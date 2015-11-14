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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 943944945946>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 773
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
15
Зручна локація
21%
166
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
59
Раціональне планування та метраж
16%
122
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
145
Якість будівництва
15%
118
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 16:18

  innamax2008 написав: В 16-17 веках нормально во Франции с принцем Конде против Испании воевали, с Вены помогли осаду турецкую снять, за одно кафешки в Вене пооткрывали. Ну, а кто дупомоем, тот дупомоем и сейчас.

Вот это я бы лучше не вспоминал. Наемничество - не самый хороший бизнес, мягко говоря. Мы уже это на своей шкуре ощутили на Донбассе.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 16:24

  J_P написав:...
Не хотел ввязываться в дискуссию, но видовая 2К квартира 20 этаж и выше:
- в ЛейкХаус = 2,242 Л
- в ОболоньСкай = 2,450 Л
Да, квартира в Лейк на 6,5 кв метров больше. Но площадь комнат практически одинаковая (чуть больше кухня и доп кладовка).
Так что быстрее уйдет?
Да, и еще - выйдя на люджию в Оболоньскай вы будуте видеть только озеро. В ЛейкХайсе - своих соседей из части дома, которая к вам буквой Г.


94 куе за 69 квадратов на этапе льем подвал. если не секрет зачем?
Зы кухня 10 квадратов. коридор 13. комната 10 квадратов. такое строит только оболонь.
зы. смысл в 20том? Сравните с 19. уже будет разница овер 300 кгрн.
дома и тот и тот с мокрой штукатуркой.


думаете можно будет сдать 69 квадратов за 1300 дол в месяц? 10%
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 16:31

  innamax2008 написав:Striped И да - все время профицитный город не будет брать кредитов на городской транспорт, введет нормальную прозрачную систему оплаты в метро, сделает нормальные дороги. Да хотя бы отремонтирует аварийные мосты (Шулявка, привет). А раз этого до сих пор не происходит, то значит не хватает денег. А значит - дефицитный, несмотря на красивые цифры статистики.

Но перемога она такая, в головах.

Город профицитный, управление корупционное. Если вместо ремонта дорог покупать флагштоки за 50 млн. грн. и требовать закрыть завод фанплит, который находится в промзоне, если друг мера застроил промзону жилыми домами, то да денег не хватает. Но в то же время построили красивый парк Наталка на Оболони, привели в порядок Воздухофлотский проспект, сейчас приводят в порядок Русановку, на Беличах дороги заасфальтировали, перестали застраивать дворы Киева новостроями, как при Омельченко в каждый двор по новострою, стараются вести комплексную застройку. Все в голове у конкретного человека : Стакан на половину полон или пуст, Вы его видете на половину пустым.[/quote]




По ситуации с Шулявкой уже писал.
Проект реконструкции есть, деньги есть, не могут решить вопрос с логистикой на время реконструкции ибо если начать то весь ПБ станет в бесконечной пробке т.к. эта развязка основных потоков транспорта на ПБ. Но альтернативно одаренные не понимают доводов.
А вообще дороги делают, причем делают хорошо и в невиданных Киевом объемах, это большой + 8)

ЗЫ: в прошлом году делали ремонт(даже не реконструцию) моста на Нивках, пробки по Победы в обе стороны были даже на выходных, летом...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 17:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

движняк идет полным ходом

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 17:17

  airmax78 написав:Кстати, если кто не изучал историю, то очень похожий период уже был в истории Украины (тогда, правда, государственности не было) - в 16-17 веках, в период наибольшего расцвета Польши. Когда вся украинския "элита" училась в польских учебных заведениях (в т.ч. Б.Хмельницкий) и состояла на службе у польского короля или магнатов. Тогда одной из главных проблем была религия. Сейчас это вообще не проблема. Поэтому таки может получиться неплохой симбиоз из Польши и Украины.

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Так пойдет?
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 17:21

  airmax78 написав:
  innamax2008 написав: В 16-17 веках нормально во Франции с принцем Конде против Испании воевали, с Вены помогли осаду турецкую снять, за одно кафешки в Вене пооткрывали. Ну, а кто дупомоем, тот дупомоем и сейчас.

Вот это я бы лучше не вспоминал. Наемничество - не самый хороший бизнес, мягко говоря. Мы уже это на своей шкуре ощутили на Донбассе.
Ну кто воевал, кто торговал, кто в университетах преподавал. С Украины за все время выехало немеряно умных людей поднимать экономики разных стран. Больше всего в мире памятников стоит Тарасу Шевченко, практически в каждой нормальной стране.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 17:25

  kingkongovets написав:движняк идет полным ходом

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Дорого. по этим ценам пока без шансов.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 18:59

  Первый написав:Дорого. по этим ценам пока без шансов.

Какой-то, в итоге, очень странный проект получается. Площади квартир такие, как-будто готовятся принять всех беглых олигархов из рашки. С их прайсами голые стены в некоторых квартирах получаются под лям бакинских... Во многих - от 500 куе. Наверное мы чего-то не знаем.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 19:33

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вести с полей:
однушка 35м, 6 этаж, окна во двор, антоновича 88, бабушатник, впервые была показана в прошлую среду, в пятницу уже взяли залог
40 куе, как и хотели
перед этим месяц продавалась за 45
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 20:06

  Tribeca написав:Убиралка устроила бунт и требует 500 грн/уборка.
Позвонил другой - та вообще 600 зарядила.

Буду платить 500. В 2013 платил 250. Зарплаты в грн х2

Недавно эксПЕРДЫ мне с пеной у рта доказывали, что уборщицы сидят на хлебе с водой :mrgreen:
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