Мысли в слух про инвестиции и сбережения

На ветке ВТБ Банка я разместил два сообщения на тему как считает модератор не относящиеся к ветки и которые он соответственно удалил ВТБ Банк Мне честно говоря все равно, кто, что думает о том что я написал, я не собирался и не собираюсь заводить отдельную тему, но мне не нравится когда удаляют сообщения на этом форуме под разными предлогами, поэтому попросил модератора переслать мне текст и решил разместить их тут повторно. Я не собираюсь устраивать широкую дискуссию о правилах этого форума или по теме мною написанного, но если кто то что то по существу мною написанного в этих двух сообщениях или написанных мною далее имеет что сказать то могу подискутировать или высказать свое мнение на этой созданной мною ветке.
Ниже привожу эти два сообщения.
Востаннє редагувалось Михалыч в Пон 18 гру, 2017 18:35, всього редагувалось 1 раз.
Только широкая диверсификация активов/сбережений, пусть даже небольших, как по классам, так и по странам может спасти в случае глобального катаклизма или тут кто то сомневается, что Украина находится в нем
История одной сберкнижки. Государственная сберегательная касса. Сбербанк или Ощадбанк на теперешнем языке.
Это Сберкнижка царского времени. Тут как по нотам вся психология вкладчика. Феерично! Итак, 9 июня 1907 года гражданин Бодров Василий Степанович вносит в Государственную Сберегательную кассу 100 рублей . (стоит сразу заметить что это 10 золотых десяток
Проходит год и 28 июня 1908 года человек идет получать свои кровно заработанные 2% золотом — 2 рубля , но проценты ослепили человека. Да я русский Рокфеллер! вскричал он. Я на пути к первому миллиону! И он не забирая эти 2 рубля докладывает еще 48 рублей, выравнивая сумму вклада до 150 целковых.
Дальше больше (жадность она такая), он только 9 февраля 1911года появляется в банке (через 2,5 года) и получает 17 р. 68 копеек процентов (видно это какой -то повышенные проценты за то что почти 3 года не пользовался деньгами) И тут же докладывает еще 32 рубля 32 копейки, чтоб тело вклада стало равно 200 рублей . Все идет супер и человек думает что жизнь удалась, проценты капают, а он агрессивно делает каждый год пополнение золотыми деньгами.
1912 год не стал исключением 6р 97коп -%% 63р30 коп- пополнение Итого 270 рублЁв. Кассир с фамилией Любимая ставит свою подпись. *
15 февраля 1913 9 р 52 коп — %% 45 р 48 коп — очередное пополнение Итого 325 рублей *
8 февраля 1914 года 11р 42 коп -%% 23 р 58 коп -пополнение Итого достигнута критическая сумма (как по Фибоначчи +261,8 %) = 360 рублей=36 золотых десяток.
Потолок взят, расширение Фибоначчи сработало и человек решил пожить на свои проценты, «постричь купоны» — как раньше говорили. 1 августа 1914 года начинается война и за 6 золотых десяток сразу дают уже 100 рублей.(тогда просто курс был обратный). Если переводить на наше понимание то 1 золотая десятка = 16р 66коп. Фактически его вклад сразу уменьшается инфляцией и у него не 36 десяток (360 руб.) а только 21 шт и 1/2. Дальше в январе 1915 и в марте 1916 он снимает только проценты 12,81 и 12,96 р соответственно. Понятно, что ни в январе, ни в феврале и в марте 1917 го — гражданин Бобров ничего не получил. Он даже забрать своё накопленное не смог. Как итог он внес 312 рублей полновесными деньгами, считайте золотом 31 червонец с небольшим. Воспользовался всего лишь 25 рублями 77 копейками и то, курс в пересчете на золото наверное был выше 20 рублей за десятку золотую (если в 1915 и 1916 вообще существовал). Вот такая поучительная история. Хотя какая история? мы то знаем что история ничему не учит.
P.S. то ли еще будет с рублем и гривной! Какая разница? Сколько бы у вас денег не было бы в войну и в длительный кризис у вас их все отнимут, за буханку хлеба золотом платили, а вы тут проценты и копеки считаете, я думаю ему уже не до сбережений было, а надо было вовремя забирать свои 360 руб. и в Париж, столбить места пока белые офицеры не понаехали. Граждане, храните деньги в швейцарских банках, если конечно они у вас есть
P.S P.S. А теперь давайте посчитаем сколько бы имел его правнук, если бы золотые десятки просто лежали и передавались по наследству. 31 золотой червонец который был вложен в банк*23000 руб. нынешняя стоимость золотого червонца по весу= 713 000 рублей или средний заработок в России в 1914 г был 27 рублей. Сейчас средний заработок в РФ 37 тыс. руб. у нас если пересчитать на гривны то средний заработок в два раза ниже чем сейчас в РФ, т.е. прадед оставил бы еще большее наследство по отношению к средним заработным платам у нас чем в РФ. Зарплата в золоте падает но и товаров производится намного больше чем золота (цена их тоже в золоте падает). Считаем дальше реальный доход Дойная корова в 1914 стоила 60 рублей. Сейчас корова в РФ стоит 70 тыс. руб. (сколько сейчас в Украине стоит дойная корова я не знаю). Тогда 5,2 коровы, против сегодняшних 10,2 коров. В итоге почти 96% за 100 лет наварилось).
P.S P.S. P.S Отсюда вывод, только широкая диверсификация пусть даже небольших сбережений по разным классам активов и странам может спасти в долгосрочной перспективе.
Востаннє редагувалось Михалыч в Пон 18 гру, 2017 19:00, всього редагувалось 3 разів.
P.S P.S. P.S Отсюда вывод, только широкая диверсификация пусть даже небольших сбережений по разным классам активов и странам может спасти в долгосрочной перспективе.
greenozon криптовалюти туди входять, Міхалич?
У меня сложное отношение к крипте, с одной стороны она декларировалась при запуске Сатоши Накомото как средство платежа, с другой стороны крипта им не стала на мой взгляд, а стало средством инвестирования и сбережений как золото и другие биржевые активы, что оказалось обусловлено самой философией битка-ограниченностью размера его эмиссии. Все зависит от того верите ли Вы в крипту и рост ее стоимости дальше или нет, считаете ли Вы крипту аферой или нет и чем эта афера хуже/лучше чем афера с накачкой мировыми центробанками ничем не обеспеченной денежной массы. Я ни разу не покупал крипту, прошлый год перед новым годом был близок к тому что бы ее купить когда биток упал до 760 долларов, как раз должна была появиться свободная бумага, но не нашел способа достаточно прозрачного и надежного на мой взгляд для ее покупки, помню раньше это можно было сделать через Приват 24, у них даже был курс битка, по крайней мере видел его в Приват 24, а как забрали бегемот у Бени, курс/возможность исчезли в Приват 24, я перед прошлым НГ звонил на их гор линию мне сказали, что можно через сторонние сайты купить с карты приват банка но все риски сторонних сайтов я беру на себя. Так что не срослось и я гривну дальше переложил на депо. Сейчас при курсе 19 000 $ за биток мне уже страшно заходить, не знаю может он будет и дальше расти и вырастет еще в 2-3-10-100 раз но, мне страшно, иди знай что там могут придумать мировые регуляторы, сейчас они к крипте относительно благосклонны, а как оно повернется в будущем кто знает. Так что если аналитики рекомендовали раньше при формирование долгосрочного инвестиционного портфеля иметь в золоте от 5-20 % в золоте, то я бы если у Вас нет крипты и кто то хочет сформировать долгосрочный инвест портфель, предложил поделить эту сумму на два части (в смысле по 2,5-10 %) и зайти в крипту и золото равными долями и не трогать их в долгосрочной перспективе пусть себе растут/падают под воздействием рынка, понятно что соотношение их тогда будет меняться в портфеле но мы ведь говорим о долгосрочном инвест портфеле, а не о спекуляциях, так что пусть внутри портфеля себе меняется их доля ничего страшного, что то растет, что то падает, в целом портфель должен расти. И еще не забываем о странновой диверсификации. Не забываем что мы живем в стране победивших мародеров пришедших к власти на крови, которые любят зарабатывать не только на войне, а и на бы*** их приведших на собственной крови к власти/кормушке. Я еще сразу после майдана когда нынешний режим начал грабить, например в 2014 г. вьетнамских предпринимателей работающих в Одессе на 7 км. когда СБУ врывалось в их дома и квартиры, выламывая двери, без понятых и соответствующих документов, грабя, а по другому я не могу это назвать вьетнамцев, забирая все ценное от спиртного, продуктов питания и заканчивая бытовой техникой и деньгами. Выламывая из стен и вскрывая сейфы с деньгами без понятых и предстваления вьетнамцам каких то документов, забирая все без описи, о чем есть записи видеокамер в домах и квартирах вьетнамцев, а потом Луценко ни разу "не судимый" прокурор с "профильным" образованием выступал, что мол все законно и они в Киеве все проставили, подписи понятых и т.д., что нашли у вьетнамцев оружие и наркотики, хотя на видео четко видно что все производилось без понятых и ни один нормальный суд не должен был бы принять эти доказательства Луценко (видео есть в интернете если захотите сможете найти, в Одессе эти обыски имели довольно большой резонанс, но все закончилось пшиком, кто пойдет против государства марадеров), так можно любому подкинуть наркоту, оружие что хочешь и даже своих сексотов взять в качестве понятых затем посадить ограбив по ходу дела любого, то у меня отпали последние сомнения, мое мнение у власти мародеры, грабители и мрази конченые по сравнению с которыми Янык милый клептоман, поэтому если у вас есть активы как то золото или крипты, не забывайте, что хранить их в Украине нельзя, больше того нельзя даже хранить кошельки или ключили от эл. кошельков или какие то намеки на них которые дадут доступ государственным мародерам к Вашим сбережениям/инвестициям, вот последний пример у нас в Одессе, даже на сайте финанс юа написали об этом.
