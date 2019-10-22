|
|
|
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 05 лис, 2020 10:51
Re: Лучшая карта для cashback'а
ПУМБ прислал сообщение о программе кешбека по картам Visa - четыре пакета с тремя категориями в каждом
Додано: Сер 25 лис, 2020 09:11
Re: Лучшая карта для cashback'а
В ноябре повышенный кешбек за покупки в яблочном аппсторе есть где-то? Или платить укрсибом и не заморачиваться?
UPD Нашёл КБ 30% по о.карте Идеи.
Но на промостранице указано, что он распространяется на платные подписки, а в тарифах уже лучше:
"Операції розрахунку за товари та послуги в інтернет-магазинах Play Market, App Store та iTunes опис операції має містити слова – «GOOGLE* GOOGLE», «GOOGLE*YOUTUBE» «APPLE», «ITUNES»".
Как на практике - будет повышенный КБ по этой карте, есть просто купить приложение?
Востаннє редагувалось dr_morgenstern в Сер 25 лис, 2020 09:23, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 25 лис, 2020 09:18
Окарта обещает 10/30 на свои/кредитные, макс 500, не более 100грн за 1 операцию
Но скорее всего могут вжарить на конвертациях
Biden's Laptop Matters
Додано: Сер 25 лис, 2020 11:15
Re: Лучшая карта для cashback'а
О_о, насчёт ограничения 100 грн за операцию я не досмотрел, спасибо.
С конвертацией вроде норм, в тарифах карты написано, что входит в стоимость пакета.
Карточный курс на обмен у Идеи тоже ничего так.
Востаннє редагувалось dr_morgenstern в Сер 25 лис, 2020 12:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 лис, 2020 12:28
Re: Лучшая карта для cashback'а
Комиссии за конвертацию как таковую в О.Банке нет. Но я с App Store дела не имел, не знаю в какой валюте там счета выставляют и, соответственно, будет ли двойная конвертация.
Додано: Сер 25 лис, 2020 17:26
Re: Лучшая карта для cashback'а
Счета выставляются в долларе.
Как-то случайно весной заплатил в аппспоре ТАСовской Б5 гривневой - комис был.
По о.карте комиссии, вероятно, не будет, т.к. и в тарифах нет такого, и убер снимает копейка в копейку как в приложении, а уж у него точно дсс.
|