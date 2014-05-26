Мысли в слух про инвестиции и сбережения

На ветке ВТБ Банка я разместил два сообщения на тему как считает модератор не относящиеся к ветки и которые он соответственно удалил ВТБ Банк Мне честно говоря все равно, кто, что думает о том что я написал, я не собирался и не собираюсь заводить отдельную тему, но мне не нравится когда удаляют сообщения на этом форуме под разными предлогами, поэтому попросил модератора переслать мне текст и решил разместить их тут повторно. Я не собираюсь устраивать широкую дискуссию о правилах этого форума или по теме мною написанного, но если кто то что то по существу мною написанного в этих двух сообщениях или написанных мною далее имеет что сказать то могу подискутировать или высказать свое мнение на этой созданной мною ветке.
Ниже привожу эти два сообщения.
Востаннє редагувалось Михалыч в Пон 18 гру, 2017 18:35, всього редагувалось 1 раз.
Только широкая диверсификация активов/сбережений, пусть даже небольших, как по классам, так и по странам может спасти в случае глобального катаклизма или тут кто то сомневается, что Украина находится в нем
История одной сберкнижки. Государственная сберегательная касса. Сбербанк или Ощадбанк на теперешнем языке.
Это Сберкнижка царского времени. Тут как по нотам вся психология вкладчика. Феерично! Итак, 9 июня 1907 года гражданин Бодров Василий Степанович вносит в Государственную Сберегательную кассу 100 рублей . (стоит сразу заметить что это 10 золотых десяток
Проходит год и 28 июня 1908 года человек идет получать свои кровно заработанные 2% золотом — 2 рубля , но проценты ослепили человека. Да я русский Рокфеллер! вскричал он. Я на пути к первому миллиону! И он не забирая эти 2 рубля докладывает еще 48 рублей, выравнивая сумму вклада до 150 целковых.
Дальше больше (жадность она такая), он только 9 февраля 1911года появляется в банке (через 2,5 года) и получает 17 р. 68 копеек процентов (видно это какой -то повышенные проценты за то что почти 3 года не пользовался деньгами) И тут же докладывает еще 32 рубля 32 копейки, чтоб тело вклада стало равно 200 рублей . Все идет супер и человек думает что жизнь удалась, проценты капают, а он агрессивно делает каждый год пополнение золотыми деньгами.
1912 год не стал исключением 6р 97коп -%% 63р30 коп- пополнение Итого 270 рублЁв. Кассир с фамилией Любимая ставит свою подпись. *
15 февраля 1913 9 р 52 коп — %% 45 р 48 коп — очередное пополнение Итого 325 рублей *
8 февраля 1914 года 11р 42 коп -%% 23 р 58 коп -пополнение Итого достигнута критическая сумма (как по Фибоначчи +261,8 %) = 360 рублей=36 золотых десяток.
Потолок взят, расширение Фибоначчи сработало и человек решил пожить на свои проценты, «постричь купоны» — как раньше говорили. 1 августа 1914 года начинается война и за 6 золотых десяток сразу дают уже 100 рублей.(тогда просто курс был обратный). Если переводить на наше понимание то 1 золотая десятка = 16р 66коп. Фактически его вклад сразу уменьшается инфляцией и у него не 36 десяток (360 руб.) а только 21 шт и 1/2. Дальше в январе 1915 и в марте 1916 он снимает только проценты 12,81 и 12,96 р соответственно. Понятно, что ни в январе, ни в феврале и в марте 1917 го — гражданин Бобров ничего не получил. Он даже забрать своё накопленное не смог. Как итог он внес 312 рублей полновесными деньгами, считайте золотом 31 червонец с небольшим. Воспользовался всего лишь 25 рублями 77 копейками и то, курс в пересчете на золото наверное был выше 20 рублей за десятку золотую (если в 1915 и 1916 вообще существовал). Вот такая поучительная история. Хотя какая история? мы то знаем что история ничему не учит.
