Майнинг кприптовалют в домашних условиях

Додано: Вів 26 гру, 2017 17:27

Криптовалюты в этом году на подъеме, но производители чипов, столь необходимых для майнинга цифровых денег, не спешат с оптимистичными прогнозами. Взрывной рост стоимости виртуальных монет породил множество так называемых майнеров – людей, использующих высокопроизводительные компьютеры для выполнения сложных вычислений, необходимых для криптовалютных транзакций. В обмен на это они получают вознаграждение в виде монет. Майнинг многих быстрорастущих валют, включая эфириум, требует мощных графических процессоров, выпускаемых такими компаниями как Nvidia и Advanced Micro Devices. Такие же чипы используются для мощных игровых компьютеров.Казалось бы, криптовалютный майнинг создал хороший рынок сбыта для этих производителей. Однако, по данным Nvidia, за последние два квартала спрос, связанный с добычей криповалют, принес ей выручку в размере около 220 млн долларов. Это менее 5% от общего объема продаж. Исполнительный директор AMD Лиза Су также отмечает весьма скромную роль этого рынка в годовой выручке компании, которая, по предварительным данным, выросла на 23% примерно до 50 млн долларов за год.Ни одна из компаний не спешит включать крипто в свои прогнозы, и не без причины. Криптовалюты очень волатильны. Стоит немного изменить базовую технологию, и экономическая целесообразность майнинга тут же окажется под вопросом. Джозеф Мор из Morgan Stanley отмечает, что майнинг эфириума на базе графических процессоров может устареть уже в следующем году из-за запланированных изменений в технологии. Между тем, если год назад только биткоин и эфириум могли похвастаться капитализацией выше 1 млрд долларов, то на конец прошлой недели в этой категории насчитывалось уже 26 валют. Митч Стив из RBC Capital уверен, что многие из них добываются при помощи графических процессоров. Криптовалюты, конечно, непредсказуемы, но они уже прочно вошли в нашу жизнь. И это хорошая новость для производителей чипов. Источник: