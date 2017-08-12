RSS
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 10:06

  cohan написав:щас колесо раздает по 1,25-6 грн за круть на номер, дает на все три крутя, думаю, до НГ так будет, так что есть смысл спорт участия кто любит

Тільки звернув увагу, що Спортбанк - Віза. При замовленні віртуальної - теж показує болванку Візи. В акції Мастер. Писав в підтримку- тільки Віза.
П.С. Сьогодні 2% Спорт на продукти і останній день акції.
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 12:27

​🎁 Нова пропозиція:

Із 14 по 27 березня 2024 року включно крутіть колесо сюрпризів на сайті bilshe.mastercard.ua і отримуйте подарунки або генеруйте донати.

💡 Ще більше вигідних акцій та пропозицій від Mastercard у Telegram: https://t.me/mastercardbilshe
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 10:43

Re: Програма "Masterсard Більше"

  lara_08 написав:Із 14 по 27 березня 2024 року включно крутіть колесо сюрпризів на сайті bilshe.mastercard.ua і отримуйте подарунки або генеруйте донати.

"Виграв" пару лекцій по ЗСЖ та софт-навичкам :mrgreen: .
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 10:54

  Ой+ написав:
  lara_08 написав:Із 14 по 27 березня 2024 року включно крутіть колесо сюрпризів на сайті bilshe.mastercard.ua і отримуйте подарунки або генеруйте донати.

"Виграв" пару лекцій по ЗСЖ та софт-навичкам :mrgreen: .

а я ещё умудрился взять сертификат на 100 грн в "Сильпо" :roll:
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 10:59

Re: Програма "Masterсard Більше"

Ой+ написав:"Виграв" пару лекцій по ЗСЖ та софт-навичкам :mrgreen: .

Кожного дня 2х10 балів і "курс лекцій"(-10 балів), один раз замість лекцій, сертифікат Сільпо на 100грн.
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 23:34

  Zochan написав:
Ой+ написав:"Виграв" пару лекцій по ЗСЖ та софт-навичкам :mrgreen: .

Кожного дня 2х10 балів і "курс лекцій"(-10 балів), один раз замість лекцій, сертифікат Сільпо на 100грн.

Так, дуже часто випадали 10 балів та курси лекцій, але були й корисні виграші. За період акції по 6 кабінетах випало: 5 серт.Сільпо по 100грн., 3 серт.уклона,1 серт. до книгарні на 100грн., 2 хустки lady di, набір свічок, набір печива.
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 19:22

Re: Програма "Masterсard Більше"

В первый раз крутанул - набор свечек. Далее только 10 баллов)
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 13:44

Півтора року не заходив. Тут ще залишилось щось цікаве? Не зараз, а взагалі. Дякую за відповідь!
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 14:23

Искатель
Золоті монети копляться від преміальної Кредобанку, але застосування особливого нема.
Всі призи такі собі.

Хтось ще памʼятає, в старому пакеті «правильна карта» була якого класу? Чому вона також давала золоті монети?
