Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: світовий

фондовий ринок / Итоги: Мировой

фондовый рынок 21.12.17 Итоги: Мировой фондовый рынок 21.12.17 + Додати

тему Відповісти

на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Чет 21 гру, 2017 13:46 Итоги: Мировой фондовый рынок 21.12.17 США



Американские фондовые индексы завершили торги среды в минусе на фоне новостей о голосовании по налоговой реформе в США.

Индекс DJIA опустился на 0,11% до 24726,58 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,08% и составил 2679,26. Высокотехнологичный NASDAQ опустился на 0,04% до 6960, 96 пункта.



Небольшим снижением закрыли торги среды американские индексы. Новостной драйвер по налоговой реформе был исчерпан, инвесторы взяли паузу. Во вторник сенат одобрил законопроект в финальном голосовании, а уже в среду палата представителей в повторном голосовании поставила точку в этом вопросе в рамках компетенций конгресса. Дело за малым — подписью Трампа. Сильные данные по рынку жилья, обнародованные в первой половине недели способствовали росту доходностей гособлигаций, как и принятие закона о налогах. Ставки по десятилетним трежерис обновили максимумы с марта. На этом фоне просели дивидендные сектора на рынке акций. Лидировал энергетический благодаря подъему цен на нефть.



Инвесторы оценивают новость о том, что ранее в среду конгресс США окончательно одобрил законопроект по налоговой реформе. В сенате за проект проголосовал 51 сенатор, против высказались 48. В палате представителей большинство конгрессменов проголосовали в поддержку данного законопроекта. При этом ни один демократ его не поддержал. Теперь документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу.



Ключевым нововведением является снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. По мысли авторов, это должно резко повысить привлекательность ведения бизнеса в США и побудить американские корпорации вернуть в страну триллионы долларов прибыли, полученных за рубежом. Законопроект также предполагает снижение налогообложения для большинства категорий физических лиц.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,11% до 24 726,65 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 0,08% и составил 2 679,25 пункта.



Высокотехнологичный Nasdaq уменьшился на 0,04% до 6 960,96 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в среду снизился, снижение продолжается вторую сессию подряд, возможно это связано с фиксацией прибыли перед Новым годом и Рождеством, после того как ранее было ралли, связанно с продвижением налоговой реформы в США.



В США палата представителей и сенат проголосовали по законопроекту во вторник и среду, но один из сенаторов обнаружил нарушение бюджетных правил, что заставило направить законопроект для нового голосования в палате представителей.



Надежды на снижение налогов в США привели в последние недели к росту мировых рынков в последние недели, отчасти потому, что изменения выгодны бизнесу и обеспечивают ускорение роста экономики. Помимо прочего, законопроект снижает ставку корпоративного налога с 35% до 21%.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,71%, после снижения на 0,4% во вторник.



Пара евро-доллар выросла до $1,1875 с $1,1840 в конце вторника.



Международный валютный фонд снизил прогноз роста ВВП Великобритании в 2017 г. до 1,6% с 1,7%, и заявил, что ожидает замедления роста до 1,5% в 2018 г.



МВФ считает, что решение прошлого года по выходу из ЕС замедлило экономический рост, предупредив, что «нарушение обсуждения может привести к неупорядоченному выходу из ЕС и резкому снижению цен на активы».



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,71%, после снижения на 0,4% во вторник.



Британский FTSE 100 понизился на 18,87 пунктов или на 0,25% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 522,22 пункта.



Немецкий DAX понизился на 146,62 пунктов или на 1,11% до 13 069,17 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 30,14 пунктов или на 0,56% — на отметке 5 352,77 пункта.



Азия



Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленную динамику на торгах в четверг.

Трейдеры оценивают итоги заседания Банка Японии, а также прошедшей в Китае крупной экономической конференции.



Японский Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,1%, гонконгский Hang Seng увеличился на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, южнокорейский KOSPI упал на 1,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%.



Банк Японии на последнем заседании в 2017 году сохранил все параметры денежно-кредитной политики и не дал никаких сигналов о том, когда он намерен сворачивать массированную поддержку экономики.

Вместе с тем в заявлении по итогам заседания 20-21 декабря улучшена оценка некоторых сегментов японской экономики.



Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии была оставлена на уровне около нуля, процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ - минус 0,1%, говорится в документе. Оба решения совпали с прогнозами экспертов.

