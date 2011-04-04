Да, есть Ред 2.0. Открыта годы назад.WallNutPen написав:Скажите у вас есть действующие кредитки Сенс-банка открытые ранее? Если есть они были видны в УБКИ? Дело в том что на днях Сенс-банк, который по ряду кредиток годами не передавал данные в УБКИ - это сделал. Поэтому у многих клиентов увеличилось количество кредитных договоров, долгов и ухудшился кредитный рейтинг.
В УБКИ брал кред.историю осенью - этой карты там не было.
Правда, не совсем понял, какая связь между УБКИ и МБКИ. Таки сообщение пришло от второго.
Дай Бог чтобы так!
Запрос в МБКИ на получение кред.истории отправил. Жду...