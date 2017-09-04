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Акції від «RwS bank»

Акції від «RwS bank»
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 10:47

Вигравайте квитки на річковий круїз до Межигір’я!

Долучайтеся до розіграшу від Mastercard і виграйте два квитка на чарівну прогулянку теплоходом зі столиці до заповідного Межигір’я, щоб насолодитися мальовничими видами Дніпра та фантастичною природою Київського Полісся.


Як скористатися пропозицією?

Обмінюйте 10 балів на участь у розіграші.
Виграйте два квитка на прогулянку теплоходом з Києва до Межигір’я.
Насолоджуйтеся чарівним річковим круїзом.

Чим більше разів ви обміняєте 10 балів на участь в акції – тим більше ваші шанси на виграш.

Квитки дають право лише на подорож теплоходом Київ – Межигір’я – Київ. Вхідні квитки на територію парку «Межигір’я» оплачуються окремо.

Акція діє з 19.08.2020 до 01.10.2020 для жителів та гостей м. Києва.
https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/vyigr ... -mezhigore
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:54

Створюйте унікальні спогади на двох разом з Mastercard

Моновистава STEREO – нова постановка театру uzahvati про стосунки між жінкою та чоловіком, на яку запрошено тільки двох глядачів. Що в цій історії залишиться вигадкою авторів, а що стане реальним і для вас – вирішуйте самостійно. Але це точно станеться вперше: в Україні та у ваших стосунках.

Станьте першими глядачами та відчуйте себе акторами нової вистави театру uzahvati!

Як скористатися пропозицією?

Реєструйтеся на https://bilshe.mastercard.ua/black;
Робіть оплати преміальними картками Masterсard®;
Обмінюйте 10 преміальних балів на участь у промо;
Вигравайте квитки на виставу STEREO від uzahvati.
Що більше ви обмінюєте балів, то вищими є ваші шанси на виграш.

Щотижня розігруються 2 сертифікати на виставу STEREO, які включають фото- і відеозйомку.

Сертифікат діє протягом одного календарного року з моменту отримання.

Один сертифікат надає можливість 2 (особам) відвідати виставу STEREO театру uzahvati

Місце проведення заходу – НСК «Олімпійський», м. Київ.

Акція діє з 30.08.2020 до 20.09.2020 р. на всій території України, за винятком зони проведення ООС і тимчасово окупованої території.
https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/sozda ... mastercard
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:55

Сash back для банківських карт MasterCardWorld

У вересні, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:

· • Продуктові магазини – 2%

· • Зоомагазини – 2%

· • АЗС – 1%

Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/sashb ... card-world
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 08:51

Проведіть свій вікенд на Кураж!

12-13 вересня 2020 року відвідайте Кураж та отримайте 15% знижки на вхідний квиток, розрахувавшись карткою Mastercard.

Як користуватися пропозицією?

З 12 по 13 вересня завітати на Кураж.
Сплатити за вхідний квиток карткою Mastercard та отримати 15% знижки.

Акція діє 12-13.09.2020 року за адресою м. Київ, ВДНГ, проспект Академіка Глушкова 1, 19 павільйон.
https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/prove ... na-kurazhe
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 09:43

Сплачуйте онлайн карткою Mastercard® та отримуйте більше бал

Як подвоїти бали?
Зареєструйтесь у програмі Mastercard Більше.
Додайте картку Mastercard у свій профіль.
Оплачуйте покупки онлайн карткою Mastercard®.
Отримуйте вдвічі більше балів за онлайн-розрахунки.

Обмінюйте бали на подарунки та знижки, беріть участь у промоакціях від партнерів програми.

За одну транзакцію при оплаті товарів або послуг онлайн, нараховується 2 бали, за умови, що сума транзакції буде 50 гривень або більше.

Акція діє з 01.10.2020 року на постійній основі.
https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/plati ... she-ballov
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:07

Сash back для банківських карт MasterCardWorld у жовтні

У жовтні, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:

1) Продукти – 1%;

2) Аптеки та салони краси – 2%;

3) Кафе та ресторани – 2%.

Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/sash- ... v-oktyabre
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:22

Сash back для банківських карт MasterCardWorld у листопаді

У листопаді, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:

• АЗС – 2%

• Аптеки та салони краси – 2%

• Продукти – 1%

Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/sash- ... -v-noyabre
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Повідомлень: 1710
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:35

Сash back для банківських карт MasterCardWorld у грудні

У грудні, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:

• АЗС – 2%

• Аптеки та салони краси – 2%

• Продукти – 1%


Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/sash- ... -v-dekabre
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 08:31

Платіть Mastercard® онлайн – отримайте додаткову знижку на п

Отримайте додаткову знижку з вашою карткою Mastercard® від «RwS bank»‎ на АЗК KLO!

Як отримати знижку:

Завантажте додаток KLO.
Оплачуйте у додатку пальне від 20 літрів карткою «RwS bank».
Отримайте знижку на пальне на АЗК KLO.

З 09.12.2020 до 25.05.2021 з кожною заправкою від 20 літрів з карткою ДякуYOU знижка на наступну заправку збільшується і після сьомої заправки стає максимальною.
Максимальну знижку можна зафіксувати, заправляючи кожні 10 днів від 20 літрів пального.

Детальну інформацію можна дізнатися на www.klo.ua, у куточку споживача в мережі АЗК KLO й за телефоном гарячої лінії: 0 800 501 898.
https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/plati ... na-toplivo
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