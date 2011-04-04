|
Байки про банки і не тільки....
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 01 січ, 2026 15:08
НБУ дуже грамотно оприлюднив під олів'є. Стало зрозуміло, чому декотрі ще з весни б'ються у конвульсіях і хто може до них доєднатися.
Додано: Сер 07 січ, 2026 12:30
Додано: Нед 11 січ, 2026 15:17
Про стосунки між державою і громадянами в цивілізованому світі.
Нещодавно в Німеччині сталася гучна крадіжка, де зловмисники через дірку в стіні вкрали вміст банківскіх комірок.
Трохи подивився різних репортажів за результатами, і дізнався про декілька цікавих фактів.
1. Страхова сума комірки десь близько 10 тис. євро. Але банк і страхова не поспішають виплатити навіть ці невеликі гроші постраждалим. Вони хочуть доказів того, що клієнт дійсно втратив цінностей на відповідну суму. Які це можуть бути докази, якщо операції з комірками за правилами здійснюються таємно, і сміст комірок не реєструється -- відповіді ніхто не дає.
2. Клієнти мають право заявити банку суму збитків, що не пов'язано із страховим відшкодуванням. Не дуже зрозумів навіщо, може для цивільних процесів, але не це важливо. Після пограбування податкова інспекція почала зацікавилась клієнтами, що задекларували збитки, і співставляти податкові звіти із задеклакларованими втратами. В тих, хто задекларував надто багато збитків для їх доходів, планують вимагати пояснення походження втрачених цінностей. Поки що напряму не чув, що планують виставляти додаткові податкові вимоги за необліковані доходи, але який ще сенс проводити таку роботу?
Тобто, замість шукати грабіжників і повертати вкрадене, держава пресує тих, хто не ховається, і до кого простіше дістатись. В разі, якщо постраждалих ще й змусять податок за вкрадене сплатити, це буде взагалі хіт.
Додано: Нед 11 січ, 2026 16:31
M-Audio написав:
держава пресує...
Ну в цьому і суть будь-якої держави, але по іншому людство жити не може
Додано: Сер 14 січ, 2026 23:21
Amethyst написав: M-Audio написав:
держава пресує...
Ну в цьому і суть будь-якої держави, але по іншому людство жити не може
Ну воно так, хоча й тільки частково. Але суть не в цьому, а в тому, кого саме пресують. Якщо держава не взмозі дотягтися до злочинців, що скоїли тяжкий злочин, а замість цього пресує жертв цього злочину, тільки тому, що до них простіше дістатися, то можна чітко прослідкувати патерн: не треба бути законослухняним. Треба бути тим, кого складніше знайти і притягти. А держава хай собі стриже оленів.
Але сенс державе саме і виник на ідеї щоб дати можливість оленям пастись безперешкодно, і тоді вони створять всілякого добра більше, і частиною поділяться. Бо неможливо одночасно вирощувати гречку і охороняти кордони власної ділянки. Бо коли все одно прийдуть і врожай зберуть без хазяїна, ніхто нічого саджати не буде. Західні країни в тому числі і тому стали багатшими за третій світ, що забезпечували кращий захист підприємництва.
Але й це ще не все. Здійснюючи такі кроки, держава атакує громадян саме в момент слабкості. Коли ці громадяни очікували від держави допомоги, а не додаткових претензій. Якщо це стане масовим явищем, то громадяни, в свою чергу, відплатять державі саме в момент її слабкості. По Україні чудово видно. Я иак думаю, що не в останню чергу рішення пливти через Тису приймалося тому, що люди впродовж життя не відчували від держави нічого, крім пресингу та звинувачень. Половина німців теж кажуть, що захищати їх державу вони не будуть. Може теж не в останню чергу тому, що занадто довго потерпали від державної бюрократії на всіх рівнях. Припущення, звісно, але мені здається схожим не правду.
Додано: Чет 15 січ, 2026 00:56
M-Audio написав:
Якщо держава не взмозі дотягтися до злочинців, що скоїли тяжкий злочин, а замість цього пресує жертв цього злочину, тільки тому, що до них простіше дістатися, то можна чітко прослідкувати патерн: не треба бути законослухняним. Треба бути тим, кого складніше знайти і притягти. А держава хай собі стриже оленів.
Для справедливости отмечу, что не вижу откуда в данном случае взялась инфа про "замість". Налоговая занимается своей работой - следит, чтобы налоги были уплачены. Скорее всего и пресса никакого не было и она сама проверила соответствие налоговым декларациям, а не потребовала у граждан, как у нас обычно банки делают, занести их в ещё одно окошечко, иначе все счета заблокируются. А для ловли воров, вроде, в Германии полицию не отменяли.
