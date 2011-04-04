не бачу, де на форумі тема обговорення карток Револют.
Може хто підскаже?
Або взагалі за картки закордонних банків.
Додано: Нед 05 жов, 2025 13:49
Додано: Нед 05 жов, 2025 14:20
По революту окрема тема була. Але тимчасово револют знову не працює з українцями. З новими. Старі продовжують
Додано: Нед 05 жов, 2025 14:22
