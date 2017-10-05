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Запуск Android Pay в Украине:
что это такое, как пользоватьс

Запуск Android Pay в Украине: что это такое, как пользоватьс
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 02 лис, 2017 16:18

Запуск Android Pay в Украине: что это такое, как пользоватьс

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Что такое Android Pay?
Android Pay – это платежный сервис от компании Google, который позволяет совершать бесконтактные платежи с помощью телефона, планшета или умных часов (SmartWatch).

Кто может пользоваться сервисом Android Pay?
Сервисом Android Pay могут пользоваться владельцы гаджетов с операционной системой Android 4.4 KitKat или новее (Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo), а также с поддержкой технологии NFC.

Что такое NFC?
NFC – это технология, которая передает данные на расстоянии не более 10 см. При использовании NFC для оплаты товаров и услуг с помощью телефона, это то оптимальное расстояние, чтобы максимально исключить несанкционированную транзакцию.

Где можно пользоваться?
На данный момент в Украине сервисом можно пользоваться в Киевском метро, в торговых сетях Сильпо, Le Silpo, Fozzy, Фора, на заправках, магазинах и в кафе сети WOG, Окко, аптеках «Біла ромашка» и магазинах техники Ringoo.

Где скачать Android Pay?
Приложение Android Pay скачать бесплатно можно на сайте Google Play.

Какие карты можно добавлять в Android Pay?
На начальном этапе работают карты MasterCard и VISA от Приватбанка. Однако, как заявляют представители Google, клиенты других банков также вскоре смогут воспользоваться сервисом.

Министр финансов Александр Данилюк на пресс-конференции по поводу запуска сервиса в Украине заявил, что еще одним банком, который готовит внедрение у себя Android Pay, является Ощадбанк.

Кроме банковских карт, в Android Pay можно будет подключить подарочные карты и карты лояльности.

Если карт несколько, нужно выбрать одну по умолчанию. Это легко можно изменить в настройках.

Насколько это безопасно?
Как утверждают в Google, Android Pay не передает данные банковской карты продавцу. Вместо этого при каждой новой покупке или оплате услуги передается некий виртуальный номер, который непригоден для использования в мошеннических целях.
snero
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лис, 2017 07:55

А зачем нужен еще один посредник при оплате?

Чтобы карточку не показывать?

Так телефоном светить сегодня опаснее да и карты бесконтактные есть.
500
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лис, 2017 08:12

Re: Запуск Android Pay в Украине: что это такое, как пользов

Тем, что телефон с собой практически всегда и под рукой. Достал, тапнул. Или даже доставать не надо. Плюс срабатывает только после активации/разблокировки, т.е. варианты сделать операцию без Вашего участия уже не работают. Можно добавить очень много карт разных банков.

Не хотите светить телефоном, купите колечко :)
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лис, 2017 08:31

А карта сработает после ввода пина у Привата.

И для АндроидаПей надо тоже пинкод от 100-500 грн.

В чем профит? Много людей, которые имеют десятки карт и думают какой же платить за хлеб?
Достал телефон, разблокировал, что-то накнопал. Если телефон не сел неожиданно.

Я вижу в этом лишнего ненужного посредника. Возможно где-то там это и востребовано, но что-то качать на телефон, вводить коды, следить за этим...

Сомнительное удобство. Достал кошелек с бесконтактной картой и все сделал без дополнительного посредника.

Я вообще не хочу в финансовом плане зависеть от ненужных технических решений, платить за них дополнительно, нести риски без видимого удобства или экономии понятной.

Приемуществ для пользователя с пользователя не видно, а если карта с пейпасом - так вообще нет.
500
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лис, 2017 14:35

Re: Запуск Android Pay в Украине: что это такое, как пользов

достаточно удобная штука, сегодня опробовал. только не понял как лимит увеличить )))
snero
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Повідомлення Додано: Пон 06 лис, 2017 14:38

  500 написав:А зачем нужен еще один посредник при оплате?

Чтобы карточку не показывать?

Так телефоном светить сегодня опаснее да и карты бесконтактные есть.


опаснее в плане кражи телефона, или как ?)
snero
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Повідомлення Додано: Вів 07 лис, 2017 12:05

500

А зачем нужен еще один посредник при оплате?

Чтобы карточку не показывать?

Так телефоном светить сегодня опаснее да и карты бесконтактные есть.


Проте набагато безпечніше для карти.
Нею не потрібно "світити" взагалі - ніхто не може побачити номер та строк дії поки вона у кишені. Навіть із ПейПасом люди в черзі теоретично могли ці дані запам`ятати.

Плюс магазин бачитиме інший номер карти який "видумує" банк при реєстрації в Андроїд Пей.

Я за останні дні користувався уже разів 5. Єдиний раз коли були проблеми - це термінал із бортиками по обох боках (є такі). Важко притулити телефон достатньо близько. Вдалося лише із другої спроби.
А так технологія просто супер.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лис, 2017 18:03

Re: Запуск Android Pay в Украине: что это такое, как пользов

безусловно это намного безопаснее и удобнее чем юзать карту , которую могут украсть, с которой могут снять номер с СВВ, и т.д. Если на одной карте закончились деньги можно подключить другую , даже если ее при вас нет физически.
Плюс насколько мне известно можно сразу занести в свой аккаунт информацию о бонусных картах магазинов , не таская с собой кучу карт и брелков которые имеют свойства затираться, гнуться, ломаться и т.д.

Вопрос какой интерфейс используется - нужен телефон только с NFC , без NFC не судьба использовать Android Pay ?
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Повідомлення Додано: Чет 09 лис, 2017 18:41

  Surfer написав:Вопрос какой интерфейс используется - нужен телефон только с NFC , без NFC не судьба использовать Android Pay ?


Только с NFC, причём с режимом HCE (Host-based Card Emulation)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:05

Re: Запуск Android Pay в Украине: что это такое, как пользов

А подскажите как товарищи , зачем банкам этот Гугл пей и эпл пей ?
работяга
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