Японский ЦБ также оставил без изменения объем программы выкупа активов - на уровне около ¥80 трлн. ($705 млрд.) в год.



Котировки акций японских банков и ритейлеров снизились в четверг, при этом подъем цен бумаг автопроизводителей и строительных компаний ограничил падение рынка.



Стоимость акций Sumitomo Mitsui Financial опустилась на 1,3%, Mitsubishi UFJ Financial - на 0,6%, FamilyMart UNY - на 2,5%.

Бумаги Toyota подорожали на 0,5%, Subaru - на 0,9%, Denso, производителя электронных автокомпонентов - на 2,4%.



Гонконгский рынок акций поднялся в четверг вслед за котировками акций страховых компаний.



Капитализация Ping An Insurance Group увеличилась на 2,8%, China Life Insurance - на 1,4%.



Акции Tsingtao Brewery подешевели на 6,4% на информации, что Asahi Group Holdings продала 20%-ную долю в китайской пивоваренной компании за $914 млн.

Центральная экономическая рабочая конференция в Китае, проходившая в период с 18 по 20 декабря, показала, что приоритетом властей КНР является предотвращение системных рисков, «особенно в финансовом секторе», отметил аналитик HSBC Qianhai Securities Стивен Сан. «По существу, они хотят, чтобы экономический рост стал более качественным при сокращении уязвимости экономики», - сказал эксперт.



Власти КНР подтвердили в ходе прошедшей конференции, что монетарная политика в стране будет «разумной и нейтральной» в следующем году при ослаблении фокуса на сокращении долговой нагрузки.



«Хотя китайские власти выборочно ужесточали кредитные условия, например, доступ к ипотеке, появились опасения, что рост ВВП может значительно замедлиться при существенном ослаблении объемов кредитования», - цитирует таково мнение Брендана Ахерна, главного инвестиционного директора компании KraneShares, предлагающей инвесторам ETF, ориентированные на Китай.



Падению южнокорейского фондового рынка в четверг способствовало снижение котировок акций технологических компаний. Бумаги Samsung Electronics подешевели по итогам торгов на 1,7%, SK Hynix - на 3,9%.



Несмотря на существенный подъем глобальных фондовых рынков в этом году, эксперты ожидают продолжения ралли.

Так, рассчитываемый Citigroup Inc. индекс неприятия риска, учитывающий целый ряд показателей разных классов активов, упал до минимального уровня более чем за три года.



Тем временем эксперты Goldman Sachs Asset Management прогнозируют «значительные риски» в 2018 году, в том числе ужесточение кредитно-денежной политики и перспективы замедления глобального роста, однако по-прежнему ожидают роста фондовых рынков до новых рекордов.



События в Австралии, где не менее 19 человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в центре Мельбурна, не оказала влияния на тамошний фондовый рынок.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС на закрытии торгов в среду снизились. Индекс Мосбиржи по итогам торгов уменьшился на 0,72% - до 2102,98 пункта, а РТС - на 0,46%, до 1129,33 пункта.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,4% - до $64,03 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 0,85%, «АЛРОСы» — на 1,31%. Бумаги Московской биржи подешевели на 2,59%, «Газпрома» — на 1,09%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,85%.



Коррекция на российском рынке акций углубляется с трудом. «Быки» никак не хотят отдавать «честно» завоеванного в этом году, но «тонкие» торги финала года и низкий уровень свободной ликвидности не способствуют продолжению покупок.



Индекс Мосбиржи все ближе к поддержке на 2 015 пунктах, пробой которой откроет дорогу к области 2 085—2 100 пунктов. Индекс РТС способен закрепиться вблизи 1 126—1 140 пунктов в ближайшее время, ближе к нижней границе указанного коридора.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 20 декабря, повысился на 0,72 пункта или на 0,23%, оказавшись на отметке 310,53 пунктов.



Объем торгов за день составил 329,7 млн. грн., акциями наторговали 0,36 млн. грн.



Как сообщалось во вторник 19 декабря, ПФТС-индекс повысился на 0,10 пункта или на 0,03%, оказавшись на отметке 309,81 пунктов.



С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 45,38 пунктов или на 17,11% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.



За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 20 декабря, сессия в ПФТС.



Во-первых, фондовые площадки Азии демонстрируют на торгах в среду преимущественно отрицательную динамику ключевых индикаторов. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в среду утром главным образом в «минусе» после принятия законопроекта о налоговой реформе в США.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 07.20 Киева повысился на 0,13% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 22 897,23 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index был в минусе на 0,06% — на отметке 29 236,51, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite показывал отрицательное изменение на 0,07% и находился на уровне 3 294,32 пункта.



