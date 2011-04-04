Так і запишемо: "Клієнтаж топить за ПДВ на Бетховена".
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 13 вер, 2024 22:08
Додано: Сер 18 вер, 2024 10:30
Добрый день. Что можно сделать... Снимал пенсию для пенсионера вечером с карты Привата в банкомате Привата. На экране было написано, что доступны купюры 200 и 500 грн. Снял 6000 грн. т.е 30 купюр по 200 грн. (так должно быть). По факту утром при передаче денег пенсионеру одна купюра оказалась 100 грн. вместо 200 грн. Т.е банк обманул на 100 грн. После проверки банк отказал в возврате денег. Так написал Приват после обращения на горячую линию. Делали они проверку или нет - неизвестно
Додано: Сер 18 вер, 2024 11:00
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Додано: Сер 18 вер, 2024 13:50
Ничего вы не сделаете. Если в банкомате не было кассеты с сотками значит эту банкноту ошибочно (умышленно или случайно вряд ли удастся узнать) положили в кассету с двухсотками. Банкомат при выдаче денег не проверяет какая именно купюра была извлечена из кассеты - он чисто механически считает что достал 30 листиков из кассеты двухсоток. Именно это будет указано в логах банкомата. Поэтому в вашем случае доказать банку что вы получили 100 грн. вместо 200 малореально
Додано: Сер 18 вер, 2024 14:13
Re: Байки про банки і не тільки....
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