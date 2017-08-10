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Акції від «RwS bank»

Акції від «RwS bank»
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 11:47

Вигравайте квитки на річковий круїз до Межигір’я!

Долучайтеся до розіграшу від Mastercard і виграйте два квитка на чарівну прогулянку теплоходом зі столиці до заповідного Межигір’я, щоб насолодитися мальовничими видами Дніпра та фантастичною природою Київського Полісся.


Як скористатися пропозицією?

Обмінюйте 10 балів на участь у розіграші.
Виграйте два квитка на прогулянку теплоходом з Києва до Межигір’я.
Насолоджуйтеся чарівним річковим круїзом.

Чим більше разів ви обміняєте 10 балів на участь в акції – тим більше ваші шанси на виграш.

Квитки дають право лише на подорож теплоходом Київ – Межигір’я – Київ. Вхідні квитки на територію парку «Межигір’я» оплачуються окремо.

Акція діє з 19.08.2020 до 01.10.2020 для жителів та гостей м. Києва.
https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/vyigr ... -mezhigore
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:54

Створюйте унікальні спогади на двох разом з Mastercard

Моновистава STEREO – нова постановка театру uzahvati про стосунки між жінкою та чоловіком, на яку запрошено тільки двох глядачів. Що в цій історії залишиться вигадкою авторів, а що стане реальним і для вас – вирішуйте самостійно. Але це точно станеться вперше: в Україні та у ваших стосунках.

Станьте першими глядачами та відчуйте себе акторами нової вистави театру uzahvati!

Як скористатися пропозицією?

Реєструйтеся на https://bilshe.mastercard.ua/black;
Робіть оплати преміальними картками Masterсard®;
Обмінюйте 10 преміальних балів на участь у промо;
Вигравайте квитки на виставу STEREO від uzahvati.
Що більше ви обмінюєте балів, то вищими є ваші шанси на виграш.

Щотижня розігруються 2 сертифікати на виставу STEREO, які включають фото- і відеозйомку.

Сертифікат діє протягом одного календарного року з моменту отримання.

Один сертифікат надає можливість 2 (особам) відвідати виставу STEREO театру uzahvati

Місце проведення заходу – НСК «Олімпійський», м. Київ.

Акція діє з 30.08.2020 до 20.09.2020 р. на всій території України, за винятком зони проведення ООС і тимчасово окупованої території.
https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/sozda ... mastercard
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:55

Сash back для банківських карт MasterCardWorld

У вересні, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:

· • Продуктові магазини – 2%

· • Зоомагазини – 2%

· • АЗС – 1%

Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/sashb ... card-world
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Повідомлень: 1484
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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