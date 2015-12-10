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Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 03 сер, 2020 11:27
2XL написав:
А вот если кредитка - от чего отказываться?
Да вроде никаких подводных камней там нет. Разве что платное СМС, от которого можно либо отказаться, либо выводить карту в 0 на каждый первый рабочий день месяца.
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Vorlon
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Додано: Пон 03 сер, 2020 11:42
Vorlon доплачивают за новеньких?
Кешбечные карты!
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- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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omb
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Додано: Пон 03 сер, 2020 11:57
omb
Нет. Или во всяком случае мне об этом неизвестно...
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Vorlon
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Додано: Суб 29 сер, 2020 15:36
Після відміни кешбеку по MCC 9402 (Укрпошта) в Б5 від ТАС постало питання де зараз можна отримати кешбек за таким МСС. Буду вдячний за всі відповіді. Поки-що для себе знайшов тільки бали Mastercard Rewards або в izibank ще також немає у винятках, але це напевне ненадовго та і самої карти ще немає.
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Sirchyk
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Додано: Суб 29 сер, 2020 18:11
Sirchyk написав:
Після відміни кешбеку по MCC 9402 (Укрпошта) в Б5 від ТАС постало питання де зараз можна отримати кешбек за таким МСС. Буду вдячний за всі відповіді. Поки-що для себе знайшов тільки бали Mastercard Rewards або в izibank ще також немає у винятках, але це напевне ненадовго та і самої карти ще немає.
балами сильпо - 1% от востока
тикетсом от ОТП (0,8% балами тикетса)
укрсиб - нью карт - 5% деньгами (если платить онлайн)
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Суб 29 сер, 2020 19:36
uaprofi написав:
укрсиб - нью карт - 5% деньгами (если платить онлайн)
У Укрпочты есть оплата онлайн?
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
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ingtrans
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