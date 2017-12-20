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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Сер 20 гру, 2017 13:36 Итоги: Прогнозы 20.12.17



Палата представителей Конгресса США с нарушениями приняла законопроект о проведении масштабной налоговой реформы, заявил в среду, 20 декабря, лидер республиканского большинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти. Теперь конгрессменам снова нужно будет голосовать по документу.



Ранее они приняли его большинством голосов - 227 против 203. Законопроект поступил на рассмотрение Сената, где выяснилось, что голосование прошло с нарушениями. Из-за этого сенаторы теперь не могут принять документ простым большинством голосов, нужна поддержка двух третей. В этом случае законопроект оказывается под угрозой отклонения: у республиканцев 52 места в Сенате из 100, а демократы выступают резко против принятия реформы.



Теперь сенаторы должны внести в текст законопроекта ряд изменений с тем, чтобы они смогли одобрить документ простым большинством голосов. А Палате представителей нужно будет снова голосовать по реформе уже с учетом сенатских поправок.



Налоговая реформа - одно из ключевых обещаний президента США Дональда Трампа, ранее он заявлял, что рассчитывает принять ее до Рождества. Если проект будет одобрен, то это станет первым серьезным законодательным успехом Трампа с момента его вступления в должность.



Дефицит текущего счета платежного баланса США сократился сильнее прогнозов.



Дефицит текущего счета платежного баланса США в III квартале составил до $100,57 млрд., сообщило Министерство торговли США, против $124,4 млрд. во II квартале. Экономисты прогнозировали дефицит на уровне $116,0 млрд.



Отмечалось сокращение дефицита счета вторичного распределения доходов, включая государственные трансферты и сокращение дефицита внешней торговли товарами. Дефицит в III квартале составил 2,1% ВВП, а во II квартале эта цифра была 2,6% ВВП. Текущий счет платежного баланса отслеживает движение товаров и услуг через границу, и дефицит показывает, что экономика США потребляет больше товаров, чем производит.

США: дефицит текущего счета снизился до минимума за три года, - Wells Fargo.



Согласно аналитикам из Wells Fargo, значительный рост чистого инвестиционного дохода привел к более значительному, чем ожидалось, снижению дефицита в третьем квартале. Они отмечают, что иностранцы, кажется, хотят финансировать дефицит сальдо платежного баланса.



«Данные, выпущенные сегодня, показали что, что дефицит платёжного баланса существенно сократился с $124,4 млрд. (пересмотренное значение) во втором квартале до $100,6 млрд. в III квартале. Снижение дефицита не было неожиданным, потому что ранее вышли месячные данные по внешней торговле товарами и услугами, которые составляют большую часть текущего счёта, показали, что дефицит внешней торговли сократился в третьем квартале более чем на $7 млрд.



Большие сюрпризы, однако, случились на счетах доходов. В частности, американцы получили примерно на $9 млрд. больше в виде платежей по их иностранным активам в третьем квартале чем во втором квартале. Не только владельцы прямо инвестированного капитала получили более высокие платежи, но доход по иностранным портфельным активам также вырос. В дополнение, переводы доходов их-за границы и заграницу (например, денежные переводы работников) сократились более чем на $9 млрд.



Как процент ВВП, дефицит текущего счета был более или менее устойчивым примерно 2% или около того в последние несколько лет. Это отношение находится на уровне, на котором большинство экономистов, включая нас, не беспокоятся об этом. Когда в стране создаётся дефицит текущего счета, она должна финансировать дефицит через чистый приток капитала из-за границы.



В прошлом, иностранцы были вполне готовы финансировать скромные дефициты текущего счета, это поведение сохранялось в третьем квартале. Смотря вперёд, мы прогнозируем, что дефицит текущего счета США будет незначительно увеличиваться на $450 млрд. или около того в этом году и более чем $500 млрд. в следующие два года.

По нашему мнению, иностранцы будут продолжать охотно финансировать эти управляемые дефициты из-за широких возможностей, доступных в США. Хотя наши валютные аналитики ожидают, что доллар будет иметь тенденцию немного снижения против основных валют в предстоящие кварталы, но они не ожидают «краха» доллара из-за иностранного беспокойства».



Индекс настроений в деловых кругах Германии снизился в декабре.



Индекс настроений в деловых кругах Германии в декабре по данным Института Ifo снизился до 117,2 с рекордного максимума 117,6 в ноябре. Оптимизм в немецких компаниях сохраняется, отметил президент Ifo Клеменс Фюст.



Самый значительный положительный вклад внесли сильными данными по заказам, при этом заметно снизились оценки перспектив относительно ноября.

На основании вышедших данных следует ожидать значительного роста ВВП Германии в IV квартале после увеличения на +0,8% кв/кв в III-м квартале.



Россия вошла в топ-5 стран по выводу капитала в офшоры.



