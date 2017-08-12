RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Програма "Masterсard
Більше"

Програма "Masterсard Більше"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 268269270271
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 15:23

Re: Програма "Masterсard Більше"

КредиАгриколь снова участует

и Сильпо пока раздает, на табак только запрещает
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6475
З нами з: 27.09.19
Подякував: 112 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:13

Re: Програма "Masterсard Більше"

Друг вже на двух касах пробував розрахуватися сертифікатом 1000+100, товар на 420грн + паперові сертифікати 3х200,1х100, і не проходить оплата. З його слів на екрані касира відмова із за покупки сертифікатів і оплатою сертифікатом 1000+100. Може від магазина залежить? Хто сьогодні міняв? Тільки хотів ще прикупити.
lel
 
Повідомлень: 3433
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1094 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:19

Re: Програма "Masterсard Більше"

lel написав:З його слів на екрані касира відмова із за покупки сертифікатів і оплатою сертифікатом 1000+100. Може від магазина залежить? Хто сьогодні міняв? Тільки хотів ще прикупити.

Напевно, нове "покращення" :(
Zochan
 
Повідомлень: 924
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 20:58

  lel написав:Друг вже на двух касах пробував розрахуватися сертифікатом 1000+100, товар на 420грн + паперові сертифікати 3х200,1х100, і не проходить оплата. З його слів на екрані касира відмова із за покупки сертифікатів і оплатою сертифікатом 1000+100. Може від магазина залежить? Хто сьогодні міняв? Тільки хотів ще прикупити.


Раніше в тому Сільпо розраховуватись такими сертифікатами вдавалося?
V2
4
 
Повідомлень: 8175
З нами з: 03.07.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 1356 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 21:27

  V2 написав:
  lel написав:Друг вже на двух касах пробував розрахуватися сертифікатом 1000+100, товар на 420грн + паперові сертифікати 3х200,1х100, і не проходить оплата. З його слів на екрані касира відмова із за покупки сертифікатів і оплатою сертифікатом 1000+100. Може від магазина залежить? Хто сьогодні міняв? Тільки хотів ще прикупити.


Раніше в тому Сільпо розраховуватись такими сертифікатами вдавалося?


я сегодня менял, там же по колесу пошла "шедрость":1-3-3 кажется 4,5 грн с одной крутки, короче 6,5 грн сегодня, но! эта хрень по 12 часов а не 48 как раньше
и покупка на 599
поэтому только сертификаты

другу скажите не паниковать - платит картой и не жужжит
и конечно без алкоголя же

завтра-послезавтра последняя закупка
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6475
З нами з: 27.09.19
Подякував: 112 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 21:45

Re: Програма "Masterсard Більше"

V2 написав:
  lel написав:Друг вже на двух касах пробував розрахуватися сертифікатом 1000+100, товар на 420грн + паперові сертифікати 3х200,1х100, і не проходить оплата. З його слів на екрані касира відмова із за покупки сертифікатів і оплатою сертифікатом 1000+100. Може від магазина залежить? Хто сьогодні міняв? Тільки хотів ще прикупити.


Раніше в тому Сільпо розраховуватись такими сертифікатами вдавалося?
І я і він неодноразово міняли в цьому магазині. Я вже давно розміняв. Сьогодні не купив, питаю досвід форумчан.
lel
 
Повідомлень: 3433
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1094 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 20:27

А у Сільпо гость, на якого дають по 10 сертів, це один акк с поштою і іншим номером телефону, чи і карта Мастера повинна бути інша? Можуть кілька гостей купити 40 акційних сертів з одної картки?
В Правилах так і залишилось на сайті обмеження по 10 за один раз, а не на рило, якось по ходу перевзулись, от і питаю, як тепер на практиці...
Oberon
 
Повідомлень: 297
З нами з: 15.09.20
Подякував: 121 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 21:22

  Oberon написав:А у Сільпо гость, на якого дають по 10 сертів, це один акк с поштою і іншим номером телефону, чи і карта Мастера повинна бути інша? Можуть кілька гостей купити 40 акційних сертів з одної картки?
В Правилах так і залишилось на сайті обмеження по 10 за один раз, а не на рило, якось по ходу перевзулись, от і питаю, як тепер на практиці...

Сьогодні купував 21-ший на одну картку. Але на 3 акк.
lel
 
Повідомлень: 3433
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1094 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 23:08

  Oberon написав:А у Сільпо гость, на якого дають по 10 сертів, це один акк с поштою і іншим номером телефону, чи і карта Мастера повинна бути інша? Можуть кілька гостей купити 40 акційних сертів з одної картки?
В Правилах так і залишилось на сайті обмеження по 10 за один раз, а не на рило, якось по ходу перевзулись, от і питаю, як тепер на практиці...


могут и 80
8 номеров только надо, сайт сразу нах*й пошлет если в корзину больше добавите
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6475
З нами з: 27.09.19
Подякував: 112 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 23:09

Re: Програма "Masterсard Більше"

щас колесо раздает по 1,25-6 грн за круть на номер, дает на все три крутя, думаю, до НГ так будет, так что есть смысл спорт участия кто любит
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6475
З нами з: 27.09.19
Подякував: 112 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 268269270271
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Чорна п'ятниця" - де і що можна придбати дешевше? 1, 2, 3, 4, 5
Редактор форума » Чет 23 лис, 2017 12:58
45 23110
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 лис, 2022 18:25
Ірина_
Как правильно подключить дополнительную карту "Приватбанка" 1, 2
Редактор форума » Суб 12 сер, 2017 12:25
14 31083
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лип, 2020 00:48
velvet
Списание долга по ЕСВ "спящим" ФЛП и порядок закрытия - кто
Captain Jack » Вів 09 чер, 2020 14:24
0 9381
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 14:24
Captain Jack

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10607)
24.12.2023 21:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.