P.S. то ли еще будет с рублем и гривной! Какая разница? Сколько бы у вас денег не было бы в войну и в длительный кризис у вас их все отнимут, за буханку хлеба золотом платили, а вы тут проценты и копеки считаете, я думаю ему уже не до сбережений было, а надо было вовремя забирать свои 360 руб. и в Париж, столбить места пока белые офицеры не понаехали. Граждане, храните деньги в швейцарских банках, если конечно они у вас есть
P.S P.S. А теперь давайте посчитаем сколько бы имел его правнук, если бы золотые десятки просто лежали и передавались по наследству. 31 золотой червонец который был вложен в банк*23000 руб. нынешняя стоимость золотого червонца по весу= 713 000 рублей или средний заработок в России в 1914 г был 27 рублей. Сейчас средний заработок в РФ 37 тыс. руб. у нас если пересчитать на гривны то средний заработок в два раза ниже чем сейчас в РФ, т.е. прадед оставил бы еще большее наследство по отношению к средним заработным платам у нас чем в РФ. Зарплата в золоте падает но и товаров производится намного больше чем золота (цена их тоже в золоте падает). Считаем дальше реальный доход Дойная корова в 1914 стоила 60 рублей. Сейчас корова в РФ стоит 70 тыс. руб. (сколько сейчас в Украине стоит дойная корова я не знаю). Тогда 5,2 коровы, против сегодняшних 10,2 коров. В итоге почти 96% за 100 лет наварилось).
P.S P.S. P.S Отсюда вывод, только широкая диверсификация пусть даже небольших сбережений по разным классам активов и странам может спасти в долгосрочной перспективе.
Востаннє редагувалось Михалыч в Пон 18 гру, 2017 19:00, всього редагувалось 3 разів.
P.S P.S. P.S Отсюда вывод, только широкая диверсификация пусть даже небольших сбережений по разным классам активов и странам может спасти в долгосрочной перспективе.
greenozon криптовалюти туди входять, Міхалич?
У меня сложное отношение к крипте, с одной стороны она декларировалась при запуске Сатоши Накомото как средство платежа, с другой стороны крипта им не стала на мой взгляд, а стало средством инвестирования и сбережений как золото и другие биржевые активы, что оказалось обусловлено самой философией битка-ограниченностью размера его эмиссии. Все зависит от того верите ли Вы в крипту и рост ее стоимости дальше или нет, считаете ли Вы крипту аферой или нет и чем эта афера хуже/лучше чем афера с накачкой мировыми центробанками ничем не обеспеченной денежной массы. Я ни разу не покупал крипту, прошлый год перед новым годом был близок к тому что бы ее купить когда биток упал до 760 долларов, как раз должна была появиться свободная бумага, но не нашел способа достаточно прозрачного и надежного на мой взгляд для ее покупки, помню раньше это можно было сделать через Приват 24, у них даже был курс битка, по крайней мере видел его в Приват 24, а как забрали бегемот у Бени, курс/возможность исчезли в Приват 24, я перед прошлым НГ звонил на их гор линию мне сказали, что можно через сторонние сайты купить с карты приват банка но все риски сторонних сайтов я беру на себя. Так что не срослось и я гривну дальше переложил на депо. Сейчас при курсе 19 000 $ за биток мне уже страшно заходить, не знаю может он будет и дальше расти и вырастет еще в 2-3-10-100 раз но, мне страшно, иди знай что там могут придумать мировые регуляторы, сейчас они к крипте относительно благосклонны, а как оно повернется в будущем кто знает. Так что если аналитики рекомендовали раньше при формирование долгосрочного инвестиционного портфеля иметь в золоте от 5-20 % в золоте, то я бы если у Вас нет крипты и кто то хочет сформировать долгосрочный инвест портфель, предложил поделить эту сумму на два части (в смысле по 2,5-10 %) и зайти в крипту и золото равными долями и не трогать их в долгосрочной перспективе пусть себе растут/падают под воздействием рынка, понятно что соотношение их тогда будет меняться в портфеле но мы ведь говорим о долгосрочном инвест портфеле, а не о спекуляциях, так что пусть внутри портфеля себе меняется их доля ничего страшного, что то растет, что то падает, в целом портфель должен расти. И еще не забываем о странновой диверсификации. Не забываем что мы живем в стране победивших мародеров пришедших к власти на крови, которые любят зарабатывать не только на войне, а и на бы*** их приведших на собственной крови к власти/кормушке. Я еще сразу после майдана когда нынешний режим начал грабить, например в 2014 г. вьетнамских предпринимателей работающих в Одессе на 7 км. когда СБУ врывалось в их дома и квартиры, выламывая двери, без понятых и соответствующих документов, грабя, а по другому я не могу это назвать вьетнамцев, забирая все ценное от спиртного, продуктов питания и заканчивая бытовой техникой и деньгами. Выламывая из стен и вскрывая сейфы с деньгами без понятых и предстваления вьетнамцам каких то документов, забирая все без описи, о чем есть записи видеокамер в домах и квартирах вьетнамцев, а потом Луценко ни разу "не судимый" прокурор с "профильным" образованием выступал, что мол все законно и они в Киеве все проставили, подписи понятых и т.д., что нашли у вьетнамцев оружие и наркотики, хотя на видео четко видно что все производилось без понятых и ни один нормальный суд не должен был бы принять эти доказательства Луценко (видео есть в интернете если захотите сможете найти, в Одессе эти обыски имели довольно большой резонанс, но все закончилось пшиком, кто пойдет против государства марадеров), так можно любому подкинуть наркоту, оружие что хочешь и даже своих сексотов взять в качестве понятых затем посадить ограбив по ходу дела любого, то у меня отпали последние сомнения, мое мнение у власти мародеры, грабители и мрази конченые по сравнению с которыми Янык милый клептоман, поэтому если у вас есть активы как то золото или крипты, не забывайте, что хранить их в Украине нельзя, больше того нельзя даже хранить кошельки или ключили от эл. кошельков или какие то намеки на них которые дадут доступ государственным мародерам к Вашим сбережениям/инвестициям, вот последний пример у нас в Одессе, даже на сайте финанс юа написали об этом.
