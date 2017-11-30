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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 26 лис, 2017 12:15
Амазон американский тоже не порадовал, там цены такие еще пару дней назад.
Додано: Чет 30 лис, 2017 19:02
vladislavlvov согласен, сам в очередной раз убедился, что это лохотрон!!
Додано: Нед 07 січ, 2018 12:15
Уже 3 год убеждаюсь самая лучшая черная пятница в розетке в єтом году купил смартфон lg со скидкой за 2799 в других магазинах такой 3799. Мелочь а приятно . И по другим товарам скидки в Розетке были супер.
Додано: Сер 10 січ, 2018 08:36
Re: "Черная пятница" - где и что можно купить дешевле?
Украинские и китайские магазины по большей части - да, в американских скидки реальны
Додано: П'ят 12 січ, 2018 17:12
Чёрные пятницы во всём мире - это развод для лохов, любящих скидки.
Во-первых, все акционные товары - это накануне временно подорожавшие;
Во-вторых, реальных акционных товаров очень мало, если не досталось - кУпите что-то другое, не возвращаться же с пустыми руками;
Во-третьих, все акционные товары - это уценённые товары ( либо возвратные, либо дефектные,либо просроченные, либо без гарантии). Из-за ажиотажа разглядывать некогда-может не достаться.
Помню, в нулевые купил по акции очень навороченные часы-радио с календарём и метеостанцией. И только дома рассмотрел что в календаре 8 (!) дней в каждой неделе, они там цифрами высвечивались после чисел месяца !
Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:07
Редактор форума
Бурик З. М. ~ Зоряна Бурик:
Як на мене, Чорна п*ятниця справді ефективна тільки для інтернет-покупок. Бо навіть дуже хороша знажка не варта того, щоб вистоювати кілометрову чергу і відчувати себе як на ринку в передноворічний день. Зекономлені копійки не вартують втрачених нервових клітин.
Додано: Сер 25 кві, 2018 15:17
Re: "Черная пятница" - где и что можно купить дешевле?
В нашей стране "черная пятница" не совсем то, что за границей. Никаких нормальных скидок нет, просто привлечение внимания людей!
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