Служба безопасности Украины провела обыск в квартире основателя одного из крупнейших русскоязычных блогов о криптовалютах и блокчейне ForkLog Анатолия Каплана (Климова) в Одессе.
Как сообщается на сайте ForkLog, обыск прошел 15 декабря утром в присутствии двух понятых.
Основанием для обыска послужило уголовное производство против группы лиц из США и Украины, которые, по данным следствия, разработали преступную схему завладения денежными средствами с платежных карт третьих лиц.
“Как заявили сотрудникам СБУ подозреваемые, они осуществляли “обмен криптовалюты “Биткоин” на украинскую гривну с помощью интернет-ресурса “Форклог”. Предоставленная ими информация сама по себе не соответствует действительности, поскольку функционал, позволяющий осуществлять такой обмен, на сайте отсутствует, и никакой подобной “помощи” ForkLog никогда не оказывал. Кроме этого, ни одно из указанных в документе лиц никоим образом не связано ни с деятельностью ForkLog, ни с его основателем, и никаких доказательств обратного следователи не предоставили”, – говорится в заявлении сайта.
По состоянию на утро понедельника позиция СБУ относительно инцидента на сайте ведомства отсутствует.
При этом, согласно сообщению ForkLog, при обыске сотрудники СБУ изъяли несколько устройств с хранящимися на них криптовалютами, ноутбук и другие личные вещи А.Каплана. Один из сотрудников СБУ предпринимал попытки вывести биткоины на свой кошелек прямо во время обыска, на что адвокат А.Каплана вызвал полицию, сообщил о предполагаемом грабеже и вызвал наряд. После этого попытки вывести биткоины на свой адрес прекратились, заявляют в ForkLog. Также в издании добавили, что на следующий день после обыска с криптовалютного кошелька Ethereum, который принадлежал А.Каплану, на вновь созданный кошелек были переведены все монеты ETH.
Кроме того вечером 16 декабря неустановленными лицами была предпринята попытка снять с его личной банковской карты 3 тыс. гривен.
“На мой взгляд, данная ситуация напрямую иллюстрирует один из возможных сценариев развития взаимоотношений государства и криптовалютного сообщества, поэтому мы решили предать дело огласке. Поскольку речь идет не столько о защите моих личных интересов или интересов ForkLog, сколько о защите интересов всего сообщества. И это событие является предупреждением для всех, кто связан с блокчейн-технологиями, при этом не имеет значения, насколько вы публичны”, – цитирует издание слова А.Каплана.
P.S. отсюда вывод, странновая диверсификация для Украины более чем актуальна, даже если Вы как и я все свои скромные сбережения/инвестиции заработали честно, заплатили налоги и т.д. но для государства мародеров, уверен это будет не важно, Вас в случае обострения ситуации или большой войны, если Вы захотите уехать из страны будут грабить на каждом блокпосте и Вы должны быть готовы уйти из страны буквально в одних трусах, ну или даже без трусов если мародеры и их заберут, ни что не должно Вас в Украине привязывать к Вашим инвестициям которые Вы разместили заграницей, ни номера тел ни пароли ни какие то документы, все должно находиться за границей изначально, как сами активы так и документы, пароли, финансовые телефоны/симки и не ввозиться в Украину, больше того Вы сами находясь в Украине не должны иметь к ним доступ, что бы не дать шансов мародерам Вас ограбить или того хуже убить что бы скрыть то что они Вас ограбили. Возможно многие посчитают, что я сгущаю краски, но это мое субъективное мнение, другие возможно имеют свое мнение, я никому свое не навязываю.
Ну и на последок старый баян, раз уж мы на ветке банка, то боян о вкладе и предпринимательской жилке...18+ детям не читать
Заходит маленькая скромная старушка (божий одуванчик) в Манхэттенский банк и подходит к окошку и говорит: — Милочка, я хочу положить 1 миллион долларов. Ей отвечают: — По такому вопросу вам необходимо пройти к директору банка, — и проводят к директору банка. — Откуда у вас, бабушка, такие деньги? — спросил директор. — Понимаешь, милок, я люблю спорить на деньги вот, например могу поспорить с тобой на этот миллион, что завтра в полдень у тебя яйца станут квадратными. Директор: — Вы же понимаете, что этого не произойдет и вы проиграете! — А ты за меня не переживай, притом куда мне столько денег? — Ну ладно, я согласен, до завтра! На следующий день в пол-двенадцатого к директору приходит старушка, а с ней молодой человек официального вида (в костюмчике, очках, с дипломатом). — Это мой адвокат, чтоб все было без обмана, по-честному. Все сели и стали ждать 12 часов. Вот часы пробили 12 и директор говорит: — Ну все, бабуля, вы проиграли, ваш миллион долларов становится моим. На что старушка ему отвечает: — Вы конечно меня извините, но я должна сама убедиться в этом и подошла к директору. Директору ничего не оставалось как встать и снять штаны. Старушка стала трогать его яйца, а в это время адвокат, который скромно сидел, начал биться головой об стену. — Что это с ним? — А я с ним поспорила на 5 миллионов долларов, что потрогаю за яйца директора Манхеттенского Банка!