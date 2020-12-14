RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості.
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 08:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  The_Rebel написав:Вчора дивився ринок Ужгорода, новобуди не в дупі міста з ремонтом вже продають від 4куе/метр.
Не може такого бути. Зображення
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 10:15

  fox767676 написав:
  Бетон написав:Ужгород це село. Воно так обвалиться, мало не буде

дивитися треба на динаміку
Ужгород стрімко зростає років за 10 буде як Братислава
Київ зупинився у розвитку метро - нуль прогресу, загальні архітектурні переспективи погіршилися, ніяких амбітних проектів , все в стилі "опять 25"
Чого нема в Ужгороді і є вдосталь в Києві так це водна рекреація - ні пляжів, ні яхтингу-каякінгу. Річка мілка, але вода проточна, навіть качки виглядають здоровішими :)

добудують супер міст і запустять супер метро Погрєби-Республіка і вжухххх
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 10:27

  Бетон написав:
  fox767676 написав:
  Бетон написав:Ужгород це село. Воно так обвалиться, мало не буде

дивитися треба на динаміку
Ужгород стрімко зростає років за 10 буде як Братислава
Київ зупинився у розвитку метро - нуль прогресу, загальні архітектурні переспективи погіршилися, ніяких амбітних проектів , все в стилі "опять 25"
Чого нема в Ужгороді і є вдосталь в Києві так це водна рекреація - ні пляжів, ні яхтингу-каякінгу. Річка мілка, але вода проточна, навіть качки виглядають здоровішими :)


Поток переселенцев + венгерские паспорта + близость границы — это не органический рост. Это временный спрос, который исчезнет на 70–80% после стабилизации. В Киеве спрос — системный: там всегда будут люди, работа, образование, бизнес.


Инфраструктура — нулевая база против уже построенной экосистемы.
В Киеве уже есть:

метро,

3 аэропорта (один пока не работает),

больницы уровня нации,

бизнес-центры,

университеты,

транспортные развязки и индустрия.
В Ужгороде этого просто нет и не будет в обозримом будущем, сколько там ни строили евродворики.

Киев — бесконечная агломерация на миллион гектар.
Ужгород — маленькое пограничное село. Земля, магистрали, промзоны — всё ограничено физически. Рост цен там не поддержан развитием экономики.

сейчас цены непропорциональны доходам.
Средняя зарплата в Ужгороде даже близко не покрывает его текущие квадратные метры. Это тупо пузырь.
В Киеве — есть арендаторы, корпорации, IT, посольства, студенты, внутренний туризм, медицина

Через 2–4 года:

Часть переселенцев вернётся в центральные и восточные области.

Военные выплаты уменьшатся.

Нормализуется рынок аренды.
И что тогда? Кому сдавать квартиры в Ужгороде по 500€? Венграм? Чехам?


Гадаю багато переселенців зі Сходу щоб 2 рази не бігати оберуть саме Ужгород.
Бо напряжонка у відносинах з москвою залишиться
За словами місцевих харків'яни вже багато набудували цікавих закладів.
Квартири здаються ще азіатам, у Києві вони майже зникли, а тут повно
І так ви знов надто пафосно написали про освіту, ІТ
Освіта деградує, перспективи ІТ під питанням
Та і удальонка все більше рулить.
Не тільки українські ухилянти працюють з дому
Бачу що американські колеги теж
боюсь що у київські офіси не скоро можно повернутися через суперечки щодо сценариїв мирного процесу, що потенційно можуть перерости у поножовщину , і не тільки словесну
Навіщо це скупчення висоток у Києві вже не зрозуміло
Ні науки, ні великих грошей тут вже не робиться
Є така річ - рейтинг глобальних міст, читати - пртоверезить
Якщо прогулятися від Либідської до Поштової то від ендорфінів може скластися враження що Київ центр світу, але факти, сухі цифри річ упряма (теж зверніть увагу на динаміку в часі)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%BE%D0%B4

3 аэропорта (один пока не работает),

Бетон , камон :mrgreen:
Це що зі звіту товаришів Шелеста та Щербицького за підсумками 10 п'ятирічки на урочистому відкритті 25 з'їзду ЦК КП УРСР ? :D
Хоча б половина Бориспіля запрацювало після війни і то щастя
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 04 гру, 2025 11:30, всього редагувалось 4 разів.
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 11:04

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

якщо чесно, я був би обома руками за те шоп впо і понаїхи оминали «депресивний і безперспективний» Київ і їхали повз

оці товпи вічно усім невдоволених понаїхів (та й киян теж) давно задовбали, чим менше тут народу тим комфортніше життя

особисто мені ці товпи ніякого прибутку не приносять і лише заважають і дратують

але ж якби ж
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 12:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А причём тут прибыль от бомжпонаехов? Они же в Киеве не отремонтированые наконец то с 91года общаги забили.
У тебя ж простоев по коммерции нет? Значит они в тех офисах работают и ногти с причёсками делают на твоей территории.
То что беженцы пожирнее уехали за Збруч - согласен.
У нас остались те, которым не по карману однухи по 205куе ни купить, ни снять за 30000.
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 12:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:А причём тут прибыль от бомжпонаехов? Они же в Киеве не отремонтированые наконец то с 91года общаги забили.
У тебя ж простоев по коммерции нет? Значит они в тех офисах работают и ногти с причёсками делают на твоей территории.
То что беженцы пожирнее уехали за Збруч - согласен.
У нас остались те, которым не по карману однухи по 205куе ни купить, ни снять за 30000.
ну всі ж гроші поїдуть в Ужгород, а решта в Вінницю ще, а в Києві будуть вікна дошками забивати
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 15:10

  kingkongovets написав:якщо чесно, я був би обома руками за те шоп впо і понаїхи оминали «депресивний і безперспективний» Київ і їхали повз

оці товпи вічно усім невдоволених понаїхів (та й киян теж) давно задовбали, чим менше тут народу тим комфортніше життя

особисто мені ці товпи ніякого прибутку не приносять і лише заважають і дратують

але ж якби ж


Тебе просто дратують незнайомці і натовп. Це нормально.
Але це психологія, а не економіка.

Чим більше людей в місті, тим
сильніший ринок праці
вище середній дохід
більше інвестицій

Комфорт це не менше людей
Комфорт це:
швидкий транспорт
публічні простори
нові дороги
освітлення
безпека
Це організовується урбаністикою, а не відсутністю понаїхів

Натовпи — проблема тільки там, де немає інфраструктури

У всіх світових столицях понаїхи це не проблема, а двигун міста

світові столиці 70–85% мешканців там не народилися. І ніхто від цього не страждає. Навпаки — міста ростуть, багатіють і стають цікавими, бо їх формують приїжджі з амбіціями, а не корєнні, які всім незадоволені

Київ не село, де всі мають знати один одного і жити без руху.
Востаннє редагувалось Бетон в Чет 04 гру, 2025 15:15, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 15:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

самий страшний комшар, це прокинутись, як в 2019 або в 2022 і їхати пустим містом немов Том Круз у Нью Йорку у фільмі "Ванільне Небо"