Служба безопасности Украины провела обыск в квартире основателя одного из крупнейших русскоязычных блогов о криптовалютах и блокчейне ForkLog Анатолия Каплана (Климова) в Одессе.
Как сообщается на сайте ForkLog, обыск прошел 15 декабря утром в присутствии двух понятых.
Основанием для обыска послужило уголовное производство против группы лиц из США и Украины, которые, по данным следствия, разработали преступную схему завладения денежными средствами с платежных карт третьих лиц.
“Как заявили сотрудникам СБУ подозреваемые, они осуществляли “обмен криптовалюты “Биткоин” на украинскую гривну с помощью интернет-ресурса “Форклог”. Предоставленная ими информация сама по себе не соответствует действительности, поскольку функционал, позволяющий осуществлять такой обмен, на сайте отсутствует, и никакой подобной “помощи” ForkLog никогда не оказывал. Кроме этого, ни одно из указанных в документе лиц никоим образом не связано ни с деятельностью ForkLog, ни с его основателем, и никаких доказательств обратного следователи не предоставили”, – говорится в заявлении сайта.
По состоянию на утро понедельника позиция СБУ относительно инцидента на сайте ведомства отсутствует.
При этом, согласно сообщению ForkLog, при обыске сотрудники СБУ изъяли несколько устройств с хранящимися на них криптовалютами, ноутбук и другие личные вещи А.Каплана. Один из сотрудников СБУ предпринимал попытки вывести биткоины на свой кошелек прямо во время обыска, на что адвокат А.Каплана вызвал полицию, сообщил о предполагаемом грабеже и вызвал наряд. После этого попытки вывести биткоины на свой адрес прекратились, заявляют в ForkLog. Также в издании добавили, что на следующий день после обыска с криптовалютного кошелька Ethereum, который принадлежал А.Каплану, на вновь созданный кошелек были переведены все монеты ETH.
Кроме того вечером 16 декабря неустановленными лицами была предпринята попытка снять с его личной банковской карты 3 тыс. гривен.
“На мой взгляд, данная ситуация напрямую иллюстрирует один из возможных сценариев развития взаимоотношений государства и криптовалютного сообщества, поэтому мы решили предать дело огласке. Поскольку речь идет не столько о защите моих личных интересов или интересов ForkLog, сколько о защите интересов всего сообщества. И это событие является предупреждением для всех, кто связан с блокчейн-технологиями, при этом не имеет значения, насколько вы публичны”, – цитирует издание слова А.Каплана.
P.S. отсюда вывод, странновая диверсификация для Украины более чем актуальна, даже если Вы как и я все свои скромные сбережения/инвестиции заработали честно, заплатили налоги и т.д. но для государства мародеров, уверен это будет не важно, Вас в случае обострения ситуации или большой войны, если Вы захотите уехать из страны будут грабить на каждом блокпосте и Вы должны быть готовы уйти из страны буквально в одних трусах, ну или даже без трусов если мародеры и их заберут, ни что не должно Вас в Украине привязывать к Вашим инвестициям которые Вы разместили заграницей, ни номера тел ни пароли ни какие то документы, все должно находиться за границей изначально, как сами активы так и документы, пароли, финансовые телефоны/симки и не ввозиться в Украину, больше того Вы сами находясь в Украине не должны иметь к ним доступ, что бы не дать шансов мародерам Вас ограбить или того хуже убить что бы скрыть то что они Вас ограбили. Возможно многие посчитают, что я сгущаю краски, но это мое субъективное мнение, другие возможно имеют свое мнение, я никому свое не навязываю.