Сингапурский Straits Times Index просел на 0,21% до 3 397,45 пункта.



Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,29% до 2 474,71 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 - рос на 0,18%, до 6 082,5 пунктов,



Палата представителей конгресса США приняла во вторник законопроект о налоговой реформе, который резко снижает налоги для бизнеса. Ключевым нововведением является снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. Как ожидается, законопроект примет также и сенат, и он будет подписан президентом Дональдом Трампом.



Однако опасения инвесторов связаны с тем, что палате представителей придется проводить повторное голосование по реформе позднее в среду, поскольку три положения в законопроекте нарушают сенатские правила.

По мнению аналитиков UBS, снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35% приведет к росту общей прибыли для компаний, входящих в индекс S&P 500 на 9,1%. Однако они отмечают, что эти ожидания уже были отражены в недавних достижениях рекордных значений на фондовых рынках.



Во-вторых, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в среду без единой динамики, при этом сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,1%.



Японский Nikkei 225 по итогам сессии увеличился на 0,1%. Значение другого странового индикатора Topix выросло на 0,33% и достигло максимальной отметки с ноября 1991 года.



Акции банков подорожали вслед за подъемом доходности гособлигаций, сообщает Dow Jones. В том числе рыночная стоимость Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. поднялась на 2,1%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - на 2%, Mizuho Financial Group Inc. - также на 2%.



Кроме того, по данным издания Nikkei, крупнейшие банки Японии рассматривают возможность повышения комиссии в банкоматах и при денежных переводах, поскольку низкие процентные ставки оказывают сдерживающее влияние на их прибыли.

Цена бумаг автопроизводителя Toyota Motor Corp. выросла на 0,8%.

Капитализация нефтепроизводителя Inpex Corp. увеличилась на 0,6% вслед за подъемом стоимости топлива.



Между тем гонконгский индикатор Hang Seng за день снизился на 0,07%, китайский Shanghai Composite - на 0,27%.



Ралли акций владельцев казино компенсировалось снижением стоимости бумаг высокотехнологических компаний и представителей сферы недвижимости.

Капитализация Sands China Ltd. выросла на бирже в Гонконге на 1,6%, Galaxy Entertainment Group - на 1,05%.



Между тем курс ценных бумаг Tencent Holdings Ltd. уменьшился на 0,95%, Sunny Optical Technology Group Co. - на 1,7%.



Акции девелопера Country Garden Holdings Co. упали на 2,7%.



Южнокорейский индекс Kospi в среду опустился на 0,25%, в то время как австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,06%.

Рыночная стоимость производителей потребительской электроники LG Electronics Inc. и Samsung Electronics Co. снизилась соответственно на 0,5% и 1,3%.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в среду в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.25 Киева просел на 0,17% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 531,44 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,21% и был равен 13 187,58 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,32%, находился на отметке 5 365,73 пункта.



Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в среду изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,58% - до 1324,94 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,23% - до 310,53 пункта.



Объем торгов на УБ составил 100,2 млн. грн., в том числе акциями 7,6 млн. грн.

Объем торгов на ПФТС составил 329,7 млн. грн., в том числе акциями - 0,36 млн. грн.



Среди индексных акций УБ подешевели бумаги Укрнафты (-1,74%), Центрэнерго (-0,8%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,54%).

Подорожали акции Донбассэнерго (+0,49%) и Мотор Сичи (+0,14%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+1,49%) и Центрэнерго (-0,25%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 1,1% - до 500,5 пункта при объеме торгов 1,4 млн. злотых (10,6 млн. грн.).



Почти все индексные акции завершили торги в «красной зоне». Тройку лидеров снижения составили бумаги KSG Agro (-8%), «Агротона» (-6,02%) и «Овостара» (-2,63%).

Не изменились в стоимости только акции «Милкиленда».



К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром торгуются без единой динамики, снижение бирж США оказывает давление на индексы региона, в то время как рынки Китая растут, отыгрывая итоги трехдневной Центральной рабочей экономической конференции, прошедшей в Пекине.



По состоянию на 06.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,48% - до 3303,29 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,55%, до 1901,93 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,49% - до 29378,7 пункта, южнокорейский KOSPI - опускался на 1,39%, до 2437,94 пункта.



Сингапурский Straits Times Index просел на 0,14% до 3 390,25.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,23% - до 6061,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,06%, до 22877,25 пункта.



Биржи Китая растут, трейдеры отыгрывают итоги Центральной рабочей экономической конференции в Пекине - главного экономического мероприятия Китая. Она прошла в закрытом режиме, в ней участвовали высокопоставленные чиновники, в том числе члены ЦК Компартии Китая, представители минфина, министерства коммерции и других профильных ведомств. Это первое столь крупное внутреннее экономическое мероприятие после прошедшего в октябре 19-го съезда КПК. В ходе конференции руководство страны и ведущие экономисты подвели итоги экономических достижений страны за последние пять лет и наметили планы в этой области на следующий год.



Согласно принятому итоговому заявлению, текст которого приводило агентство Синьхуа, в следующем году все системообразущие финансовые риски должны быть предотвращены. Такие приоритеты высшего руководства означают, в сущности, то, что оно хочет повысить качество роста экономики и снизить ее волатильность, считает глава исследовательского и стратегического отдела HSBC Qianhai Securities Стивен Сунь.



Остальные крупные биржи региона снижаются на пессимизме американских торговых площадок накануне. Инвесторы оценивали итоги очередного голосования по налоговому законопроекту США. В среду обе палаты конгресса одобрили законопроект, теперь документ поступит на подпись президенту страны Дональду Трампу. Ключевым нововведением является снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%.



По мысли авторов, это должно резко повысить привлекательность ведения бизнеса в США и побудить американские корпорации вернуть в страну триллионы долларов прибыли, полученных за рубежом. Но, по различным подсчетам, снижение налогов вызовет дополнительный дефицит федерального бюджета США на сумму до $1,5 триллиона в ближайшие десять лет.



Во-вторых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленную динамику на торгах в четверг.

Трейдеры оценивают итоги заседания Банка Японии, а также прошедшей в Китае крупной экономической конференции.



Японский Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,1%, гонконгский Hang Seng увеличился на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, южнокорейский KOSPI упал на 1,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%.



Банк Японии на последнем заседании в 2017 году сохранил все параметры денежно-кредитной политики и не дал никаких сигналов о том, когда он намерен сворачивать массированную поддержку экономики.

Вместе с тем в заявлении по итогам заседания 20-21 декабря улучшена оценка некоторых сегментов японской экономики.



Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии была оставлена на уровне около нуля, процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ - минус 0,1%, говорится в документе. Оба решения совпали с прогнозами экспертов.

Японский ЦБ также оставил без изменения объем программы выкупа активов - на уровне около ¥80 трлн. ($705 млрд.) в год.



Котировки акций японских банков и ритейлеров снизились в четверг, при этом подъем цен бумаг автопроизводителей и строительных компаний ограничил падение рынка.



Стоимость акций Sumitomo Mitsui Financial опустилась на 1,3%, Mitsubishi UFJ Financial - на 0,6%, FamilyMart UNY - на 2,5%.

Бумаги Toyota подорожали на 0,5%, Subaru - на 0,9%, Denso, производителя электронных автокомпонентов - на 2,4%.



Гонконгский рынок акций поднялся в четверг вслед за котировками акций страховых компаний.



Капитализация Ping An Insurance Group увеличилась на 2,8%, China Life Insurance - на 1,4%.



Акции Tsingtao Brewery подешевели на 6,4% на информации, что Asahi Group Holdings продала 20%-ную долю в китайской пивоваренной компании за $914 млн.

Центральная экономическая рабочая конференция в Китае, проходившая в период с 18 по 20 декабря, показала, что приоритетом властей КНР является предотвращение системных рисков, «особенно в финансовом секторе», отметил аналитик HSBC Qianhai Securities Стивен Сан. «По существу, они хотят, чтобы экономический рост стал более качественным при сокращении уязвимости экономики», - сказал эксперт.



Власти КНР подтвердили в ходе прошедшей конференции, что монетарная политика в стране будет «разумной и нейтральной» в следующем году при ослаблении фокуса на сокращении долговой нагрузки.



«Хотя китайские власти выборочно ужесточали кредитные условия, например, доступ к ипотеке, появились опасения, что рост ВВП может значительно замедлиться при существенном ослаблении объемов кредитования», - цитирует таково мнение Брендана Ахерна, главного инвестиционного директора компании KraneShares, предлагающей инвесторам ETF, ориентированные на Китай.



Падению южнокорейского фондового рынка в четверг способствовало снижение котировок акций технологических компаний. Бумаги Samsung Electronics подешевели по итогам торгов на 1,7%, SK Hynix - на 3,9%.



Несмотря на существенный подъем глобальных фондовых рынков в этом году, эксперты ожидают продолжения ралли.

Так, рассчитываемый Citigroup Inc. индекс неприятия риска, учитывающий целый ряд показателей разных классов активов, упал до минимального уровня более чем за три года.



Тем временем эксперты Goldman Sachs Asset Management прогнозируют «значительные риски» в 2018 году, в том числе ужесточение кредитно-денежной политики и перспективы замедления глобального роста, однако по-прежнему ожидают роста фондовых рынков до новых рекордов.



События в Австралии, где не менее 19 человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в центре Мельбурна, не оказала влияния на тамошний фондовый рынок.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в четверг преимущественно в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.40 Киева вырос на 0,23% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 542,48 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,09% и был равен 13 057,88 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,07%, находился на отметке 5 349,07 пункта.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Американские фондовые индексы завершили торги среды в минусе на фоне новостей о голосовании по налоговой реформе в США.Индекс DJIA опустился на 0,11% до 24726,58 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,08% и составил 2679,26. Высокотехнологичный NASDAQ опустился на 0,04% до 6960, 96 пункта.Небольшим снижением закрыли торги среды американские индексы. Новостной драйвер по налоговой реформе был исчерпан, инвесторы взяли паузу. Во вторник сенат одобрил законопроект в финальном голосовании, а уже в среду палата представителей в повторном голосовании поставила точку в этом вопросе в рамках компетенций конгресса. Дело за малым — подписью Трампа. Сильные данные по рынку жилья, обнародованные в первой половине недели способствовали росту доходностей гособлигаций, как и принятие закона о налогах. Ставки по десятилетним трежерис обновили максимумы с марта. На этом фоне просели дивидендные сектора на рынке акций. Лидировал энергетический благодаря подъему цен на нефть.Инвесторы оценивают новость о том, что ранее в среду конгресс США окончательно одобрил законопроект по налоговой реформе. В сенате за проект проголосовал 51 сенатор, против высказались 48. В палате представителей большинство конгрессменов проголосовали в поддержку данного законопроекта. При этом ни один демократ его не поддержал. Теперь документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу.Ключевым нововведением является снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. По мысли авторов, это должно резко повысить привлекательность ведения бизнеса в США и побудить американские корпорации вернуть в страну триллионы долларов прибыли, полученных за рубежом. Законопроект также предполагает снижение налогообложения для большинства категорий физических лиц.Европейский фондовый рынок в среду снизился, снижение продолжается вторую сессию подряд, возможно это связано с фиксацией прибыли перед Новым годом и Рождеством, после того как ранее было ралли, связанно с продвижением налоговой реформы в США.В США палата представителей и сенат проголосовали по законопроекту во вторник и среду, но один из сенаторов обнаружил нарушение бюджетных правил, что заставило направить законопроект для нового голосования в палате представителей.Надежды на снижение налогов в США привели в последние недели к росту мировых рынков в последние недели, отчасти потому, что изменения выгодны бизнесу и обеспечивают ускорение роста экономики. Помимо прочего, законопроект снижает ставку корпоративного налога с 35% до 21%.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,71%, после снижения на 0,4% во вторник.Пара евро-доллар выросла до $1,1875 с $1,1840 в конце вторника.Международный валютный фонд снизил прогноз роста ВВП Великобритании в 2017 г. до 1,6% с 1,7%, и заявил, что ожидает замедления роста до 1,5% в 2018 г.МВФ считает, что решение прошлого года по выходу из ЕС замедлило экономический рост, предупредив, что «нарушение обсуждения может привести к неупорядоченному выходу из ЕС и резкому снижению цен на активы».Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленную динамику на торгах в четверг.Трейдеры оценивают итоги заседания Банка Японии, а также прошедшей в Китае крупной экономической конференции.