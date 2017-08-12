Програма "Masterсard Більше"

uaprofi написав:да можно менять 670 золотых на 50гривен Сильпо от банков ... но этот обмен это не то что ждут свинки. это побочный эффект.
Вы забываете, что это зависит ещё и от банка. Я начал виток этой темы, и мой вопрос был конкретно касательно Приватбанка. Я бы с удовольствием обменял их золото на 50-100 гривен Сильпо или чего-нибудь подобного, но проблема в том, что там таких вариантов просто нет, а есть всякий шлак, который в принципе не нужен даже даром. Вот я и интересуюсь - может там предложения просто быстро заканчиваются, и нужно заходить почаще, и тогда есть шанс поймать какой-то улов, или же от Привата в принципе там ждать нечего?
lel написав:С трудом в субботу прошла комбинация -10%-50грн. Несколько раз сканировали. Возможно и поменяли порядок скидок. Покупка на 340-370.
Писало что такой сертификат уже используется, но вы этому не поверили?
я пробывал несколько раз но в обратном порядке т.е. 50грн - 10% (так как читал раньше что второй серт не проходит, а 50 больше чем -10%). в том числе пробовал пробивать разные -10% - вылазило что-то типа что "уже использовали одно персональное предложение"
понятненько, нужно будет пробовать в обычном порядке -10%-50грн. ... может заработает.
lel написав:С трудом в субботу прошла комбинация -10%-50грн. Несколько раз сканировали. Возможно и поменяли порядок скидок. Покупка на 340-370.
Писало что такой сертификат уже используется, но вы этому не поверили?
Почитав про успешные кейсы настаивал на нескольких попытках. Хотя пробовал первый раз. Не могу посчитать,- в чеке пропорционально уменьшили цену на каждый товар. Скидка 90,хх грн. Может первоначальная сумма была больше. Но два точно прошло.
Hennady написав:Приватбанк вышел из программы? Хочу добавить карту ПБ - облом
номер карты на 5 начинается? Хотя уже не вижу старой привязанной, тоже бины 545708 и 516875 не принимают участие
Погоріло золото:
Шановні клієнти програми винагород Mastercard Більше АО КБ «ПРИВАТБАНК» АО КБ «ПРИВАТБАНК» припиняє участь у програмі винагород Mastercard Більше. АО КБ «ПРИВАТБАНК» зупиняє нарахування нових золотих та срібних балів у програмі Mastercard Більше від 11.05.2022. Усі бали, що були нараховані клієнтам раніше, залишаються доступними для використання в банківському каталозі програми до 09.06.2022. https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... tbank.html