Ну и на последок старый баян, раз уж мы на ветке банка, то боян о вкладе и предпринимательской жилке...18+ детям не читать
Заходит маленькая скромная старушка (божий одуванчик) в Манхэттенский банк и подходит к окошку и говорит: — Милочка, я хочу положить 1 миллион долларов. Ей отвечают: — По такому вопросу вам необходимо пройти к директору банка, — и проводят к директору банка. — Откуда у вас, бабушка, такие деньги? — спросил директор. — Понимаешь, милок, я люблю спорить на деньги вот, например могу поспорить с тобой на этот миллион, что завтра в полдень у тебя яйца станут квадратными. Директор: — Вы же понимаете, что этого не произойдет и вы проиграете! — А ты за меня не переживай, притом куда мне столько денег? — Ну ладно, я согласен, до завтра! На следующий день в пол-двенадцатого к директору приходит старушка, а с ней молодой человек официального вида (в костюмчике, очках, с дипломатом). — Это мой адвокат, чтоб все было без обмана, по-честному. Все сели и стали ждать 12 часов. Вот часы пробили 12 и директор говорит: — Ну все, бабуля, вы проиграли, ваш миллион долларов становится моим. На что старушка ему отвечает: — Вы конечно меня извините, но я должна сама убедиться в этом и подошла к директору. Директору ничего не оставалось как встать и снять штаны. Старушка стала трогать его яйца, а в это время адвокат, который скромно сидел, начал биться головой об стену. — Что это с ним? — А я с ним поспорила на 5 миллионов долларов, что потрогаю за яйца директора Манхеттенского Банка!
Козак-характерник написав:PUMB ПУМБа, привіт! Вітаю із наступаючими зимовими святами! А Санта Клаус козаку подаруночок не залишив у Вас?
Ув. Козак-характерник
Прошлый год был для Вас продуктивным, в нашей стране только ты сам можешь обеспечить себе достойный подарок, по моему в этом году Вам это удалось сделать в крипте, Вы даже создали отдельную ветку, судя по количеству постов и участников довольно успешную, пора уже ее Вам монетизировать, предлагаю добавить в Вашу подпись следующее
Заговариваю от лосей. Делаю обереги от лудомании. Открываю денежный канал ФРС. Отвожу порчу депозита. Приворожу маркетмейкера, брокера, кукла. Сниму сглаз со стопов. Уберу родовое проклятие покупки на хаях — продажи на лоях. Поставлю защиту от торговли против тренда.
P.S. Кодирую от депозита в Укробанке и кроличей норы. Оказываю услугу: поиметь маркетмейкера, брокера, секретаршу, могу и с Новым годом поздравить
P.S. для тех кто не знает этот старый еврейский анекдот, публикую его полностью
Сидят двое нищих. Перед каждым из них шляпа и надпись. У одного: «Подайте бедному еврею», у второго: «Подайте бедному арабу». Шляпа первого пуста, а в шляпе второго куча денег. Прохожий подходит к еврею, кидает рубль и говорит:
— Слушай, смени надпись, иначе останешься голодным.
Когда прохожий ушёл, еврей повернулся к своему соседу и сказал:
— Ты понял, Изя? Этот человек будет учить нас коммерции!
ruvex написав:Зиждется, что валюте в стране не место. Иначе поделят.
