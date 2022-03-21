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"Чорна п'ятниця" -
де і що можна придбати дешевше?

"Чорна п'ятниця" - де і що можна придбати дешевше?
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Як заощаджувати та економити
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 15:27

  Investor_K написав:Хочу депозит в валюте под 50%

вайтбит 30 )) Почти 50.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 16:52

  Investor_K написав:Хочу депозит в валюте под 50%

курс 42 і мрії збуваються
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 20:29

Re: "Чорна п'ятниця" - де і що можна придбати дешевше?

  Darinkaa написав:То есть мы их купили по обычной цене, но никак не со скидкой! Вот тебе и черная пятница!
так каждый год и еще лет 300 будет
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 19:42

Re: "Чорна п'ятниця" - де і що можна придбати дешевше?

Выйдет, скорее всего, Тёмная пятница )

Хотел телефончик новый себе, но уж и не знаю, нужен ли он сейчас?

Кста, чёт в рознице закончились все iPhone 14 pro.
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