Итоги: Прогнозы 26.12.17

Додано: Вів 26 гру, 2017 13:22

В Кремле волнуются по поводу предстоящих американских санкций.Тема усиления санкций получает все больший отклик со стороны государства и приближенных к нему лиц. Власти как бы готовят общество к новым внешним шокам, пытаясь устранить эффект внезапности. Так, 25-го Герман Греф высказал сожаление и тревогу по поводу возможного отключения российских банков от системы SWIFT. Ранее и в понедельник в Центробанке и Минфине пытались спрогнозировать реакцию рынка, последствия и собственные действия на случай возможного запрета на приобретение российских облигаций, который могут ввести США в феврале или в марте после выборов (возможно, в связи с выборами).В Кремле также прокомментировали указанную тему. «Я не стал бы сейчас использовать какие-то громкие фразы типа "холодной войны" и так далее», - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он считает, что ужесточение антироссийских санкций могло бы стать непосильным риском для отношений между РФ и США.«Но в любом случае, конечно, мы не хотели бы ситуации, когда наши двусторонние отношения, и без того пребывающие в достаточно жестком состоянии, подвергались большим, возможно, непосильным для них рискам и опасностям», - отметил он на просьбу журналистов прокомментировать слова главы Сбербанка Германа Грефа о том, что новые санкции США против России могут иметь крайне негативные последствия.В интервью The Financial Times Греф сообщил, что новые американские санкции, если они будут включать отключение российских банков и компаний от международной системы денежных переводов SWIFT, стали бы «иррациональными».Говоря о рисках распространения санкций на госдолг России, министр финансов Антон Силуанов отметил: «Те возможные санкции, ограничения будут накладывать определенные риски, опасения для инвесторов. Но надеемся, что здравый смысл должен возобладать, и такого рода санкции на выпуск суверенных бумаг - все-таки, думаю, эти разговоры в конечном счете могут так и остаться разговорами».После длинных выходных из-за католического Рождества валютный межбанк «перенес» «синдром понедельника» на вторник. С минимумом предложения обязательной к реализации на межбанке части экспортной выручки, который вместе с незначительным отложенным спросом приподняли цену безналичного «американца» в дебюте сессии. Однако впоследствии в игру вступили выдержавшие паузу продавцы доллара, которым пассивную поддержку оказали не появившиеся на рынке импортеры.В свою очередь выросшие на транзитных и коррсчетах НБУ остатки в нацвалюте были в значительной степени компенсированы состоявшимся 22 декабря размещением депозитных сертификатов, проведенным регулятором на сумму 16,0 млрд .грн.Так что, в конечном счете, сессию 26 декабря на рынке безналичного доллара вполне можно считать банальным взаимозачетом. Собственно, на это указывает минимальная курсовая подвижка долларовых цен по сравнению с предыдущими торгами, а также низкая ликвидность состоявшихся сделок.Иначе говоря, пока наши ожидания от тонкого и «скорого на подъем» рынка «зеленого» безнала изрядной курсовой подвижности, не оправдываются, давая нам основание ожидать от последних торгов межбанка в 2017 году подобного настроения.Не исключено, что он имеет «рукотворное происхождение», сформированное департаментом монетарного регулирования Нацбанка, которому, судя по всему, очень не хочется утруждать себя появлениями на межбанке с арбитражом.Наличный рынок вероятнее всего, войдет в полосу относительной стабильности с незначительным преобладанием клиентского «приноса» и плавным переходом к финишу месяца в «праздничный режим» торговли, «радующий» потенциальных клиентов широченной маржой.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: