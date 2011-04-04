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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1859186018611862

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 235
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
11%
27
В трьох
11%
27
В двох
13%
30
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 22:08

  Amethyst написав:И если таки это товар, то кто и где его производит, как/кому оплачивает налоги и пошлины? Как различить я отечественный товар купил или экспортный(трансграничный)?

Так і запишемо: "Клієнтаж топить за ПДВ на Бетховена".
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 10:30

Добрый день. Что можно сделать... Снимал пенсию для пенсионера вечером с карты Привата в банкомате Привата. На экране было написано, что доступны купюры 200 и 500 грн. Снял 6000 грн. т.е 30 купюр по 200 грн. (так должно быть). По факту утром при передаче денег пенсионеру одна купюра оказалась 100 грн. вместо 200 грн. Т.е банк обманул на 100 грн. После проверки банк отказал в возврате денег. Так написал Приват после обращения на горячую линию. Делали они проверку или нет - неизвестно
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 13:50

  Алексей77 написав:Что можно сделать...

Ничего вы не сделаете. Если в банкомате не было кассеты с сотками значит эту банкноту ошибочно (умышленно или случайно вряд ли удастся узнать) положили в кассету с двухсотками. Банкомат при выдаче денег не проверяет какая именно купюра была извлечена из кассеты - он чисто механически считает что достал 30 листиков из кассеты двухсоток. Именно это будет указано в логах банкомата. Поэтому в вашем случае доказать банку что вы получили 100 грн. вместо 200 малореально :(
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 14:13

Re: Байки про банки і не тільки....

  WallNutPen написав:доказать банку что вы получили 100 грн. вместо 200 малореально
Ну може відеофіксація самого АТМ щось побачила (
Amethyst
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