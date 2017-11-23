Какие сейчас есть варианты обналичивания травелл-чеков (дорожных чеков) American Express в Украине?
Обзвонила несколько банков (большинство не знает даже, что это такое), в Украине не занимаются больше чеками.
Вопрос: как и где обналичить?
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 01 гру, 2017 14:07
Где можно обналичить дорожные чеки American Express в Украин
Какие сейчас есть варианты обналичивания травелл-чеков (дорожных чеков) American Express в Украине?
Обзвонила несколько банков (большинство не знает даже, что это такое), в Украине не занимаются больше чеками.
Вопрос: как и где обналичить?
Додано: П'ят 08 гру, 2017 07:10
какая сумма?
koalla какая сумма? интересует
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