Темпы вывода капитала из России в офшорные зоны вновь начинают нарастать на фоне роста цен на нефть и стагнации экономики, которая после двухлетней рецессии застряла на уровнях 2013 года.

По итогам I полугодия в офшоры из РФ ушло больше $11 млрд., сообщает во вторник в декабрьском «Мониторинге» РАНХиГС.



За 6 месяцев текущего из страны вывели больше, чем за весь 2015-й год, когда утечка капитала резко сократилась на фоне дефицита валюты и обвала экономики. По сравнению с прошлым годом скорость бегства денег в офшоры увеличилась почти в 1,5 раза: за два квартала из страны ушло столько же, сколько в 2016-м году было потеряно за 9 месяцев.

По сравнению с «тучными годами» нефти дороже $100 за баррель офшорные инвестиции сократились в разы: так, в 2012-м году из страны ушло $33 млрд, а 2013-м - $68,2 млрд. Но несмотря на это, Россия в 2016-м году вошла в пятерку крупнейших стран, являющихся источниками инвестиций в офшоры, отмечают в РАНХиГС.



В целом по миру в офшорах сосредоточено 8% финансового богатства домохозяйств. Это 10% мирового ВВП, или $5,6 трлн., подсчитали эксперты Национального бюро экономических исследований (NBER) США.



Богатейшие россияне, по оценке NBER, держат в офшорах активы на сумму, составляющую 60% российского ВВП. Это почти 60 триллионов рублей или более $1 триллиона по текущему курсу.



По этому показателю Россия находится на одном уровне в нефтяными монархиями Персидского залива и странами Латинской Америки.



Меньше всего денег прячут жители скандинавских стран - не более 2% ВВП, в Центральной Европе этот показатель достигает уже 15%.



Реальные располагаемые доходы россиян в ноябре снизились на 0,3% - Росстат.



Реальные располагаемые доходы россиян в ноябре 2017 г., по предварительным данным, снизились по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 0,3%, а по отношению к октябрю 2017 г. - на 0,1%. Об этом говорится в материалах Росстата.



В январе - ноябре 2017 г. уровень доходов населения уменьшился на 1,4% по сравнению с показателем за 11 месяцев прошедшего года.



Денежные доходы в среднем на душу населения в ноябре 2017 г. возросли в годовом выражении на 2,9% - до 31,536 тыс. руб., а к октябрю 2017 г. показатель денежных доходов вырос на 0,1%.



Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам ноября составила 38,720 тыс. руб., что на 8% выше, чем годом ранее.



Госстат подтвердил рост ВВП Украины в III кв.-2017 к III кв.-2016 на 2,1%.



Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в III квартале 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года составил 2,1% по сравнению с 2,3% во II квартале и 2,5% – в I квартале 2017 года, такую уточненную оценку, совпадающую с предварительной, обнародовала Государственная служба статистики во вторник.

Согласно ей, по отношению к предыдущему кварталу экономика Украины в третьем квартале этого года (с учетом сезонного фактора) добавила 0,2%, тогда как кварталом ранее этот показатель был равен 0,6%.

По данным Госстата, номинальный ВВП за отчетный период составил 821,3 млрд. грн., а на душу населения – 19,32 тыс. грн., изменение дефлятора – 20,2%.

Как сообщалось, номинальный ВВП за предыдущий квартал был оценен в 657 млрд. грн., в расчете на душу населения – 15,449 тыс. грн., изменение дефлятора – 20%, тогда как в первом квартале он составил, согласно оценке Госстата, 583,88 млрд. грн., на душу населения – 13,721 тыс. грн., а изменение дефлятора – 25,1%.

Правительство при пересмотре проекта госбюджета-2017 в начале лета этого года ухудшило прогноз роста реального ВВП с 3% до 1,8% из-за прекращения отношений с предприятиями на неконтролируемой территории на Донбассе, лишь под конец года улучшив его до 2%.

НБУ в июле текущего года также ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2017 году до 1,6% с 1,9%, а в конце октября повысил его до 2,2%.

Как сообщалось, в минувшем году украинская экономика выросла на 2,3%. Правительство Украины в 2018 году ожидает роста ВВП на 3%, Нацбанк – на 3,2%.



Как мы и предполагали, закрытие перетока более дешевой СКВ с межбанка на дорогой наличный рынок из-за тамошнего «переполнения» наличными долларами, уронило спрос на безналичный доллар на валютном межбанке, сопровождаясь традиционным по средам ростом предложения обязательной к продаже здесь части экспортной выручки. При этом субъекты внешнеторговой деятельности не стали «придерживать» СКВ в расчете на ее максимальные цены, а тотчас выходили на межбанк с продажами. К подобному поведению склоняла текущая коррекция долларовых цен, и экспортеры не хотели терять на курсе.



