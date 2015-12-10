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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 54555657
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 11:27

  2XL написав:А вот если кредитка - от чего отказываться?

Да вроде никаких подводных камней там нет. Разве что платное СМС, от которого можно либо отказаться, либо выводить карту в 0 на каждый первый рабочий день месяца.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 11:42

Vorlon доплачивают за новеньких?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1936
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 11:57

omb
Нет. Или во всяком случае мне об этом неизвестно...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 15:36

Після відміни кешбеку по MCC 9402 (Укрпошта) в Б5 від ТАС постало питання де зараз можна отримати кешбек за таким МСС. Буду вдячний за всі відповіді. Поки-що для себе знайшов тільки бали Mastercard Rewards або в izibank ще також немає у винятках, але це напевне ненадовго та і самої карти ще немає.
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 18:11

  Sirchyk написав:Після відміни кешбеку по MCC 9402 (Укрпошта) в Б5 від ТАС постало питання де зараз можна отримати кешбек за таким МСС. Буду вдячний за всі відповіді. Поки-що для себе знайшов тільки бали Mastercard Rewards або в izibank ще також немає у винятках, але це напевне ненадовго та і самої карти ще немає.


балами сильпо - 1% от востока
тикетсом от ОТП (0,8% балами тикетса)
укрсиб - нью карт - 5% деньгами (если платить онлайн)
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 19:36

Re: Лучшая карта для cashback'а

  uaprofi написав:укрсиб - нью карт - 5% деньгами (если платить онлайн)

У Укрпочты есть оплата онлайн?
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
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