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Програма "Masterсard
Більше"

Програма "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 266267268269>
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 11:46

  Hennady написав:Приватбанк вышел из программы?
Хочу добавить карту ПБ - облом

А что говорит ? "Не принимает участие" ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 13:41

  mustbe написав:А что говорит ? "Не принимает участие" ?

Да, "На жаль, Ваша картка не приймає участь у програмі"
У меня World с моим фото.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 15:44

Re: Програма "Masterсard Більше"

Продам сертификат Сильпо на 100 грн. за пополнение мобильного на 50.
Годен до 31 декабря.
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 16:36

  Alexey_k9 написав:Продам сертификат Сильпо на 100 грн. за пополнение мобильного на 50.
Годен до 31 декабря.


обменяйте на свежий, там по 31.12.23 сейчас
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 00:25

  cohan написав:
  Alexey_k9 написав:Продам сертификат Сильпо на 100 грн. за пополнение мобильного на 50.
Годен до 31 декабря.


обменяйте на свежий, там по 31.12.23 сейчас


Это старый с колеса еще завалялся. Как можно обменять?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 00:38

  Alexey_k9 написав:Это старый с колеса еще завалялся. Как можно обменять?

Купуєте новий (фізичний), розплачуєтесь старим-)
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 20:01

ПЕРЕМОЖЦІ АКЦІЇ «НАПОВНЮЄМО ЗИМУ...
я тута есть тоже, с одеяльцем :P :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 20:16

  Amethyst написав:ПЕРЕМОЖЦІ АКЦІЇ «НАПОВНЮЄМО ЗИМУ...
я тута есть тоже, с одеяльцем :P :P

Яка була "стратегія перемоги"? Чи просто підфартило?
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 22:43

  Alien написав:
  Amethyst написав:ПЕРЕМОЖЦІ АКЦІЇ «НАПОВНЮЄМО ЗИМУ...
я тута есть тоже, с одеяльцем :P :P

Яка була "стратегія перемоги"? Чи просто підфартило?

20 срібних сертіфов і 15 золотих. А от який виграв невідомо :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 22:57

  Amethyst написав:
  Alien написав:
  Amethyst написав:ПЕРЕМОЖЦІ АКЦІЇ «НАПОВНЮЄМО ЗИМУ...
я тута есть тоже, с одеяльцем :P :P

Яка була "стратегія перемоги"? Чи просто підфартило?

20 срібних сертіфов і 15 золотих. А от який виграв невідомо :(

А я наразі дивлюсь воно хоче за кожен шанс на другому етапі або один бал сріблом або 10 золотом. Воно в них щось поламалось чи як? Бо якісь нереально дикі пропорції
Alien
 
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