дефолту- взялись за Резервний і обнулили його
Третє - обнуливши резервний, взялись за ФНБ ,але при любих розкладах втрати становили 220 млрд доларів за 6 років
З урахуванням того , що як правило в ліквідна частина становить 50% від загальної величини - то при подальшій економічній політиці а-ля сьогодні - через 6 років в рф буде дефолт сильніший від 1991 року.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:03

Наконец-то Госкомстат опубликовал данные по ВВП за 2017-ый
Валовий внутрішній продукт за 2017 рік (у фактичних цінах; млн.грн)
2 982 920

http://www.ukrstat.gov.ua/
В 16-ом этот показатель составлял 2 385 367 млн. Т.е. номинально он вырос на 25%.
Или с примерно 93,5 до 115 млрд. долларов. Вырос ли он реально?
Трудно сказать - судя по тому, что
Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту за 2017 рік
У цілому за рік 22,0%
http://www.ukrstat.gov.ua/
Индекс-дефлятор (т.е. интегральный рост цен производителей) составил 22% ( примерно в 11 раз больше объявленного реального роста экономики), темпы ее роста и роста цен несопоставимы.
Волгарь
 
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  #<1 ... 26272829
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