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Програма "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 07 лют, 2022 13:11
lel написав:
С трудом в субботу прошла комбинация -10%-50грн. Несколько раз сканировали. Возможно и поменяли порядок скидок. Покупка на 340-370.
Писало что такой сертификат уже используется, но вы этому не поверили?
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Додано: Пон 07 лют, 2022 14:54
uaprofi написав:
да можно менять 670 золотых на 50гривен Сильпо от банков ... но этот обмен это не то что ждут свинки. это побочный эффект.
Вы забываете, что это зависит ещё и от банка. Я начал виток этой темы, и мой вопрос был конкретно касательно Приватбанка. Я бы с удовольствием обменял их золото на 50-100 гривен Сильпо или чего-нибудь подобного, но проблема в том, что там таких вариантов просто нет, а есть всякий шлак, который в принципе не нужен даже даром. Вот я и интересуюсь - может там предложения просто быстро заканчиваются, и нужно заходить почаще, и тогда есть шанс поймать какой-то улов, или же от Привата в принципе там ждать нечего?
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Додано: Пон 07 лют, 2022 15:00
Aps написав: lel написав:
С трудом в субботу прошла комбинация -10%-50грн. Несколько раз сканировали. Возможно и поменяли порядок скидок. Покупка на 340-370.
Писало что такой сертификат уже используется, но вы этому не поверили?
я пробывал несколько раз но в обратном порядке т.е. 50грн - 10% (так как читал раньше что второй серт не проходит, а 50 больше чем -10%).
в том числе пробовал пробивать разные -10% - вылазило что-то типа что "уже использовали одно персональное предложение"
понятненько, нужно будет пробовать в обычном порядке -10%-50грн. ... может заработает.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 21:12
Aps написав: lel написав:
С трудом в субботу прошла комбинация -10%-50грн. Несколько раз сканировали. Возможно и поменяли порядок скидок. Покупка на 340-370.
Писало что такой сертификат уже используется, но вы этому не поверили?
Почитав про успешные кейсы настаивал на нескольких попытках. Хотя пробовал первый раз. Не могу посчитать,- в чеке пропорционально уменьшили цену на каждый товар.
Скидка 90,хх грн. Может первоначальная сумма была больше. Но два точно прошло.
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Додано: Вів 17 тра, 2022 16:47
у кого программа осталась? ПУМБ так понимаю только? а Райф свое "ще" прекратил или нет?
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Додано: Вів 05 лип, 2022 11:04
cohan написав:
у кого программа осталась? ПУМБ так понимаю только? а Райф свое "ще" прекратил или нет?
УкрСиб вернулся! уклон по тридцаточке!
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Додано: Суб 09 лип, 2022 06:13
мда
улон по тридцаточке а заказать нельзя
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Додано: Пон 25 лип, 2022 06:00
Приватбанк вышел из программы?
Хочу добавить карту ПБ - облом
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Hennady
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Додано: Пон 25 лип, 2022 07:08
Hennady написав:
Приватбанк вышел из программы?
Хочу добавить карту ПБ - облом
номер карты на 5 начинается?
Хотя уже не вижу старой привязанной, тоже бины 545708 и 516875 не принимают участие
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