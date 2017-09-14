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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 31 лип, 2025 22:54
ЛАД написав: Shaman написав:
.........
й я каже - резерв для імміграції шалений, питання, наскільки жорстко будемо контролювати в'їзд
. не треба раніше часу себе хоронити.
Вы уверены, что "резерв для імміграції шалений", да ещё настолько. что может возникнуть необходимость его сколько-нибудь жёстко контролировать? На чём основаны ваши предположения?
на тому, що поки що для вас це фантастика, але коли на Раші почнуться проблеми, багато націй вирішить виставити руським рахунок за минулі сторіччя - в деяких місцях руським стане жити некомфортно, й перебратися в країну, де можна розмовляти російською буде за щастя. а українську підтягнуть
й оце - будь-яка країна може розвиватися, лише Україна не може. корупція до речі зворотна сторона того, що грошей в населення чимало
- просто вони неофіційні...
Не уверен.
Их чимало, когда звучат цифры, сколько нашли денег у конкретного лица. Но для развития экономики это может быть и не особо много.
для розвитку економіки а першу чергу потрібно бажання населення працювати. й Німеччина, й Японія зруйновані були сильно - відновилися. бо дисципліна й праця, праця й дисципліна - рецепт не такий складний
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Shaman
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Додано: Чет 31 лип, 2025 23:19
Shaman написав:
Україна за роки незалежності розвилася, але Польща розвилася значно сильніше - з цим ти згоден?
І чим ближче розвиток до максимуму-тим він повільніший...
А раз так, то з якимось лагом Україна пройде ті точки розвинутості які Польща пройшла раніше...
А от яка різниця по часу буде між цими точкам - залежить від КОЖНОГО ІНДИВІДУАЛЬНО.
Я вже ПОПЕРЕДУ Польщі і пробую догнати Німеччину і при цьому ПЕРЕБУВАЮ в Україні
хантер вже фізично в Німеччині (економічно можливо доганяє Польщу)
Воєнпенс з Ладом - так і залишаться в тій частині українців які ледве-ледве відбігли трошечки вперед совка.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Чет 31 лип, 2025 23:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 31 лип, 2025 23:37
The Economist
З червня Росія використовує модернізовану "Герань-2" з системами відеонаведення, ШІ та покращеною електронікою для протидії глушінню. Дрон може літати на висоті до чотирьох кілометрів, розганяючись під час атаки з 185 до 400 км/год.
Якщо ранні версії несли 40-кілограмову бойову частину, то нові здатні нести до 90 кілограмів.
Також з'явилася "Герань-3" з турбореактивним двигуном (швидкість до 600 км/год), але її вартість оцінюється в 1,4 мільйона доларів проти 200 тисяч доларів за модернізовану "Герань-2".
1 Пятнадцять загиблих.....155 поранених...
300 шахедів * 200 000 доларів=60млн доларів/15 загиблих=4 млн доларів за кожного загиблого мирного мешканця заплатили педераційники..
І як надовго в них вистарчить коштів щоб знищити хоча б таке місто як Львів?
1 млн мешканців * 4 млн за людину= 4 000 млрд доларів..
а пупок в них не розвяжеться?
2 З страшилок про 1000 шахедів... ( 200 млн доларів в день ???? ) за пятьдесят загиблих цивільних?
3 Шахеди збиваються стрілковою зброєю.... Чим більше одночасно вкупі летить тим легше їх збивати.
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budivelnik
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 01:02
Shaman написав:
..........
на тому, що поки що для вас це фантастика, але коли на Раші почнуться проблеми, багато націй вирішить виставити руським рахунок за минулі сторіччя - в деяких місцях руським стане жити некомфортно, й перебратися в країну, де можна розмовляти російською буде за щастя. а українську підтягнуть
В жизни, конечно, всё возможно. Возможно, и такое. Хотя и не очень вероятно в ближайшем будущем.
Но если и случится, то Россия большая, есть куда перебраться внутри страны. И свободно
розмовляти російською, не опасаясь упрёков.
для розвитку економіки а першу чергу потрібно бажання населення працювати. й Німеччина, й Японія зруйновані були сильно - відновилися. бо дисципліна й праця, праця й дисципліна - рецепт не такий складний
Согласен, это необходимо.
Но ещё больше нужны средства. Ни Германия, ни Япония не восстановились бы без американских денег.
+ времена были другие - ни немцы, ни японцы не могли рассчитывать на тёплый приём в других странах.
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