Держава буде шукати 3 млрд (для віддачі по боргам) один із планів - позичити в валюто-депошників
Ну це зрозуміло, не в себе любимих їм шукати
Ясен пень, что карманычи Хазарского Каганата в.3.0 не будут за свой счет их отдавать, отдадут их данники-бидлолохи, а они могут только брать, я еще пару лет назад когда ввели налог на % с депозиты, писал о том, что ребята шикарно устроились, они имеют бизнесы, получают дивиденды которые по сути такой же пассивный доход как и проценты по вкладам в банках, и они платят 5 % с дивидендов, а бидлолохи приведшие их на своей крови к власти/кормушки платят 18+1,5 %, причем на меня была накинулась куча Порохоботов с зомбированными бидлолохами, мол они заплатили налог на прибыль, тип поэтому они не должны вообще платить налог на дивиденды, мол инвест климат станет лучше, все мои потуги объяснить им, что Вы так же заплатили налог на прибыль когда зарабатывали свои депо, что тоже налог на % по вкладам влияет на инвест климат и кредитование экономики, что дивиденды зачастую платятся даже если нет прибыли, например набрали кредитов в тех же банках, распилили кормушку, прибыли фактически нет, но есть деньги-решили выплатить дивиденды, а потом предприятие банкрот пусть рассчитывается этот банкрот с лохами/кормушкой. Порох сказал, что хочет с 2019 г. отменить налог на прибыль, а сделать налог на выведенный капитал типпа вместо дивидендов и самое смешное, что налог планируется тот же 5 %, что на это скажут теперь Порохоботы и бидлолохи как они будут оправдывать, тип это повышает инвест привлекательность экономики Хазарского Каганата в.3.0, а отсутствие кредитования/внутренних инвесторов со стороны банков из за налога 18+1,5 % это не убивает инвест климат в стране И знаете, что самое смешное, что я когда думал и искал куда вывести свои скромные сбережения/инвестиции сравнивал в том числе и налоги, так вот оказалось в Украине не самые высокие налоги, даже в Польше они оказались выше, а теперь посмотрите как развивается экономика Польши и Украины, значит не все дело в величине налогов и не они главный определитель конкурентоспособности и инвест привлекательности страны/экономики, но бидлолохи не хотят над этим задумываться, а олигархам и власть имущим у кормушки которым подконтрольны все СМИ в Хазарском Каганате в.3.0 вешают им лапшу и доят данников бидлолохов.
P.S. как то как всегда сумбурно у меня получилось, но эскадрон моих мыслей шальных, что думаю то и пишу
Михалыч написав:У меня был тариф "Просто супер Одесский"-90 грн. была плата за услугу год без абонплаты и на все номера МТС я звонил год безлимит/бесплатно с этой услугой, а в конце этого года я заплатил за эту же услугу 360 грн. и ничего не смог найти более выгодного.....так на сколько там по госстату подорожала сотовая связь за прошлый год для меня она подорожала в 4 раза
То был "агрессорский" МТС, а сейчас "европейский" Водафон. "Эту реформу требовал МВФ" (с)
lapay написав:Наступного року ще додастся російский газ. Ватани будуть рвати пукани, що купуємо в ахресора. Таки треба підвищити ціну на газ до 15к і перейти на американський ЗПГ. Хоч би для того, щоб ватні тролі заспокоїлись.
lapay, а чего підвищити а не понизити что бы успокоились ватаны?
А потому, что до майдана они орали, украинского газа хватит для населения и надо понизить для него цены на газ, а теперь они у корыта/власти и отжали у прежних контролеров/смотрящих потоки и сами сидят на украинском газе/потоках денег, им теперь и хозяевам порохоботов стало выгодно продавать украинский газ по ценам Американского СПГ и стричь с лохов не хилые купоны на этом, вот они теперь и перевернулись, проституция в действие, как им выгодно, так они и их тролли с ботами и окучивают лохторат.
Это как с кнопкодавством в зраде, до того как они захватили власть, они и их тролли с ботами орали на каждом углу о кнопкодавстве, а как пришли/захватили власть так сами занялись этим и все молчат и таких примеров можно приводить как от сюда до забора
Ukrainian написав:Цікаво а хто готовий брати валютний кредит під 12.5% плюс маржа банку ? От тут і потрібно шукати відповідь
Та полно таких спонсоров, у ВТБ как было 48 % за овердрафт в СКВ так и осталось.
Я лично таких не знаю. А вы ?
Откройте реестр судебных решений и посмотрите сколько народа берет под ставку выше 12,5 %, с них еще кроме процентов пени и неустойки снимают и по кругу может выходить и сотни процентов годовых, так что если Вы суслика не видите, это не значит, что его нет
Покажите мне вкладчика у которого Альфа РФ берет под 6,95 $ (выплата ежеквартальная) на депозит, но это не значит, что Альфа их не берет в принципе или ей это не выгодно.
Вчера Альфа-Банк закрыл книгу на бессрочные субординированные еврооблигации, номинированные в долларах США, говорится в сообщении банка. В сделке приняло участие более 75 институциональных инвесторов и фондов из Европы, Великобритании, Швейцарии и Азии.
