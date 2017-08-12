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Програма "Masterсard
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Програма "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 265266267268
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 11:46

  Hennady написав:Приватбанк вышел из программы?
Хочу добавить карту ПБ - облом

А что говорит ? "Не принимает участие" ?
mustbe
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  #<1 ... 265266267268
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