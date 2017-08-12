Програма "Masterсard Більше"

Тільки звернув увагу, що Спортбанк - Віза. При замовленні віртуальної - теж показує болванку Візи. В акції Мастер. Писав в підтримку- тільки Віза.
П.С. Сьогодні 2% Спорт на продукти і останній день акції.
Додано: Пон 25 гру, 2023 10:06
Додано: Чет 14 бер, 2024 12:27
🎁 Нова пропозиція:
Із 14 по 27 березня 2024 року включно крутіть колесо сюрпризів на сайті bilshe.mastercard.ua і отримуйте подарунки або генеруйте донати.
💡 Ще більше вигідних акцій та пропозицій від Mastercard у Telegram:
Додано: Нед 31 бер, 2024 10:43
Додано: Нед 31 бер, 2024 10:54
Додано: Нед 31 бер, 2024 10:59
Кожного дня 2х10 балів і "курс лекцій"(-10 балів), один раз замість лекцій, сертифікат Сільпо на 100грн.
Додано: Пон 01 кві, 2024 23:34
Так, дуже часто випадали 10 балів та курси лекцій, але були й корисні виграші. За період акції по 6 кабінетах випало: 5 серт.Сільпо по 100грн., 3 серт.уклона,1 серт. до книгарні на 100грн., 2 хустки lady di, набір свічок, набір печива.
Додано: Вів 02 кві, 2024 19:22
В первый раз крутанул - набор свечек. Далее только 10 баллов)
Додано: Суб 09 сер, 2025 13:44
Півтора року не заходив. Тут ще залишилось щось цікаве? Не зараз, а взагалі. Дякую за відповідь!
Додано: Суб 09 сер, 2025 14:23
Золоті монети копляться від преміальної Кредобанку, але застосування особливого нема.
Всі призи такі собі.
Хтось ще памʼятає, в старому пакеті «правильна карта» була якого класу? Чому вона також давала золоті монети?