Банк Японии на последнем заседании в 2017 году сохранил все параметры денежно-кредитной политики и не дал никаких сигналов о том, когда он намерен сворачивать массированную поддержку экономики.Вместе с тем в заявлении по итогам заседания 20-21 декабря улучшена оценка некоторых сегментов японской экономики.Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии была оставлена на уровне около нуля, процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ - минус 0,1%, говорится в документе. Оба решения совпали с прогнозами экспертов.Японский ЦБ также оставил без изменения объем программы выкупа активов - на уровне около ¥80 трлн. ($705 млрд.) в год.Котировки акций японских банков и ритейлеров снизились в четверг, при этом подъем цен бумаг автопроизводителей и строительных компаний ограничил падение рынка.Стоимость акций Sumitomo Mitsui Financial опустилась на 1,3%, Mitsubishi UFJ Financial - на 0,6%, FamilyMart UNY - на 2,5%.Бумаги Toyota подорожали на 0,5%, Subaru - на 0,9%, Denso, производителя электронных автокомпонентов - на 2,4%.Гонконгский рынок акций поднялся в четверг вслед за котировками акций страховых компаний.Капитализация Ping An Insurance Group увеличилась на 2,8%, China Life Insurance - на 1,4%.Акции Tsingtao Brewery подешевели на 6,4% на информации, что Asahi Group Holdings продала 20%-ную долю в китайской пивоваренной компании за $914 млн.Центральная экономическая рабочая конференция в Китае, проходившая в период с 18 по 20 декабря, показала, что приоритетом властей КНР является предотвращение системных рисков, «особенно в финансовом секторе», отметил аналитик HSBC Qianhai Securities Стивен Сан. «По существу, они хотят, чтобы экономический рост стал более качественным при сокращении уязвимости экономики», - сказал эксперт.Власти КНР подтвердили в ходе прошедшей конференции, что монетарная политика в стране будет «разумной и нейтральной» в следующем году при ослаблении фокуса на сокращении долговой нагрузки.«Хотя китайские власти выборочно ужесточали кредитные условия, например, доступ к ипотеке, появились опасения, что рост ВВП может значительно замедлиться при существенном ослаблении объемов кредитования», - цитирует таково мнение Брендана Ахерна, главного инвестиционного директора компании KraneShares, предлагающей инвесторам ETF, ориентированные на Китай.Падению южнокорейского фондового рынка в четверг способствовало снижение котировок акций технологических компаний. Бумаги Samsung Electronics подешевели по итогам торгов на 1,7%, SK Hynix - на 3,9%.Несмотря на существенный подъем глобальных фондовых рынков в этом году, эксперты ожидают продолжения ралли.Так, рассчитываемый Citigroup Inc. индекс неприятия риска, учитывающий целый ряд показателей разных классов активов, упал до минимального уровня более чем за три года.Тем временем эксперты Goldman Sachs Asset Management прогнозируют «значительные риски» в 2018 году, в том числе ужесточение кредитно-денежной политики и перспективы замедления глобального роста, однако по-прежнему ожидают роста фондовых рынков до новых рекордов.События в Австралии, где не менее 19 человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в центре Мельбурна, не оказала влияния на тамошний фондовый рынок.Бумаги Сбербанка подорожали на 0,85%, «АЛРОСы» — на 1,31%. Бумаги Московской биржи подешевели на 2,59%, «Газпрома» — на 1,09%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,85%.Коррекция на российском рынке акций углубляется с трудом. «Быки» никак не хотят отдавать «честно» завоеванного в этом году, но «тонкие» торги финала года и низкий уровень свободной ликвидности не способствуют продолжению покупок.Индекс Мосбиржи все ближе к поддержке на 2 015 пунктах, пробой которой откроет дорогу к области 2 085—2 100 пунктов. Индекс РТС способен закрепиться вблизи 1 126—1 140 пунктов в ближайшее время, ближе к нижней границе указанного коридора.Как сообщалось во вторник 19 декабря, ПФТС-индекс повысился на 0,10 пункта или на 0,03%, оказавшись на отметке 309,81 пунктов.С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 45,38 пунктов или на 17,11% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 20 декабря, сессия в ПФТС.К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 60325 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3537 раз. Подякували: 6798 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Irina555 Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Мировой фондовый рынок 22.12.17

дядя Caша » П'ят 22 гру, 2017 13:24 0 111

дядя Caша П'ят 22 гру, 2017 13:24 Итоги: Мировой фондовый рынок 20.12.17

дядя Caша » Сер 20 гру, 2017 13:32 0 111

дядя Caша Сер 20 гру, 2017 13:32 Итоги: Мировой фондовый рынок 19.12.17

дядя Caша » Вів 19 гру, 2017 13:16 0 105

дядя Caша Вів 19 гру, 2017 13:16 реклама