RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
"Чорна п'ятниця" -
де і що можна придбати дешевше?

"Чорна п'ятниця" - де і що можна придбати дешевше?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 15:27

  Investor_K написав:Хочу депозит в валюте под 50%

вайтбит 30 )) Почти 50.
maksymzp88
Аватар користувача
 
Повідомлень: 123
З нами з: 21.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 16:52

  Investor_K написав:Хочу депозит в валюте под 50%

курс 42 і мрії збуваються
ScaryBee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 263
З нами з: 27.06.22
Подякував: 94 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Військові облігації в Дії: скільки можна...
D2 » Вів 04 жов, 2022 19:11
7 1409
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 жов, 2022 13:48
t_makarchuk
Програма "Masterсard Більше" 1 ... 266, 267, 268
Редактор форума » П'ят 01 гру, 2017 11:47
2675 387461
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 вер, 2022 00:38
Golf_streem
Finance.ua: Як придбати військові облігації України 1, 2
D2 » Пон 21 бер, 2022 14:55
16 5433
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 чер, 2022 16:18
laotzu

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.