Спрос превысил предложение в 2.6 раза, объем выпуска составил 500 млн долларов, колл-опцион предусмотрен через 5.25 лет. Ставка до первого колл-опциона зафиксирована на уровне 6.95%.
Как сообщалось ранее, 22–23 января Альфа-Банк проводил road show еврооблигаций, в Лондоне, Женеве и Цюрихе.
P.S. память была подвела, старею, не под 6,75, а под 6,95 % годовых разместили, c выплатой процентов ежеквартально, значит Альфе есть куда их разместить с выгодой для банка. Вот ссылка на сайт Альфа Банка по этой теме https://alfabank.ru/press/news/2018/1/25/42664.html а после этого посмотрите сколько максимально они готовы платить по вкладам своим вкладчикам, они за столько сколько берут в $ по еврооблигациям они готовы брать но только в рублях причем даже за меньшую ставку (максимум в рублях они дают 6,6 %), по аналогии если у нас банки в гривне готовы брать брать по 15-16 % в грн. на депозит то и в СКВ у них реально есть куда девать под те же 15-16 %, но своим их жаба давит заплатить, им психологически лучше/легче забугорным буржуям заплатить чем своим, как то так я думаю https://alfabank.ru/make-money/deposits/ можете посмотреть какова доходность облигаций Украинских банков, а ведь есть люди которые прикупил в свое время еврооблигации ПУМБа да еще с хорошей дюрацией и доходностью под 150 % годовых (сто пятьдесят) в СКВ, а теперь посмотрите сколько ПУМБ дает и давал максимом своим вкладчикам. Еврооблигации размещаются не по украинскому законодательству, там все эти финты ушами с незаконными комиссиями, судами и якобы недовольными акционерами не прокатят, а так же их аргументы
VTB Bank писал(а): К сожалению, многие клиенты, воспользовавшись ситуацией на рынке, сделали сберегающие депозитные вклады инструментами дополнительного, а иногда и основного, заработка.
а так же, их перл с той же ветки откуда взята предыдущая цитата, что банковский вклад это не средство заработка, а средство сбережения денег - ребята в ВТБ явно путают банковскую ячейку с депозитным вкладом ну или считают себя как минимум Швейцарским банком .
P.S. P.S. Граждане, храните деньги в швейцарских банках, если конечно они у вас есть
P.S. P.S. P.S. у нас проблемы в банках не от того, что они привлекают вклады якобы на "невыгодных условиях" а от того что менеджмент и/или акционеры банков зачастую заинтересованы в том, что бы вывести/распилить средства из банка, ну а лохторату объясняют проблемы в банковской системе в том числе якобы высокими процентными ставками. Вообще я ржу с нашего населения и карманычей, гдет неделю-десять дней назад читал, что НБУ потребовал от банков понизить проценты по вкладам для стимуляции экономики и даже фарсик поэтому понизил в том числе по гривне (читал интервью руководителя банка), а буквально через пару дней после этого, тот же НБУ сам поднял ставку с 14,5 % до 16 %, я ржу с них, либо там в кабинетах сидят дегенераты, либо считают, что население Украины все лохи Мое мнение, что просто там сидят люди которым мыслительного процесса хватает только на то что бы подумать как отжать и распилить, которые считают при этом, что все население страны-лохи (((((
P.S. P.S. P.S. P.S.
Хотя как я уже писал ранее история учит нас только одному, что ничему не учит.
Стоит вопрос получать проценты и выскочить или сразу вкладываться в защитные активы, но тогда без процентов, поэтому только широкая диверсификация пусть даже небольших сбережений по разным классам активов и странам может спасти в долгосрочной перспективе. В царское время перед августом 1914 го тоже происходили заметные подвижки для глаз простого обывателя — шла реклама облигаций под 4% в золоте тогда как вклад давал 2% — муссировались слухи о неизбежной войне Первые признаки девальвации и войны прозвучали 22 марта, газета «Нива», номер 12 от 1914 год
кому хватило терпения и прочитал до конца в том числе и последние два фото газеты "Нива", не мог не заметить параллели с сегодняшней ситуацией, только вместо Сербии сейчас запад и восток в своих геополитических игрищах используют Украину, отсюда снова повторюсь, только широкая диверсификация пусть даже небольших сбережений/инвестиций по разным классам активов и странам может спасти в долгосрочной перспективе.