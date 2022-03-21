|
|
|
"Чорна п'ятниця" - де і що можна придбати дешевше?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 21 лис, 2022 15:27
Investor_K написав:
Хочу депозит в валюте под 50%
вайтбит 30 )) Почти 50.
-
maksymzp88
-
-
- Повідомлень: 123
- З нами з: 21.06.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 лис, 2022 16:52
Investor_K написав:
Хочу депозит в валюте под 50%
курс 42 і мрії збуваються
-
ScaryBee
-
-
- Повідомлень: 265
- З нами з: 27.06.22
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 лис, 2022 20:29
Darinkaa написав:
То есть мы их купили по обычной цене, но никак не со скидкой! Вот тебе и черная пятница!
так каждый год и еще лет 300 будет
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7291
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1484 раз.
- Подякували: 1418 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Чет 24 лис, 2022 19:42
Выйдет, скорее всего, Тёмная пятница )
Хотел телефончик новый себе, но уж и не знаю, нужен ли он сейчас?
Кста, чёт в рознице закончились все iPhone 14 pro.
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 398
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|7
|1439
|
|
|2675
|387529
|
|
|16
|5459
|
П'ят 24 чер, 2022 16:18
laotzu
|