Другой вопрос, что действительно, что на Западную Европу, что на США сейчас много жалоб, что люмпены могут сколько угодно грабить и воровать и их, как максимум, опять пожурят и выпишут небольшой условный срок. Потому, что взять с них нечего, а сажать дорого. Но вот если бюргер среднего класса попытается за себя постоять и грабителю чето-то повредит, то за это закон на него обрушится со всей строгостью. Кажется, в Испании была показательная история: воришка через забор залез на территорию частного дома, там встретился с охранным Бобиком и в конечном итоге сломал руку. Вора на суде посчитали исключительно пострадавшим и владельцу дома присудили выплатить ему компенсацию потери трудоспособности в размере средней ЗП по стране, помноженной на время лечения. Но как-то так живут люди. Вроде бы в демократии, где большинство может выбрать такое правительство, какое захочет.
moveton написав: M-Audio написав:
Якщо держава не взмозі дотягтися до злочинців, що скоїли тяжкий злочин, а замість цього пресує жертв цього злочину, тільки тому, що до них простіше дістатися, то можна чітко прослідкувати патерн: не треба бути законослухняним. Треба бути тим, кого складніше знайти і притягти. А держава хай собі стриже оленів.
Для справедливости отмечу, что не вижу откуда в данном случае взялась инфа про "замість". Налоговая занимается своей работой - следит, чтобы налоги были уплачены.
Дело в том, что государство в лице налоговой не имеет никакого морального права исследовать, уплачены ли с украденного имущества налоги, пока это же государство в лице полиции это имущество не нашло и не вернуло законному владельцу. Вот только тогда у государства должно появляться право заявить: государство свои обязанности исполнило, давайте теперь разберёмся, исполнили ли свои обязанности пострадавшие.
А в обратном порядке - это, во-первых, фактическое отсутствие предмета налогообложения (да, было имущество, но утрачено, нечего облагать налогом, и не надо рассказывать, что налог надо платить в момент получения дохода, я про моральную сторону, а не про букву закона, который государство написало, чтобы ему самому было удобно). Во-вторых, это заинтересованность государства в успешности произошедшего преступления. Вот когда преступников поймают, у государства с ними будут диаметрально противоположные цели, а пока не поймали, у них цели совпадают. Одни хотят завладеть чужим имуществом, другие хотят завладеть информацией, к которой у них не было бы доступа, если бы не произошло преступление. Совпадение целей государства и преступников - очень плохой признак.
Но как-то так живут люди. Вроде бы в демократии, где большинство может выбрать такое правительство, какое захочет.
Слишком много функций государство на себя взяло, а выборная должность, условно, одна. И нет таких кандидатов на неё, чтобы предлагали приемлемое поведение для каждой из функций. Приходится выбирать из дерьма разных сортов. Вот последние президентские выборы в США -- прямо-таки блестящий пример. С одной стороны демократы, которые вроде и за свободы и права разные, а с другой - слишком уж дали свобод и прав личностям, которые только разрушают систему изнутри, и явно ничего полезного не создают. А другой лагерь, вроде бы с более вменяемой повесткой изначально, но с самовлюблённым кретином у руля. А за кого было голосовать американцу, который, скажем, хотел бы наведения порядка с нелегальными мигрантами, но при этом хотел бы, например, продолжения поддержки Украины в борьбе за существование? А нет таких кандидатов. А по более мелким вопросам так никто вообще свою позицию не озвучивает. Избиратели голосуют, исключительно в надежде, что как-нибудь так... А это так потом оказывается, что этого же американца сокращают с госслужбы, а ведь он не за этим голосовал...
M-Audio написав:
Дело в том, что государство в лице налоговой не имеет никакого морального права исследовать, уплачены ли с украденного имущества налоги, пока это же государство в лице полиции это имущество не нашло и не вернуло законному владельцу. Вот только тогда у государства должно появляться право заявить: государство свои обязанности исполнило, давайте теперь разберёмся, исполнили ли свои обязанности пострадавшие.
Налоги всё же скорее всего не с имущества (если оно было не в подарок получено), а с дохода, на который было куплено это имущество. Но это детали. Мораль у каждого своя. Можно только выбрать какой-то общественный консенсус, как жить. Пока полиция не находит, не платить ей зарплату (а если не уплачены налоги, то зарплату и платить не с чего)? Сомнительный подход. Тогда вряд ли в полицию кто-то работать пойдёт.
Как по мне, нынешний подход сбрасывания в общак какого-то заранее оговоренного процента дохода и потом участие в политике траты общака, базово всё таки разумен. Конструктивно улучшать момент участия в политике, а не рушить этот подход позицией, что если меня не устраивает, как оно тратится, то и сбрасываться я не буду. Причём не буду ещё до того, как оно потратится.
Коллеги, нужен ваш совет по такому вопросу.
Ходил в ЦНАП по определённому делу. В процессе они (среди всего прочего) отсканировали мой паспорт.
А на следующий день в телеграм-бот МБКИ прилетает интересное сообщение:
За останню добу до Вашої кредитної історії було додано нову кредитну угоду
Никаких кредитов точно не брал. Новых кредиток не открывал.
Собственно, вопросы: ̶к̶т̶о̶ ̶в̶и̶н̶о̶в̶а̶т̶?̶ ̶и̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶д̶е̶л̶а̶т̶ь̶?̶
1) какая вероятность, что на меня незаконно взяли кредит? (например, те же ЦНАПисты)
2) шо делать? Заявление в полицию?
