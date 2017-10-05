Запуск Android Pay в Украине: что это такое, как пользоватьс

Додано: Чет 02 лис, 2017 16:18

Android Pay – это платежный сервис от компании Google, который позволяет совершать бесконтактные платежи с помощью телефона, планшета или умных часов (SmartWatch).Сервисом Android Pay могут пользоваться владельцы гаджетов с операционной системой Android 4.4 KitKat или новее (Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo), а также с поддержкой технологии NFC.NFC – это технология, которая передает данные на расстоянии не более 10 см. При использовании NFC для оплаты товаров и услуг с помощью телефона, это то оптимальное расстояние, чтобы максимально исключить несанкционированную транзакцию.На данный момент в Украине сервисом можно пользоваться в Киевском метро, в торговых сетях Сильпо, Le Silpo, Fozzy, Фора, на заправках, магазинах и в кафе сети WOG, Окко, аптеках «Біла ромашка» и магазинах техники Ringoo.Приложение Android Pay скачать бесплатно можно на сайте Google Play.Какие карты можно добавлять в Android Pay?На начальном этапе работают карты MasterCard и VISA от Приватбанка. Однако, как заявляют представители Google, клиенты других банков также вскоре смогут воспользоваться сервисом.Министр финансов Александр Данилюк на пресс-конференции по поводу запуска сервиса в Украине заявил, что еще одним банком, который готовит внедрение у себя Android Pay, является Ощадбанк.Кроме банковских карт, в Android Pay можно будет подключить подарочные карты и карты лояльности.Если карт несколько, нужно выбрать одну по умолчанию. Это легко можно изменить в настройках.Как утверждают в Google, Android Pay не передает данные банковской карты продавцу. Вместо этого при каждой новой покупке или оплате услуги передается некий виртуальный номер, который непригоден для использования в мошеннических целях.