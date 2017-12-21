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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Чет 21 гру, 2017 13:52 Итоги: Прогнозы 21.12.17



Палата представителей конгресса США приняла в среду на заседании законопроект о сокращении налогов и об изменении Налогового кодекса страны, завершив работу над масштабной реформой, которая была одним из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Теперь текст документа поступит ему на подпись.



Проведение именно этого голосования, скорее, было формальностью. Еще во вторник законопроект утвердили в обеих палатах конгресса. Заседание сената из-за этого завершилось уже после полуночи. Но во время обсуждения документа выяснилось, что при подготовке текста в нижней палате возникли некоторые технические заминки.



Сенату пришлось оперативно скорректировать законопроект. Суть его не изменилась, но, чтобы он поступил на подпись президенту, обе палаты обязаны принять абсолютно идентичные тексты. В связи с этим палата представителей в среду провела повторное голосование.



Одно из основных положений крупнейшей за последние 30 лет реформы — снижение налогов для бизнеса, корпораций и предприятий. Сейчас ставка составляет 35%, что, по мнению республиканцев, делает американские компании неконкурентоспособными на мировой арене. С 2018 года она будет снижена до 21%. Вводится новая налоговая шкала: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% и 37%.



США: Продажи домов на вторичном рынке выросли до максимума почти за 11 лет.



Продажи на вторичном рынке жилья в США в ноябре 2017 года подскочили на 5,6% по сравнению с предыдущим месяцем - до 5,81 млн. домов в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с декабря 2006 года, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов.



В октябре, согласно пересмотренным данным, продажи составили 5,5 млн. домов, а не 5,48 млн. домов, как сообщалось ранее. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение продаж жилья на вторичном рынке на 2% по сравнению с прежде объявленным октябрьским уровнем - до 5,59 млн. домов.



Банк Японии оставил денежную политику без изменений.



- Сохранил цель по краткосрочной процентной ставке на -0,1%;

- Сохранил цель до доходности 10-летних японских государственных облигаций около нуля;

- Банк Японии оставил без изменений обязательство покупать японские государственные облигации более или менее текущим темпом, чтобы объём их владения рост годовым темпом около 80 трлн. йен;

- Решение по кривой доходности было принято 8 голосами против 1, член совета директоров Катаока был против;

- Катаока сказал, что необходимо покупать японские государственные облигации таким образом, чтобы доходность по 10-летним и более долгосрочным снижалась;

- Банк Японии должен прояснить, что он смягчит политику если факторы внутри страны откладывают достижение цели по ценовой стабильности;

- Он был против оценки потребительских цен, сказав сто есть низкий шанс того, что цены ускоряются до 2%;

- Банк Японии сказал, что экономика Японии расширяется умеренно, сохранив оценку без изменения;

- Банк Японии повысил оценку капитальных вложений;

- снизил оценку инвестиций в общественные работы;

- повысил оценку по потреблению … потребление умеренно растёт;

- тренд роста капитальных вложений сохраняется;

- инвестиции в общественные работы находятся в диапазоне на высоком уровне.



Заметно выросшая торговая активность отечественного валютного межбанка стала следствием приближения длинных выходных в Украине и западных странах из-за Рождества западного обряда. При этом, если мировой валютный рынок в последние дни констатирует затухание оборотов, наши игроки, по всей видимости, не желая откладывать на последний рабочий (предпраздничный по сути) день недели свои проекты, решили закрыть сколь-нибудь значимые проекты в этот четверг.



Часть игроков активно продавала СКВ в дебюте сессии, их оппоненты, дождавшись локального минимума цен, инициировали скупку СКВ для закрытия своих импортных контрактов. Активная скупка СКВ Укрэксимбанком дает основание предполагать участие в этом мероприятии «Нафтогаза» Украины.



На моменте текущая ликвидность состоявшихся сделок заметно опережает график предыдущих торгов. При этом, мы предполагаем в отношении итоговой курсовой динамики повторение сюжета среды и незначительную ценовую потерю безналичного «американца».



На этом фоне упавшие с утра цены наличного рынка остановили коррекцию, индицируя вхождение этого сегмента валютного рынка в ожидаемый «боковик». Остановки снижения цен в наличной паре доллар-гривня требовала поддержка клиентского «приноса». А текущее равновесие спроса и предложения к пятнице имеет шансы попытаться посредством выросшего спроса приподнять котировки наличного доллара.



