Програма "Masterсard Більше"

cohan написав:щас колесо раздает по 1,25-6 грн за круть на номер, дает на все три крутя, думаю, до НГ так будет, так что есть смысл спорт участия кто любит
Тільки звернув увагу, що Спортбанк - Віза. При замовленні віртуальної - теж показує болванку Візи. В акції Мастер. Писав в підтримку- тільки Віза. П.С. Сьогодні 2% Спорт на продукти і останній день акції.
Ой+ написав:"Виграв" пару лекцій по ЗСЖ та софт-навичкам .
Кожного дня 2х10 балів і "курс лекцій"(-10 балів), один раз замість лекцій, сертифікат Сільпо на 100грн.
Так, дуже часто випадали 10 балів та курси лекцій, але були й корисні виграші. За період акції по 6 кабінетах випало: 5 серт.Сільпо по 100грн., 3 серт.уклона,1 серт. до книгарні на 100грн., 2 хустки lady di, набір свічок, набір печива.