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Акції від «RwS bank»

Акції від «RwS bank»
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:59

Сash back для банківських карт MasterCardWorld

Шановні клієнти, повідомляємо вам, що для карток MasterCard World від RwSbank, в квітень 2020 року,

встановлено cash back в наступному розмірі:

Аптеки - 2%
Таксі - 2%;
Продукти - 1%;
Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
https://rwsbank.com.ua/novosti/sash-bac ... orld-aprel
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 10:08

Прокачай свій левел з бонусами

Прокачуй ігрові навички з Mastercard та отримай бонус в ігровій валюті 15 %.
Щоб взяти участь в акції, треба:

Бути зареєстрованим користувачем leogaming.net
Оплатити замовлення онлайн карткою Mastercard за улюблені ігри.
Докладніше про умови акції – в офіційних правилах.

Акція діє з 04.05.2020 р. по 04.06.2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС.
https://rwsbank.com.ua/novosti/prokacha ... s-bonusami
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 10:09

Re: Акції від «RwS bank»

Почему отделение в Киеве на Леси Украинки закрыли?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 11:05

Сashback в мае для банковских карт MasterCard World

В мае для карт MasterCard World от «RwSbank», установлено cash back в следующем размере:
Аптекы - 2%

Продукты - 1%

АЗС - 1%
Рассчитывайтесь карточками и получайте бонусы!
https://rwsbank.com.ua/novosti/sashback ... card-world
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:32

Будь у яблучній темі зі своєю карткою Mastercard

Розраховуйся карткою Mastercard онлайн та отримай можливість виграти смартфон і лептоп.
Умови участі:
бути держателем картки Mastercard;
обрати бажаний купон на знижку з каталогу в мобільному додатку чи на сайті pokupon.ua;
оплатити купон від 100 гривень карткою Mastercard на сайті чи в мобільному додатку pokupon.ua
Акція діє з 15.06.2020 р. по 15.08.2020 р. на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.
https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/bud-v ... mastercard
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:07

Шопінгу забагато не буває

З промо-кодом EXTRA17 купуйте речі зі знижкою 17%, просто розраховуючись карткою Mastercard на lamoda.ua

Як отримати знижку?

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під час оформлення замовлення введіть промо-код EXTRA17 у полі «Промокод», натисніть «Застосувати»;
виберіть спосіб оплати замовлення онлайн, карткою Mastercard і введіть свої дані для доставки.
Умови акції:

Знижка діє на замовлення будь-якої вартості. Знижка за промо-кодом підсумовується з іншими знижками, які надає Lamoda в рамках програми лояльності. Додаткові умови щодо промо-коду – на сторінці lamoda.ua/promo/

Акція діє з 01.06.2020 р. по 30.09.2020 р. на всій території України, за виключенням АР Крим, території проведення ООС та території, що не контролюється українською владою.

Офіційні правила

https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/shopp ... -ne-byvaet
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:57

Сash back у червні для банківських карт MasterCardWorld

У червні, для карток MasterCard World від «RwSbank», встановлено cash back в наступному розмірі:

Аптеки - 2%;
Зоомагазини - 2%;
Таксі - 1%.
https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/sashb ... card-world
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:37

Програма Mastercard Більше

Приєднуйтеся до Mastercard Більше та обмінюйте бали за транзакції карткою Mastercard на спеціальні пропозиції та участь в акціях!
ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЯ У ПРОГРАМІ
Введіть номер картки, щоб дізнатися, чи підходить вона для реєстрації у Програмі.
Зареєструйте першу картку (за це ви отримаєте 10 балів), заповніть дані анкети та підтвердьте email
Якщо ви вже є учасником програми Mastercard Більше пройдіть реєстрацію повторно, привязавши картки до свого персонального кабінету. Накопичені бали будуть відображатись у вашому особистому кабінеті.
Важливо: з 01.08.2020 накопичені бали тих клієнтів, що не здійснили повторну реєстрацію будуть анульовані.
НАКОПИЧУЙТЕ БАЛИ
Отримайте 1 бал за кожну купівлю з карткою Mastercard від 50 гривень чи оплату громадського транспорту.
ОБМІНЮЙТЕ БАЛИ
Будь-яка позиція у каталозі Mastercard Більше коштує 10 балів (за виключенням спеціальних безкоштовних пропозицій).
Обмінюйте бали на вподобані пропозиції та участь в акціях від Mastercard і партнерів.
https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/progr ... ard-bolshe
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:28

Нова спільна акція Mastercard та мережі супермаркетів «Фора»

У період з 1 липня 2020 по 31 липня 2020 року включно оплачуйте покупки карткою Mastercard у мобільному додатку «Фора» - отримуйте у 5 разів більше балів у програмі лояльності «Фора club».

Як взяти участь в акції:

Переконайтесь, що у вас є платіжна картка Mastercard та що ви учасник програми лояльності «Фора club»;
Завантажте мобільний додаток «Фора» або відкрийте вже встановлений;
Виберіть карту Mastercard у додатку «Фора» та оплатіть покупку.
Акція проводиться в період з 01.07.2020 р. по 31.07.2020 р. включно.
https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/nova- ... ketov-fora
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