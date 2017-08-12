Тільки звернув увагу, що Спортбанк - Віза. При замовленні віртуальної - теж показує болванку Візи. В акції Мастер. Писав в підтримку- тільки Віза.
П.С. Сьогодні 2% Спорт на продукти і останній день акції.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 25 гру, 2023 09:06
Тільки звернув увагу, що Спортбанк - Віза. При замовленні віртуальної - теж показує болванку Візи. В акції Мастер. Писав в підтримку- тільки Віза.
П.С. Сьогодні 2% Спорт на продукти і останній день акції.
Додано: Чет 14 бер, 2024 11:27
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Додано: Нед 31 бер, 2024 09:43
Re: Програма "Masterсard Більше"
Додано: Нед 31 бер, 2024 09:54
Додано: Нед 31 бер, 2024 09:59
Re: Програма "Masterсard Більше"
Кожного дня 2х10 балів і "курс лекцій"(-10 балів), один раз замість лекцій, сертифікат Сільпо на 100грн.
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