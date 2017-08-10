Акції від «RwS bank»

Долучайтеся до розіграшу від Mastercard і виграйте два квитка на чарівну прогулянку теплоходом зі столиці до заповідного Межигір’я, щоб насолодитися мальовничими видами Дніпра та фантастичною природою Київського Полісся.
Як скористатися пропозицією?
Обмінюйте 10 балів на участь у розіграші. Виграйте два квитка на прогулянку теплоходом з Києва до Межигір’я. Насолоджуйтеся чарівним річковим круїзом.
Чим більше разів ви обміняєте 10 балів на участь в акції – тим більше ваші шанси на виграш.
Квитки дають право лише на подорож теплоходом Київ – Межигір’я – Київ. Вхідні квитки на територію парку «Межигір’я» оплачуються окремо.
Моновистава STEREO – нова постановка театру uzahvati про стосунки між жінкою та чоловіком, на яку запрошено тільки двох глядачів. Що в цій історії залишиться вигадкою авторів, а що стане реальним і для вас – вирішуйте самостійно. Але це точно станеться вперше: в Україні та у ваших стосунках.
Станьте першими глядачами та відчуйте себе акторами нової вистави театру uzahvati!
Як скористатися пропозицією?
Реєструйтеся на https://bilshe.mastercard.ua/black; Робіть оплати преміальними картками Masterсard®; Обмінюйте 10 преміальних балів на участь у промо; Вигравайте квитки на виставу STEREO від uzahvati. Що більше ви обмінюєте балів, то вищими є ваші шанси на виграш.
Щотижня розігруються 2 сертифікати на виставу STEREO, які включають фото- і відеозйомку.
Сертифікат діє протягом одного календарного року з моменту отримання.
Один сертифікат надає можливість 2 (особам) відвідати виставу STEREO театру uzahvati
Місце проведення заходу – НСК «Олімпійський», м. Київ.