Откат безналичного «американца» поддерживался стартовавшим бюджетным периодом и ростом интереса к нацвалюте.



Кроме того, пролонгация падения цен на наличный доллар также «давила» «зеленый» безнал вниз.



На моменте у нас нет достоверной информации об участии регулятора в нынешних торгах валютного межбанка посредством выкупа «зеленых» излишков по запросу наилучшего курса, однако мы не исключаем включение Нацбанка в игру около полудня, когда случилась терминация долларовой коррекции с последующим его незначительным отскоком.



Мы не исключаем, что на торгах четверга, которые также характеризуются приличными объемами на межбанк обязательной к продаже здесь части экспортной выручки. Что в комплекте с пролонгацией бюджетного периода и локальных «низов» наличного доллара, возможно повторение нынешнего сюжета сессии, в течение которой высоковероятный арбитраж НБУ не позволит безналичному доллару понести чрезмерные потери.



Подобный вариант сценария торгов четверга не подразумевает «гривневого сюрприза» от Казначейства, неоднократно «радовавшего» участников валютного межбанка своими не до конца продуманными «благодеяниями».



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Палата представителей снова проголосует по налоговой реформе Трампа.Палата представителей Конгресса США с нарушениями приняла законопроект о проведении масштабной налоговой реформы, заявил в среду, 20 декабря, лидер республиканского большинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти. Теперь конгрессменам снова нужно будет голосовать по документу.Ранее они приняли его большинством голосов - 227 против 203. Законопроект поступил на рассмотрение Сената, где выяснилось, что голосование прошло с нарушениями. Из-за этого сенаторы теперь не могут принять документ простым большинством голосов, нужна поддержка двух третей. В этом случае законопроект оказывается под угрозой отклонения: у республиканцев 52 места в Сенате из 100, а демократы выступают резко против принятия реформы.Теперь сенаторы должны внести в текст законопроекта ряд изменений с тем, чтобы они смогли одобрить документ простым большинством голосов. А Палате представителей нужно будет снова голосовать по реформе уже с учетом сенатских поправок.Налоговая реформа - одно из ключевых обещаний президента США Дональда Трампа, ранее он заявлял, что рассчитывает принять ее до Рождества. Если проект будет одобрен, то это станет первым серьезным законодательным успехом Трампа с момента его вступления в должность.Дефицит текущего счета платежного баланса США сократился сильнее прогнозов.Дефицит текущего счета платежного баланса США в III квартале составил до $100,57 млрд., сообщило Министерство торговли США, против $124,4 млрд. во II квартале. Экономисты прогнозировали дефицит на уровне $116,0 млрд.Отмечалось сокращение дефицита счета вторичного распределения доходов, включая государственные трансферты и сокращение дефицита внешней торговли товарами. Дефицит в III квартале составил 2,1% ВВП, а во II квартале эта цифра была 2,6% ВВП. Текущий счет платежного баланса отслеживает движение товаров и услуг через границу, и дефицит показывает, что экономика США потребляет больше товаров, чем производит.США: дефицит текущего счета снизился до минимума за три года, - Wells Fargo.Согласно аналитикам из Wells Fargo, значительный рост чистого инвестиционного дохода привел к более значительному, чем ожидалось, снижению дефицита в третьем квартале. Они отмечают, что иностранцы, кажется, хотят финансировать дефицит сальдо платежного баланса.«Данные, выпущенные сегодня, показали что, что дефицит платёжного баланса существенно сократился с $124,4 млрд. (пересмотренное значение) во втором квартале до $100,6 млрд. в III квартале. Снижение дефицита не было неожиданным, потому что ранее вышли месячные данные по внешней торговле товарами и услугами, которые составляют большую часть текущего счёта, показали, что дефицит внешней торговли сократился в третьем квартале более чем на $7 млрд.Большие сюрпризы, однако, случились на счетах доходов. В частности, американцы получили примерно на $9 млрд. больше в виде платежей по их иностранным активам в третьем квартале чем во втором квартале. Не только владельцы прямо инвестированного капитала получили более высокие платежи, но доход по иностранным портфельным активам также вырос. В дополнение, переводы доходов их-за границы и заграницу (например, денежные переводы работников) сократились более чем на $9 млрд.Как процент ВВП, дефицит текущего счета был более или менее устойчивым примерно 2% или около того в последние несколько лет. Это отношение находится на уровне, на котором большинство экономистов, включая нас, не беспокоятся об этом. Когда в стране создаётся дефицит текущего счета, она должна финансировать дефицит через чистый приток капитала из-за границы.