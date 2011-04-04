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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 тра, 2024 07:20
Investor_K написав: sens написав:
https://t.me/yankiv_law/1335
Нацбанк передає інформацію в податкову щодо р2р переказів
Які ризики для пересічного?
Непередбачені дії
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sens
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Додано: Сер 22 тра, 2024 07:23
klug написав: посетитель написав: sens написав:
https://t.me/yankiv_law/1335
Нацбанк передає інформацію в податкову щодо р2р переказів
Це відкрита статистична інформація від НБУ.У вашому ж посиланні прямо виділено.
Я спочатку теж так подумав, але сума у 600к дещо зовсім трошки замала для відкритої статистики. Там замазано хто здійснив і, певно, картка чи рахунок. У коментах ніби сходяться на тому, що це був один платіж і т.я. сума більша за 400к, то потрапив на фінмон. Не ясно лише, що це за р2р пропускає 600к одним махом.
У мене особисто приблизно до 100 переказів з моїх карток різних банків на картку в одному банку ,загальний обсяг за 1 рік більше ніж у листі в оповіщенні. Є над чим подумати.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 11:34
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇Банкіри назвали найкращий спосіб позбутися проблемних боргів
Чи стикалися ви самі, або знаєте приклади вирішення питань з проблемним боргом? Користувалися реструктуризацією? Можливо, знаєте інші дієві варіанти? Поділіться, будь ласка.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 19:24
Огляд інвестиційних векторів і ситуації на моменті
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Додано: Чет 23 тра, 2024 15:24
flysoulfly написав: 1finanсier написав:
Відкрию маленьку тайну. У деяких клієнтів у даних банку прямо пишуть - "шахрай"
сразу при первом открытии первого счета так пишут? или уже после запроса из "органов" ?
Аметист точно все описав. СБ банку може самостійно без поліції винести вердикт і по-тихому сплавити "проблемного клієнта" Але звісно, для цього повині бути причини. Ніхто відразу нового клінта не виганятиме. НБУ карає величезними штрафами, якщо банк за кимось не догледів, то ж банк краще розпрощається з якимось підозрілим клієнтом, ніж буде наражати себе хоч на одновідсоткову небезпеку сплатити штраф.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 19:06
Київстар почав розсилати SMS про відключення 3G👇
Київстар планує припинити підтримку 3G для подальшого розвитку 4G-мережі та впровадження нових технологій.
Рекомендуємо увімкнути 4G/LTE на вашому смартфоні, щоб надалі користуватися швидкісним мобільним інтернетом та звʼязком. Інформування про дату відключення 3G відбудеться заздалегідь.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 19:14
Цікаві. Під час блекаутів 4Г дох перши, а 3Г ще якийсь час тримався. І ще цікаво чи 2Г залишать, VoLTE у мене й досі не пахне.
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klug
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Додано: Чет 23 тра, 2024 19:34
и это при том, шо киевстар до сих пор явно не полностью оправился после декабрьского факапа... и до сих пор бывают глюки и биллинга, и аппки, и смс "теряются". Осталось еще принудительно попереводить оставшихся клиентов на "улучшенные" более дорогие тарифы. Сразу бы переводили на какой-нибудь "5г-"
По многочисленнвм просьбам трудящихся.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 07:26
Ось приклади і механізми по «дропам». Для розуміння тільки по першому прикладу прогоняли десь 5 млн грн в місяць)
1) 🧑🏭Найманий працівник підприємства з смт. на Вінниччині,
• Вік 52 роки
• Розмір доходів до 20 тис грн в місяць.
Зареєструвалась в 4 банках через дистанційний онбординг.
Через 2 тижні почала отримувати понад 17 Р2Р-трансакцій в день від різних отримувачів та переказувати до інших банків.
Щоденний обсяг трансакцій по картці сягнув 160 тис грн.
2) 👨🎓Студент з Одеси,
• Вік 19 років,
• Розмір доходів до 20 тис грн.
Відкрив з інтервалом в тиждень рахунки в 2 банках користуючись дистанційним онбордингом,
Провів за один місяць трансакцій загальний оборот по 300 тис грн у обох банках.
3) 👷♀️Найманий працівник з Миколаєва,
• Вік 38 років
• Розмір доходів до 11 тис грн.
Відкрила рахунки в 4 банках використовуючи дистанційний онбординг, вірогідно знаходячись за кордоном
Піковий оборот сягнув 980 тис грн в місяць від різних відправників та до різних отримувачів
4) 👨🌾Безробітний з села на Миколаївщині,
• Вік 20 років
• Розмір доходів до 8 тис грн.
Відкрив рахунок в одному з банків України
Через 3 місяці після відкриття рахунку почались трансакції отримання та відправки переказів P2P
Cума переказів склала 1.8 млн грн в місяць за 453 трансакції.
5) 👵Пенсіонер з міста Харків,
• Вік 67 роки
• Розмір доходів до 20 тис грн в місяць.
За одну ніч проти 26.12.2023 у банку де обслуговується було відкрито 9 депозитних рахунків (серед яких були назви «На автобус», «На діамант», «На пікап») для
накопичення коштів,
За ніч було зібрано понад 2.1 млн грн., усі зібрані кошти були виведені з рахунку у період з 8 по 14 годину 26.12.2024
Клієнтка була переконана що збирає кошти на потреби ЗСУ
➿Загальна типова поведінка:
1. Новий клієнт в банку, або не було транзакцій тривалий час, після чого одразу починається аномальна активність по картці (висока інтенсивність зарахувань
та відправлень, обороти можуть сягати понад 100 тис. грн за декілька днів);
2. Понад 97% обороту складають перекази, майже завжди відсутні звичайні операції купівлі товарів робіт та послуг, або отримання готівки;
3. У операцій переказів майже немає, або рідко зустрічаються спільні критерії чи показники, різні чеки, різні отримувачі, різні відправники;
4. Кількість операцій переказів може досягати сотень за годину
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