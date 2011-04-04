не бачу, де на форумі тема обговорення карток Револют.
Може хто підскаже?
Або взагалі за картки закордонних банків.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 05 жов, 2025 13:49
не бачу, де на форумі тема обговорення карток Револют.
Може хто підскаже?
Або взагалі за картки закордонних банків.
Додано: Нед 05 жов, 2025 14:20
По революту окрема тема була. Але тимчасово револют знову не працює з українцями. З новими. Старі продовжують
Revolut
Додано: Нед 05 жов, 2025 14:22
Re: Байки про банки і не тільки....
Revolut
Додано: Нед 05 жов, 2025 20:47
Hotab
можно попробовать открыть за кордоном, наверное.
я слышал что они реагируют на геопривязку
Додано: Нед 05 жов, 2025 21:33
Wise например просит пруфы: загран счета на коммуналку на фамилию, внж или еще что-то.. А иначе кастрированные права, как для украинца.
По революту деталей не проверял, открыл польский счет в Алиор и был таков
Додано: Пон 06 жов, 2025 14:41
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
ТОП-5 сервісів для переказу грошей за кордон у 2025 році
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|