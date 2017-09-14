RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15847158481584915850>
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 19:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Gambling він завжди суворий ...

це взагалі аморально, ставити гроші на людське життя (тим більше українців)

забаньте цього математика хоч на тиждень, нехай школу закінчить без трійок
prodigy
 
Повідомлень: 12903
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3370 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 19:28

  pesikot написав:
Варіанти є і їх багато, але тобі вони не подобаються, тому для тебе - варіантів немає

Щось це мені ЛАДа нагадало ... ))

які?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3975
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 19:28

:roll:

Украина должна будет отказаться от части территории и некоторых видов вооружений в рамках разрабатываемого США и Россией , пишет Reuters.

Кроме того, репортер Financial Times Кристофер Миллер утверждает, что план предусматривает сокращение армии Украины вдвое, а также конкретизирует, что отчуждаемой территорией является Донбасс.

https://www.reuters.com/world/europe/us ... 025-11-19/
Xenon
 
Повідомлень: 5549
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 19:29

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Варіанти є і їх багато, але тобі вони не подобаються, тому для тебе - варіантів немає

Щось це мені ЛАДа нагадало ... ))

які?

Тобі назвали, не можешь прочитати і зрозуміти - це твої проблеми
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12689
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 19:33

  Xenon написав::roll:

Украина должна будет отказаться от части территории и некоторых видов вооружений в рамках разрабатываемого США и Россией , пишет Reuters.

Кроме того, репортер Financial Times Кристофер Миллер утверждает, что план предусматривает сокращение армии Украины вдвое, а также конкретизирует, что отчуждаемой территорией является Донбасс.

https://www.reuters.com/world/europe/us ... 025-11-19/

ну, допокращувався...
_hunter
 
Повідомлень: 10952
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 19:33

  Xenon написав::roll:

Украина должна будет отказаться от части территории и некоторых видов вооружений в рамках разрабатываемого США и Россией , пишет Reuters.

Кроме того, репортер Financial Times Кристофер Миллер утверждает, что план предусматривает сокращение армии Украины вдвое, а также конкретизирует, что отчуждаемой территорией является Донбасс.

https://www.reuters.com/world/europe/us ... 025-11-19/


Таке відчуття, що це Україна почала війну ... все як каже російська пропаганда
і це Україну потрібно примусити до миру ... все як каже російська пропаганда

Поки що, все це інформаційні бризки .... я б почекав

А то може виявиться, що це тупого та жадібного рієлтора знову нахлобучив рєшала, казками про ярдні прибутки
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 19 лис, 2025 19:44, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12689
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 19:43

мда, Тернополь тому яркий пример .... (((

❗️путін готовий закінчити війну в Україні: так вважає адміністрація Трампа. Саме через це в останні дні переговори прискорилися, — «CNN».
Xenon
 
Повідомлень: 5549
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 19:48

  Xenon написав:мда, Тернополь тому яркий пример .... (((

❗️путін готовий закінчити війну в Україні: так вважає адміністрація Трампа. Саме через це в останні дні переговори прискорилися, — «CNN».


Злі язики кажуть, що всі ці "перемовні" потуги, тому що скоро почнуть діяти санкції США щодо нафтової галузі РФ

Путін дуже не хоче отих "корисних санкцій", тому і почалась імітація до "перемовного" процесу, щоб уникнути отих "корисних санкцій"
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12689
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 19:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Я не переймаюсь, я хочу поставити і виграти.
Або закінчиться війна і я програю - теж варіант.
І 1-3-5% це в 20-60-100 разів більш ймовірно ніж 1 до 5000. Це гіганська різниця з математичної точки зору.

кто/что мешает это сделать?
Прохожий
 
Повідомлень: 14206
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 20:02

  Прохожий написав:
  andrijk777 написав:Я не переймаюсь, я хочу поставити і виграти.
Або закінчиться війна і я програю - теж варіант.
І 1-3-5% це в 20-60-100 разів більш ймовірно ніж 1 до 5000. Це гіганська різниця з математичної точки зору.

кто/что мешает это сделать?

Я і кажу, що andrijk777 підсів на ставки, вже програв купу грошей ...

Але хоче відігратись

Тому, цього "мамкіного математика" потрібно забанити на тиждень

Бо не тому батько сина бив, що той в карти програв, а тому, що син хотів відігратись
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12689
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 15847158481584915850>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 155181
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 351106
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1042438
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15226)
19.11.2025 18:07
Ринок ОВДП (10074)
19.11.2025 18:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.