В прошлом, иностранцы были вполне готовы финансировать скромные дефициты текущего счета, это поведение сохранялось в третьем квартале. Смотря вперёд, мы прогнозируем, что дефицит текущего счета США будет незначительно увеличиваться на $450 млрд. или около того в этом году и более чем $500 млрд. в следующие два года.По нашему мнению, иностранцы будут продолжать охотно финансировать эти управляемые дефициты из-за широких возможностей, доступных в США. Хотя наши валютные аналитики ожидают, что доллар будет иметь тенденцию немного снижения против основных валют в предстоящие кварталы, но они не ожидают «краха» доллара из-за иностранного беспокойства».Индекс настроений в деловых кругах Германии снизился в декабре.Индекс настроений в деловых кругах Германии в декабре по данным Института Ifo снизился до 117,2 с рекордного максимума 117,6 в ноябре. Оптимизм в немецких компаниях сохраняется, отметил президент Ifo Клеменс Фюст.Самый значительный положительный вклад внесли сильными данными по заказам, при этом заметно снизились оценки перспектив относительно ноября.На основании вышедших данных следует ожидать значительного роста ВВП Германии в IV квартале после увеличения на +0,8% кв/кв в III-м квартале.Россия вошла в топ-5 стран по выводу капитала в офшоры.Темпы вывода капитала из России в офшорные зоны вновь начинают нарастать на фоне роста цен на нефть и стагнации экономики, которая после двухлетней рецессии застряла на уровнях 2013 года.По итогам I полугодия в офшоры из РФ ушло больше $11 млрд., сообщает во вторник в декабрьском «Мониторинге» РАНХиГС.За 6 месяцев текущего из страны вывели больше, чем за весь 2015-й год, когда утечка капитала резко сократилась на фоне дефицита валюты и обвала экономики. По сравнению с прошлым годом скорость бегства денег в офшоры увеличилась почти в 1,5 раза: за два квартала из страны ушло столько же, сколько в 2016-м году было потеряно за 9 месяцев.По сравнению с «тучными годами» нефти дороже $100 за баррель офшорные инвестиции сократились в разы: так, в 2012-м году из страны ушло $33 млрд, а 2013-м - $68,2 млрд. Но несмотря на это, Россия в 2016-м году вошла в пятерку крупнейших стран, являющихся источниками инвестиций в офшоры, отмечают в РАНХиГС.В целом по миру в офшорах сосредоточено 8% финансового богатства домохозяйств. Это 10% мирового ВВП, или $5,6 трлн., подсчитали эксперты Национального бюро экономических исследований (NBER) США.Богатейшие россияне, по оценке NBER, держат в офшорах активы на сумму, составляющую 60% российского ВВП. Это почти 60 триллионов рублей или более $1 триллиона по текущему курсу.По этому показателю Россия находится на одном уровне в нефтяными монархиями Персидского залива и странами Латинской Америки.Меньше всего денег прячут жители скандинавских стран - не более 2% ВВП, в Центральной Европе этот показатель достигает уже 15%.Реальные располагаемые доходы россиян в ноябре снизились на 0,3% - Росстат.Реальные располагаемые доходы россиян в ноябре 2017 г., по предварительным данным, снизились по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 0,3%, а по отношению к октябрю 2017 г. - на 0,1%. 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Правительство Украины в 2018 году ожидает роста ВВП на 3%, Нацбанк – на 3,2%.Как мы и предполагали, закрытие перетока более дешевой СКВ с межбанка на дорогой наличный рынок из-за тамошнего «переполнения» наличными долларами, уронило спрос на безналичный доллар на валютном межбанке, сопровождаясь традиционным по средам ростом предложения обязательной к продаже здесь части экспортной выручки. При этом субъекты внешнеторговой деятельности не стали «придерживать» СКВ в расчете на ее максимальные цены, а тотчас выходили на межбанк с продажами. К подобному поведению склоняла текущая коррекция долларовых цен, и экспортеры не хотели терять на курсе.Откат безналичного «американца» поддерживался стартовавшим бюджетным периодом и ростом интереса к нацвалюте.Кроме того, пролонгация падения цен на наличный доллар также «давила» «зеленый» безнал вниз.На моменте у нас нет достоверной информации об участии регулятора в нынешних торгах валютного межбанка посредством выкупа «зеленых» излишков по запросу наилучшего курса, однако мы не исключаем включение Нацбанка в игру около полудня, когда случилась терминация долларовой коррекции с последующим его незначительным отскоком.Мы не исключаем, что на торгах четверга, которые также характеризуются приличными объемами на межбанк обязательной к продаже здесь части экспортной выручки. Что в комплекте с пролонгацией бюджетного периода и локальных «низов» наличного доллара, возможно повторение нынешнего сюжета сессии, в течение которой высоковероятный арбитраж НБУ не позволит безналичному доллару понести чрезмерные потери.Подобный вариант сценария торгов четверга не подразумевает «гривневого сюрприза» от Казначейства, неоднократно «радовавшего» участников валютного межбанка своими не до конца продуманными «благодеяниями».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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