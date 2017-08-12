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Програма "Masterсard
Більше"

Програма "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 264265266267
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 13:11

  lel написав:С трудом в субботу прошла комбинация -10%-50грн. Несколько раз сканировали. Возможно и поменяли порядок скидок. Покупка на 340-370.


Писало что такой сертификат уже используется, но вы этому не поверили?
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:54

  uaprofi написав:да можно менять 670 золотых на 50гривен Сильпо от банков ... но этот обмен это не то что ждут свинки. это побочный эффект.
Вы забываете, что это зависит ещё и от банка. Я начал виток этой темы, и мой вопрос был конкретно касательно Приватбанка. Я бы с удовольствием обменял их золото на 50-100 гривен Сильпо или чего-нибудь подобного, но проблема в том, что там таких вариантов просто нет, а есть всякий шлак, который в принципе не нужен даже даром. Вот я и интересуюсь - может там предложения просто быстро заканчиваются, и нужно заходить почаще, и тогда есть шанс поймать какой-то улов, или же от Привата в принципе там ждать нечего?
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:00

  Aps написав:
  lel написав:С трудом в субботу прошла комбинация -10%-50грн. Несколько раз сканировали. Возможно и поменяли порядок скидок. Покупка на 340-370.


Писало что такой сертификат уже используется, но вы этому не поверили?


я пробывал несколько раз но в обратном порядке т.е. 50грн - 10% (так как читал раньше что второй серт не проходит, а 50 больше чем -10%).
в том числе пробовал пробивать разные -10% - вылазило что-то типа что "уже использовали одно персональное предложение"

понятненько, нужно будет пробовать в обычном порядке -10%-50грн. ... может заработает.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 21:12

Re: Программа "Masterсard Більше"

Aps написав:
  lel написав:С трудом в субботу прошла комбинация -10%-50грн. Несколько раз сканировали. Возможно и поменяли порядок скидок. Покупка на 340-370.


Писало что такой сертификат уже используется, но вы этому не поверили?
Почитав про успешные кейсы настаивал на нескольких попытках. Хотя пробовал первый раз. Не могу посчитать,- в чеке пропорционально уменьшили цену на каждый товар.
Скидка 90,хх грн. Может первоначальная сумма была больше. Но два точно прошло.
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 16:47

Re: Программа "Masterсard Більше"

у кого программа осталась? ПУМБ так понимаю только? а Райф свое "ще" прекратил или нет?
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 11:04

  cohan написав:у кого программа осталась? ПУМБ так понимаю только? а Райф свое "ще" прекратил или нет?


УкрСиб вернулся! уклон по тридцаточке!
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 09 лип, 2022 06:13

Re: Программа "Masterсard Більше"

мда
улон по тридцаточке а заказать нельзя
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 06:00

Re: Програма "Masterсard Більше"

Приватбанк вышел из программы?
Хочу добавить карту ПБ - облом
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 07:08

  Hennady написав:Приватбанк вышел из программы?
Хочу добавить карту ПБ - облом

номер карты на 5 начинается?
Хотя уже не вижу старой привязанной, тоже бины 545708 и 516875 не принимают участие :roll:
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