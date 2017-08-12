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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 03 лют, 2022 22:57
M-Audio , скидочные сертификаты да в розыгрышах поучаствовать. Именно обменять на подарки, там надо десятки тысяч балов. Но наверное тут есть такие, кто получал ценные призы за балы.
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Hotab
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 07:48
Hotab написав:M-Audio
, скидочные сертификаты да в розыгрышах поучаствовать. Именно обменять на подарки, там надо десятки тысяч балов. Но наверное тут есть такие, кто получал ценные призы за балы.
Жена, перед Новым Годом, участвовала за один золотой в розыгрыше MI Band 6 NFC. Выиграла, спасибо Мастеркард Більше! Плюс, все ждут Колесо...
P.S. Печальную новость принёс инсайдер Колеса, дословно:
"Не раньше лета, или может даже и небудет".
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jay2004
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Додано: Суб 05 лют, 2022 06:13
ребята а что с сертификатами форы? что комбинация -10%-100г-50г больше не катит?
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uaprofi
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Додано: Суб 05 лют, 2022 06:15
jay2004 написав:
P.S. Печальную новость принёс инсайдер Колеса, дословно:
"Не раньше лета, или может даже и небудет".
а что-то интересное за 10 золотых?
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uaprofi
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Додано: Суб 05 лют, 2022 09:05
uaprofi написав: jay2004 написав:
P.S. Печальную новость принёс инсайдер Колеса, дословно:
"Не раньше лета, или может даже и небудет".
а что-то интересное за 10 золотых?
Для вас спецпредложение: "зарыть 5 и щёлкнуть хвостом". Хватит на 2 раза.
Вас забанили на том сайте и вы не видите во что там поиграть и на что обменять?
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Hotab
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Додано: Суб 05 лют, 2022 09:50
uaprofi написав: jay2004 написав:
P.S. Печальную новость принёс инсайдер Колеса, дословно:
"Не раньше лета, или может даже и небудет".
а что-то интересное за 10 золотых?
А чё так мало баллов у Вас? у меня минимум - 500 золотых, каждый месяц.
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jay2004
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Додано: Суб 05 лют, 2022 13:33
jay2004 написав: uaprofi написав: jay2004 написав:
P.S. Печальную новость принёс инсайдер Колеса, дословно:
"Не раньше лета, или может даже и небудет".
а что-то интересное за 10 золотых?
А чё так мало баллов у Вас? у меня минимум - 500 золотых, каждый месяц.
От Приватбанка? Для регулярного применения есть более интересные варианты, а при использовании "при случае" 500 баллов в месяц не набрать.
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M-Audio
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Додано: Суб 05 лют, 2022 13:35
M-Audio написав:
От Приватбанка? Для регулярного применения есть более интересные варианты, а при использовании "при случае" 500 баллов в месяц не набрать.
От Привата - 0, естественно. Основные - Сибас, Кредо, КредиАгриколь.
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jay2004
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Додано: Пон 07 лют, 2022 04:46
Hotab написав: uaprofi написав: jay2004 написав:
P.S. Печальную новость принёс инсайдер Колеса, дословно:
"Не раньше лета, или может даже и небудет".
а что-то интересное за 10 золотых?
Для вас спецпредложение: "зарыть 5 и щёлкнуть хвостом". Хватит на 2 раза.
Вас забанили на том сайте и вы не видите во что там поиграть и на что обменять?
Hotab, Вы как всегда в своём репертуаре.
там обычные предложение от партнёров стоят 1 золотой
. Обычно это шваль. Но сейчас была Фора - которая тоже стоит 1 золотой. Но фору подпортили.
За 10 золотых
обычно шли толковые предложение от партнёров типа Глово 200 гривен. или рестораны на 500 гривен или бизнес ланч
да можно менять 670 золотых на 50гривен Сильпо от банков ... но этот обмен это не то что ждут свинки. это побочный эффект.
Люди ждут колесо. и спецпредложения по 10 золотых.
а человек вроде как инсайдом обладает-колеса говорит не будет... и это печалька
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uaprofi
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Додано: Пон 07 лют, 2022 07:41
uaprofi написав:
ребята а что с сертификатами форы? что комбинация -10%-100г-50г больше не катит?
С трудом в субботу прошла комбинация -10%-50грн. Несколько раз сканировали. Возможно и поменяли порядок скидок. Покупка на 340-370.
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lel
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