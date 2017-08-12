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Програма "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 25 лип, 2022 11:46
Hennady написав:
Приватбанк вышел из программы?
Хочу добавить карту ПБ - облом
А что говорит ? "Не принимает участие" ?
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mustbe
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Додано: Пон 25 лип, 2022 13:41
mustbe написав:
А что говорит ? "Не принимает участие" ?
Да, "На жаль, Ваша картка не приймає участь у програмі"
У меня World с моим фото.
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Hennady
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Додано: Сер 14 вер, 2022 15:44
Продам сертификат Сильпо на 100 грн. за пополнение мобильного на 50.
Годен до 31 декабря.
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Alexey_k9
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Додано: Сер 14 вер, 2022 16:36
Alexey_k9 написав:
Продам сертификат Сильпо на 100 грн. за пополнение мобильного на 50.
Годен до 31 декабря.
обменяйте на свежий, там по 31.12.23 сейчас
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cohan
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 00:25
cohan написав: Alexey_k9 написав:
Продам сертификат Сильпо на 100 грн. за пополнение мобильного на 50.
Годен до 31 декабря.
обменяйте на свежий, там по 31.12.23 сейчас
Это старый с колеса еще завалялся. Как можно обменять?
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Alexey_k9
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 00:38
Alexey_k9 написав:
Это старый с колеса еще завалялся. Как можно обменять?
Купуєте новий (фізичний), розплачуєтесь старим-)
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Golf_streem
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 20:01
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Amethyst
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 20:16
Яка була "стратегія перемоги"? Чи просто підфартило?
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Alien
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 22:43
Alien написав:
Яка була "стратегія перемоги"? Чи просто підфартило?
20 срібних сертіфов і 15 золотих. А от який виграв невідомо
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Amethyst
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 22:57
Amethyst написав: Alien написав:
Яка була "стратегія перемоги"? Чи просто підфартило?
20 срібних сертіфов і 15 золотих. А от який виграв невідомо
А я наразі дивлюсь воно хоче за кожен шанс на другому етапі або один бал сріблом або 10 золотом. Воно в них щось поламалось чи як? Бо якісь нереально дикі пропорції
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Alien
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