Судя по всему, подобная попытка возвращения на рынок не страдающих чрезмерным фанатизмом «зеленых быков» ждет 22-го и валютный межбанк.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:







www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Конгресс США завершил работу над масштабной налоговой реформой Трампа.Палата представителей конгресса США приняла в среду на заседании законопроект о сокращении налогов и об изменении Налогового кодекса страны, завершив работу над масштабной реформой, которая была одним из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Теперь текст документа поступит ему на подпись.Проведение именно этого голосования, скорее, было формальностью. Еще во вторник законопроект утвердили в обеих палатах конгресса. Заседание сената из-за этого завершилось уже после полуночи. Но во время обсуждения документа выяснилось, что при подготовке текста в нижней палате возникли некоторые технические заминки.Сенату пришлось оперативно скорректировать законопроект. Суть его не изменилась, но, чтобы он поступил на подпись президенту, обе палаты обязаны принять абсолютно идентичные тексты. В связи с этим палата представителей в среду провела повторное голосование.Одно из основных положений крупнейшей за последние 30 лет реформы — снижение налогов для бизнеса, корпораций и предприятий. Сейчас ставка составляет 35%, что, по мнению республиканцев, делает американские компании неконкурентоспособными на мировой арене. С 2018 года она будет снижена до 21%. Вводится новая налоговая шкала: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% и 37%.США: Продажи домов на вторичном рынке выросли до максимума почти за 11 лет.Продажи на вторичном рынке жилья в США в ноябре 2017 года подскочили на 5,6% по сравнению с предыдущим месяцем - до 5,81 млн. домов в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с декабря 2006 года, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов.В октябре, согласно пересмотренным данным, продажи составили 5,5 млн. домов, а не 5,48 млн. домов, как сообщалось ранее. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение продаж жилья на вторичном рынке на 2% по сравнению с прежде объявленным октябрьским уровнем - до 5,59 млн. домов.Банк Японии оставил денежную политику без изменений.- Сохранил цель по краткосрочной процентной ставке на -0,1%;- Сохранил цель до доходности 10-летних японских государственных облигаций около нуля;- Банк Японии оставил без изменений обязательство покупать японские государственные облигации более или менее текущим темпом, чтобы объём их владения рост годовым темпом около 80 трлн. йен;- Решение по кривой доходности было принято 8 голосами против 1, член совета директоров Катаока был против;- Катаока сказал, что необходимо покупать японские государственные облигации таким образом, чтобы доходность по 10-летним и более долгосрочным снижалась;- Банк Японии должен прояснить, что он смягчит политику если факторы внутри страны откладывают достижение цели по ценовой стабильности;- Он был против оценки потребительских цен, сказав сто есть низкий шанс того, что цены ускоряются до 2%;- Банк Японии сказал, что экономика Японии расширяется умеренно, сохранив оценку без изменения;- Банк Японии повысил оценку капитальных вложений;- снизил оценку инвестиций в общественные работы;- повысил оценку по потреблению … потребление умеренно растёт;- тренд роста капитальных вложений сохраняется;- инвестиции в общественные работы находятся в диапазоне на высоком уровне.Заметно выросшая торговая активность отечественного валютного межбанка стала следствием приближения длинных выходных в Украине и западных странах из-за Рождества западного обряда. При этом, если мировой валютный рынок в последние дни констатирует затухание оборотов, наши игроки, по всей видимости, не желая откладывать на последний рабочий (предпраздничный по сути) день недели свои проекты, решили закрыть сколь-нибудь значимые проекты в этот четверг.Часть игроков активно продавала СКВ в дебюте сессии, их оппоненты, дождавшись локального минимума цен, инициировали скупку СКВ для закрытия своих импортных контрактов. Активная скупка СКВ Укрэксимбанком дает основание предполагать участие в этом мероприятии «Нафтогаза» Украины.На моменте текущая ликвидность состоявшихся сделок заметно опережает график предыдущих торгов. При этом, мы предполагаем в отношении итоговой курсовой динамики повторение сюжета среды и незначительную ценовую потерю безналичного «американца».На этом фоне упавшие с утра цены наличного рынка остановили коррекцию, индицируя вхождение этого сегмента валютного рынка в ожидаемый «боковик». Остановки снижения цен в наличной паре доллар-гривня требовала поддержка клиентского «приноса». А текущее равновесие спроса и предложения к пятнице имеет шансы попытаться посредством выросшего спроса приподнять котировки наличного доллара.Судя по всему, подобная попытка возвращения на рынок не страдающих чрезмерным фанатизмом «зеленых быков» ждет 22-го и валютный межбанк.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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