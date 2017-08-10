Акції від банку Інвестицій та заощаджень

Вітаємо Вас з початком зими. Грудень – місяць подарунків. Ми також підготували для Вас подарунки та запрошуємо Вас прийняти участь в Акції «До Дня Святого Миколая» .
Оформлюйте депозит «Стабільний» у найближчому відділенні Банку, оберіть скретч-картку та додавайте до базової ставки бонус.
ОСНОВНІ УМОВИ:
· мінімальна сума депозиту – 5000 грн., 200 дол. США, 200 Євро;
· строк депозиту – від 90 днів
Акція діє з 01.12.2017 р. до 31.12.2017 р. включно на всій території України
з умовами Акції «До Дня Святого Миколая» та типовою формою депозитного договору можете ознайомитись за посиланням.