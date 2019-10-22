Юнекс по ЗУ практично відсутній - та і по всій Україні не густо. Карток маю різних стопку і вже би не хотів ще збільшувати зовсім, бо за пару грн. заморочуватись не варто.
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 03 сер, 2020 10:08
Re: Лучшая карта для cashback'а
Юнекс по ЗУ практично відсутній - та і по всій Україні не густо. Карток маю різних стопку і вже би не хотів ще збільшувати зовсім, бо за пару грн. заморочуватись не варто.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 03 сер, 2020 10:24
Re: Лучшая карта для cashback'а
Неофициально устроенным наливают?
Размер имеет значение.
Додано: Пон 03 сер, 2020 10:25
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